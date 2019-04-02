Тягчайшие преступления против жителей империи
21:38. 2 апреля 2019 Просмотров - 63 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Приказ генерал-фельдмаршала Кейтеля о пресечение массовых грабежей немецкого населения на территории Третьего Рейха отступающим вермахтом.
По наводке танкового эксперта Юрия Пашолока https://yuripasholok.livejournal.com/11722079.html
Как верно отмечено, привычки приобретенные при грабеже на оккупированной территории СССР они без особого стеснения распространяли и на собственное население, ввиду чего потребовались угрозы сверху.
Стоит отметить, что для наступающей Красной Армии перед вступлением на территорию Германии выходили аналогичные приказы запрещавшие грабежи и насилие над гражданским населением.
Разница же состоит в том, что грабежи на оккупированной территории СССР поощрялись руководством Третьего Рейха, а от ответственности солдат вермахта освобождал приказ "Об особой подсудности в районе Барбаросса".
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4891521.html