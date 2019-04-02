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Сводки от ополчения Новороссии 02 апреля 2019

12:56. 2 апреля 2019 Просмотров - 126 Нет комментариев Опубликовал:

Обстановка на линии соприкосновения в ЛНР за сутки. 02 апреля 2019

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Комбат ДНР о том, как решать украинскую проблему (ВИДЕО)

Комбат ДНР о том, как решать украинскую проблему (ВИДЕО) | Русская весна

Знаменитый командир ополчения ДНР, создатель прославленной интербригады «Пятнашка» Ахра Авидзба (позывной — Абхаз) ответил на вопрос «Русской Весны», почему в 2014 году не была создана Большая Новороссия, и как нам теперь решать украинскую проблему.

Абхаз также рассказал о памятных моментах, связанных с Александром Захарченко, «Моторолой», «Гиви», «Мамаем» и позитивно оценил деятельность нового Главы ДНР Дениса Пушилина.

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Геннадий Дубовой, специально для «Русской Весны»

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ВСУ нанесли массированный удар по ДНР, есть разрушения

ВСУ нанесли массированный удар по ДНР, есть разрушения | Русская весна

Официальный представитель Народной милиции ДНР Даниил Безсонов выступил с заявлением в связи с актом агрессии со стороны ВСУ.

Текст заявления передан «Русской Весне» пресс-службой УНМ ДНР.

«Сегодня украинские оккупационные войска, с позиций 30-й отдельной механизированной бригады под командованием военного преступника Гараза со стороны н. п. Новолуганское из минометов калибра 120 мм подвергли обстрелу районы н. п. Доломитное, Зайцево, Гольмовский. Всего по жилым кварталам было выпущено 20 мин.

Повреждения получили 5 домостроений, детская площадка и 2 гаража. В двух домостроениях в н. п. Доломитное произошло возгорание.

Со стороны н. п. Шумы в направлении поселка ш-ты им. Изотова противником был открыт огонь с применением минометов калибром 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрела зафиксированы повреждения остеклений двух домостроений по адресам: ул. Заславского, 40, 21.

Также сегодня в 17.15 командир 35-й отдельной бригады морской пехоты, военный преступник Палас отдал приказ на открытие огня из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов по н. п. Докучаевск. В результате обстрела повреждение остекления получил жилой дом по адресу ул. Советская, 20.

На южном направлении около 18.00 с позиций 79-й отдельной горно-штурмовой бригады со стороны н. п. Водяное подвергся минометному обстрелу н. п. Ленинское, по которому было выпущено 4 мины калибра 120 мм.

По счастливой случайности жертв среди мирного населения удалось избежать. Обращаем внимание международных организаций на факт нарушения украинскими карателями режима прекращения огня и срыва взятых на себя обязательств, а также призываем международное сообщество не оставлять без внимания преступные действия украинской стороны, которые идут в разрез с заявлениями руководства Украины о приверженности курсу мирного урегулирования конфликта на Донбассе».

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