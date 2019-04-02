Стоит ли верить “мультикам”

Современные и достаточные по численности Армия и Флот, могущественный военно-промышленный комплекс и сильный Тыл Армии и Флота, высочайшая мобилизационная готовность и наличие достаточных стратегических резервов, современное развитие военной науки и конструкторской мысли помноженной на качественное военное образование - залог Победы в любой войне!

Военный аналитик #МихаилЕвдокимов объяснил с чем связаны расхождения в словах Президента РФ Владимира Путина с реальным состоянием дел в вооруженных силах России. Армия России должна насчитывать не менее 2-х миллионов человек, включая флот.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=g5Ys8jx1304