Главная » Аналитика, Вооруженные силы, Новые технологии

Стоит ли верить “мультикам”

12:34. 2 апреля 2019 Просмотров - 125 Нет комментариев Опубликовал:

321669320956887.jpg

Современные и достаточные по численности Армия и Флот, могущественный военно-промышленный комплекс и сильный Тыл Армии и Флота, высочайшая мобилизационная готовность и наличие достаточных стратегических резервов, современное развитие военной науки и конструкторской мысли помноженной на качественное военное образование - залог Победы в любой войне!

Военный аналитик #МихаилЕвдокимов объяснил с чем связаны расхождения в словах Президента РФ Владимира Путина с реальным состоянием дел в вооруженных силах России. Армия России должна насчитывать не менее 2-х миллионов человек, включая флот.
 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=g5Ys8jx1304

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Не просто мультик!
...создателей подобных «развивающих» мультиков, хотя, на мой взгляд, «мультиками» подобное убожество называть...преступление, направленное против личности и веры. Что же говорить о неокрепшей...детям смотреть телевизор вовсе не стоит. А наше телевидение наводняют ...
Кто такие миньоны, и почему их не стоит показывать детям?
... ему в руководство, служа ему верой и правдой, пока он не... фоне остальных. В течение одного мультика они дерутся за штурвал самолета...
Счастливый дитёнок: без запар и пелёнок!
...остро в современном обществе, видимо, стоит проблема ненужной фекации. Считается, это... идут – проверено! - литературные источники любимых мультиков и книжки про динозавров. А... пресловутые шесть миллиардов. Неужели вы верите, что они действительно так пекутся...
Сказки деда Семёна: живые образы великой Северной Страны
... Возле каждого из гребцов стоят небольшие дымокурни из обожженной ... в полусне, в голове стоит звон, меняем порванную штангу.... точно так, как в «мультике» - возле каждого километрового столба...самом деле честно служил Православной вере. Вы обращали внимание, ...
Кто спасёт РОССИЮ?!
...распространившегося по всей территории России, стоял небольшого роста человечек, который ... будучи детьми, воспринимали этот мультик всего лишь как мультик и немногие, наверное... Это соразмерно сказать любому христианину, верующему в Иисуса Христа, что сын...
Разговор с психологом о влиянии мультфильмов на детей
...прославленные мультипликаторы? Возможно, там стоит искать спасение родителям? Да,...просматриваем. Там эта проблема стоит также остро – очень ...возникает вопрос. Смотря советские мультики у ребенка, потом уже...очень открыт и наивен, верит в волшебство. Как раз ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>