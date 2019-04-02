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Предназначение человека и варновость. Что их объединяет

18:38. 2 апреля 2019 Просмотров - 73 Нет комментариев Опубликовал:

Ответы Алексея Орлова на вопросы к семинару «Как узнать своё предназначение и взаимодействие миров» в Москве 13 апреля 2019 года.
Часть 1.

Был задан вопрос.
- О чем этот семинар. Варнавость и миры, что это такое, о чём идёт речь.

Часть 1: https://youtu.be/hhPgnhGgz08
Часть 2: https://youtu.be/gmG7d-di4cM
Часть 3: https://youtu.be/jkU0XFdpLoc
Часть 4: https://youtu.be/fFIZXystpR4

Подробнее о семинаре можно узнать у Ольги.
Телефон
+7 909 683 88 69

Вотсап
+7 978 809 79 21

Всем ДОБРА!

ПОЛУЧИТЬ ПОЛНУЮ ВИДЕОЗАПИСЬ ВЕБИНАРА “Родовая нить. Как жить без страхов”: http://slavradio.org/seminar
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=hhPgnhGgz08

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