Предназначение человека и варновость. Что их объединяет

Ответы Алексея Орлова на вопросы к семинару «Как узнать своё предназначение и взаимодействие миров» в Москве 13 апреля 2019 года.

Часть 1.



Был задан вопрос.

- О чем этот семинар. Варнавость и миры, что это такое, о чём идёт речь.



Часть 1: https://youtu.be/hhPgnhGgz08

Часть 2: https://youtu.be/gmG7d-di4cM

Часть 3: https://youtu.be/jkU0XFdpLoc

Часть 4: https://youtu.be/fFIZXystpR4



Подробнее о семинаре можно узнать у Ольги.

Телефон

+7 909 683 88 69



Вотсап

+7 978 809 79 21



Всем ДОБРА!



ПОЛУЧИТЬ ПОЛНУЮ ВИДЕОЗАПИСЬ ВЕБИНАРА “Родовая нить. Как жить без страхов”: http://slavradio.org/seminar

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=hhPgnhGgz08