Потрясающая судьба реального прототипа Верещагина из «Белого солнца пустыни» (ФОТО)

У таможенника Верещагина из знаменитого фильма был яркий прототип.

«Павлины, говоришь…»

Этот эпизод из «Белого солнца пустыни» мы, конечно, помним наизусть.

Таможенник Верещагин Ты в чей дом забрался? Отвечай!

Петруха (струхнув, почти шепотом). Не знаю…

Таможенник Верещагин (недоуменно). Ты что, не слыхал про Верещагина? Дожил… Было время, в этих краях каждая собака меня знала (наливает себе чашку самогонки), вот так держал (показывает кулак). А теперь забыли…

Эпизод почти полностью взят из жизни.

Конец 1920-х годов. Участок Гермабского погранотряда Закаспийской области. Опьяненные революционными лозунгами «Землю — крестьянам, фабрики — рабочим!» пограничники разбежались по домам в Рязань, Тамбов, Смоленск… Граница открыта, защищать ее некому, басмачи и контрабандисты из Персии творят, что хотят.

А ведь еще недавно этот стоверстный участок границы считался образцовым: дисциплинированные бойцы, отменный контакт с местным населением, своя свиноферма, пруд с карасями, павлины…

В бессилии командир погранотряда Михаил Дмитриевич Поспелов превратил свой дом в крепость, выставил у дверей бомбомет (миномет по-нынешнему), складировал оставшиеся боеприпасы, провизию, фураж для лошадей, обучил жену обороне…

Из песни слово не выбросишь — и самогон глушил. Потому что за державу обидно!



Таможенник Павел Верещагин из кинофильма «Белое солнце пустыни» — по сей день любимый герой миллионов россиян

Однажды, прямо как в фильме, заявились непрошенные гости. Троица бывших сослуживцев, одурманенная не только свободой, решила свести счеты с «вашим благородием». Поспелова арестовали, посадили в полуподвал со специально незапертым окном: договорились прихлопнуть «контру» при попытке к бегству. Но Поспелов всю ночь безмятежно лузгал семечки, а когда утром ткнулся в двери, «революционеров» и след простыл. Протрезвели, устыдились своего предательства…

Поспелова арестовали, посадили в полуподвал с незапертым окном — чтобы прихлопнуть при попытке к бегству. А он всю ночь безмятежно лузгал семечки.

Неподкупного командира басмачи звали не иначе как «Поспела, сын шайтана и его джигиты».

Надо ли удивляться, что сценаристы фильма тщательно проштудировали биографию легендарного пограничника: он служил в то же время и в тех же краях, где разворачивается действие «Белого солнца пустыни».

Кстати, и актер Павел Луспекаев, сыгравший Верещагина, — вылитый Михаил Поспелов!

Судьба пограничника

Судьба была намного милосердней к Поспелову, нежели к его экранному герою.

После упомянутого визита незваных гостей Михаил Дмитриевич понял, что отсиживаться дома глупо и небезопасно. Из местных жителей и не успевших далеко разбежаться бойцов сколотил новый погранотряд, восстановил границу и стал воевать с басмачами.

Советская власть, установившаяся в Закаспийской области, с радостью приняла его подразделение в свои ряды, назначив начальником 35-й погранбригады.

В 1923 году Поспелов создал и возглавил пограничную школу в Ашхабаде. А в середине 20-х вместе с академиком А. Ферсманом и геологом Д. Щербаковым организовал 500-верстный поход вглубь Каракумов в поисках серы, остро необходимой советской промышленности. Изнурительная экспедиция ознаменовалась грандиозным успехом, обнаружила запасы серы в несколько миллионов тонн…

Уйдя на пенсию, Поспелов работал начальником пожарной охраны Центральной библиотеки в Ташкенте. Скончался 10 августа 1962 года, прожив 78 лет.



Софья, жена командира погранотряда Поспелова, умела и с лошадьми обращаться, и с оружием

Роль таможенника Верещагина принесла Павлу Луспекаеву настоящий, но недолгий триумф. Жить Павлу Борисовичу оставалось менее двух лет. Сказались раны подростка-фронтовика, лишения в партизанском отряде, где во время одной из операций он отморозил ноги. У Луспекаева были ампутированы несколько пальцев, во время съемок фильма он не мог сделать более 20 шагов…

Умер Павел Борисович от разрыва сердечной аорты в 1970 году в возрасте 42 лет, похоронен на Северном кладбище Петербурга.

Петербургские таможенники взяли шефство над могилой актера, его имя было присвоено Луганскому драматическому театру, на кинофестивале «Киношок» вручался специальный приз имени Павла Луспекаева…

Живет имя и его киногероя — во Владивостоке приписан корабль «Павел Верещагин», в Москве в штаб-квартире Федеральной таможенной службы открыт памятник в честь таможенников России: Павел Верещагин с маузером в руке стоит на баркасе. На памятнике выбита знаменитая фраза: «Я мзду не беру, мне за Державу обидно!»

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Сергей Емельянов