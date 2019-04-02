Письма: Чёртова прибыль
Пишет Олег, сотрудник IT-компании: «Чем старше я становлюсь, тем больше понимаю, что современный российский капитализм — это убожество. С 1991 года народ ученых, технологов и мечтателей управляется торгашами. Многие говорят о количестве украденных из казны денег в результате приватизации, но меня больше пугает то, что власть дискредитирует понятие трудового человека…»
Пишите нам. Не молчите.
1 серия: https://youtu.be/h9BMlaPRyhc
2 серия: https://youtu.be/AeX4goQdxnY
3 серия: https://youtu.be/HqrwnfnLGHM
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торговцев завалили плюшками, уничтожая всё остальное. Но торгаши просто инструмент. Обсуждать -измы – дурить лддей.
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А как не обсуждать -измы, если именно под их марками свершаются те или иные деяния? К примеру, капиталИЗМ – это обязательно ссудный процент, прибыль, всё на продажу. И никуда от этого не деться.
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Не спешите. Современный капитализм основан на бюрократии, двух бумагах: акциях и деньгах. Цифровая экономика поможет без демонстраций уничтожить и то и другое. Есть уже пара хороших книг об этом. Датчане:”Анархокономика”, Шведы “Нетократия”. Поинтересуйтесь.
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Цифровая экономика капитализм, наверно, уничтожит, но что даст взамен? Рабство? Тогда уж лучше пусть будет капитализм.