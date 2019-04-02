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Письма: Чёртова прибыль

20:59. 2 апреля 2019 Просмотров - 211 4 коммент. Опубликовал:

Пишет Олег, сотрудник IT-компании: «Чем старше я становлюсь, тем больше понимаю, что современный российский капитализм — это убожество. С 1991 года народ ученых, технологов и мечтателей управляется торгашами. Многие говорят о количестве украденных из казны денег в результате приватизации, но меня больше пугает то, что власть дискредитирует понятие трудового человека…»

Пишите нам. Не молчите.

1 серия: https://youtu.be/h9BMlaPRyhc
2 серия: https://youtu.be/AeX4goQdxnY
3 серия: https://youtu.be/HqrwnfnLGHM

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=QkAJ9AAebt8

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4 коммент.»

  • 22142 14589
    Ликвидатор 2 апреля 2019 в 22:00 Ссылка
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    торговцев завалили плюшками, уничтожая всё остальное. Но торгаши просто инструмент. Обсуждать -измы – дурить лддей.

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    • 2066 1810
      Лариса Петрова Ликвидатор 2 апреля 2019 в 22:38 Ссылка
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      А как не обсуждать -измы, если именно под их марками свершаются те или иные деяния? К примеру, капиталИЗМ – это обязательно ссудный процент, прибыль, всё на продажу. И никуда от этого не деться.

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  • 182 158
    Thomas 2 апреля 2019 в 22:34 Ссылка
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    Не спешите. Современный капитализм основан на бюрократии, двух бумагах: акциях и деньгах. Цифровая экономика поможет без демонстраций уничтожить и то и другое. Есть уже пара хороших книг об этом. Датчане:”Анархокономика”, Шведы “Нетократия”. Поинтересуйтесь.

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    • 2066 1810
      Лариса Петрова Thomas 2 апреля 2019 в 22:41 Ссылка
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      Цифровая экономика капитализм, наверно, уничтожит, но что даст взамен? Рабство? Тогда уж лучше пусть будет капитализм.

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