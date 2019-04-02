Письма: Чёртова прибыль

Пишет Олег, сотрудник IT-компании: «Чем старше я становлюсь, тем больше понимаю, что современный российский капитализм — это убожество. С 1991 года народ ученых, технологов и мечтателей управляется торгашами. Многие говорят о количестве украденных из казны денег в результате приватизации, но меня больше пугает то, что власть дискредитирует понятие трудового человека…»



Пишите нам. Не молчите.



1 серия: https://youtu.be/h9BMlaPRyhc

2 серия: https://youtu.be/AeX4goQdxnY

3 серия: https://youtu.be/HqrwnfnLGHM



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=QkAJ9AAebt8