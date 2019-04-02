Неожиданная новость – Китай и Индия озеленяют планету опережающими темпами!
13:00. 2 апреля 2019 Просмотров - 166 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Орбитальный зонд НАСА МОДИС обнаружил, что за последние 20 лет Китай и Индия высадили новых зеленых насаждений столько, что по площади они сравнимы с площадью дождевых лесов Амазонии…
И хотя признано, что для решения проблем экологии этого явно недостаточно, пишет nosikot, но сами по себе цифры впечатляют…
Как пишут на Китай, конечно, пришлось больше "нагрузки" по озеленению, чем на Индию, но обе страны в безусловных лидерах на этом направлении
Впрочем как и раньше обе страны так же в лидерах и по загрязнению нашей планеты, причем комплексному – воздух, вода, почва и пр – так что кустов НЕДОСТАТОЧНО !
Но как написал – сама новость несколько неожиданна…
Сам я ни в Индии, ни в Китае новых лесопосадок не видел, но, конечно, мало что и мог увидеть из окна поезда/автомобиля или при подлете к аэропортам…
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8590425.html
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Ничего.. перестанем платить дань пиндосии, будет куда бабки вложить… Вот только российские дебилы предпочитают жить в оккупации, и ХЗ, когда им надоест…