Этого не понять, если сам не видел войны…
09:33. 2 апреля 2019 Просмотров - 127 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Владимир Басов
Его нельзя было соблазнить временем пребывания в кадре, он предпочитал эпизодические роли, из которых он мог вылепить что-то незабываемое и уникальное. Дуремар в «Приключениях Буратино» и Волк в «Красной Шапочке», полотер в «Я шагаю по Москве» и маклер в «По семейным обстоятельствам», гость в «Москва слезам не верит» и фотограф в «Большой перемене»…
Но актерству Владимир Басов предпочитал все-таки режиссуру. «Не ведение огня, а его наведение – вот искусство». Он жил без оглядки, не верил в смерть и почти ничего не написал о своей жизни. Лишь некоторые отрывки из мемуаров, так и не собранных в одну книгу, помогают восстановить и его офицерское прошлое.
20 июня 1941 года Владимир Басов окончил десятилетку. После выпускного пришёл во ВГИК, чтобы узнать правила приёма в это учебное заведение. Ушёл, твёрдо уверенный в том, что обязательно поступит. Но в его радужные планы вмешалась война. Правда, Басов получил приглашение в Театр Красной Армии.
- В моей юношеской голове не укладывалось, как это можно играть, когда нужно палить, – писал потом Владимир Павлович в своих воспоминаниях. – Вместо институтов мои одноклассники оказались в окопах, вместо занятий науками – строевая, марш-броски с полной выкладкой. Сначала пот, мозольные волдыри из-за неумения правильно навернуть портянки, потом – борьба с самим собой, кровь. Беспощадная статистика времени: мои ровесники, десятиклассники выпуска 1941 года на фронте погибали чаще всех. Наши семнадцатилетние жизни война поглощала особенно охотно, так и не позволив узнать и почувствовать все счастье возраста. Но в одном мы оказались счастливее. Жизнь закалила нас, научила сразу и навсегда отличать врага от друга, человека мужественного от труса и предателя. Мне надо было выжить, и войну я вспоминаю, несмотря на весь ее ад, самым прекрасным временем в своей судьбе. Война стала моими университетами. А истинный аттестат зрелости моё поколение получило у стен рейхстага.
Окончив артучилище Басов ушел воевать в 1942 г. в звании младшего лейтенанта. Войну закончил заместителем начальника оперативного отдела 28-й отдельной артиллерийской дивизии прорыва РВГК. Награжден орденом Красной Звезды и двумя медалями. Одна –«За боевые заслуги».
На фронте Басов часто писал письма матери, а от нее получал по два почти каждый день.
«… Я и на фронте слегка занимаюсь театральной работой. Организовал на передовых позициях серию концертов. Артисты – бойцы и командиры, вчера стрелявшие из орудий, отражавшие атаки танков, нещадно уничтожавшие варваров, сегодня смеющиеся и веселящие других…
…У меня дом под землей из двух «комнат». Каждая – как наша новогиреевская. Вечером затапливаем печи (днем нельзя, немцы видят и открывают артиллерийский огонь), зажигаем лампы (десятилинейные), в ход идут гитары и баян.
… Собираются командиры (много москвичей), приходит комдив – незаметно проходит ночь. Я обтянул трофейным немецким плащом нары и стену – получился кожаный диван, и на нем я наклеил белую чайку (эмблему Художественного Театра)».
Сначала лейтенант интендантской службы Басов служил начальником клуба 4-й отдельной стрелковой бригады. Потом его военная судьба делает крутой поворот и Владимир Басов становится минометчиком. Немало подвигов совершила минометная батарея старшего лейтенанта Басова, сам он был ранен 23 февраля 1945 года, вернулся в строй после ранения.
- Трудно было? Трудно! Очень! Но сегодня мне кажется, и весело было, – признавался Басов. – На марше, например, орудия идут на конной тяге, а ты рядом, потом смотришь – никого нет. Оказывается, заснул на ходу и с пути сбился… Вошь, конечно, ела, особенно вначале. А я вспоминаю огромные бочки на снегу, а в бочках колотые бревна. Огонь горит. Бочки красные. И плащ-палатки вокруг развешаны….Тут же на снегу моемся. Мороз ядреный, а нам хоть бы что. Костер трещит, искры вверх столбом. У кого-нибудь телогрейка задымилась – что смешного? А братва хохочет.
И невесело было. Вспоминается пут – скамья, попросту сказать, доска на двух чурбаках. Сидят на скамье семеро. В затяжных боях по всему фронту земля дыбилась от артиллерийских ударов с той и с другой стороны. Выглянешь из блиндажа – муравью не уцелеть в этом аду. В таких условиях связь – глаза и уши – едва ли не важней самой артиллерии. Наружный провод ничем не защищен, обрывы один за другим. Сидящий с краю на путе идет в ад. Его задача – найти обрыв провода, восстановить связь и вернуться в блиндаж. Если вернулся, – садится на пут с краю же, но с другого конца; Снова обрыв! Идет следующий. Он возвращается или не возвращается… А бой всё яростней. Из семерых остаются шестеро, пятеро, четверо, трое…Очередь на путе строго соблюдается – неписаный закон.
Владимиру Басову прочили успешную военную карьеру. Но он предпочел уволиться на гражданку.
- По сути, я стал профессиональным военным, но я все четыре года войны не переставал думать о другом образовании — режиссерском, и всё представлял себе, как сниму фильм о фронте. – Рассказывал актер в своих мемуарах. – Пошел к маршалу Чистякову. Поговорили с ним о том, что человек имеет право на исполнение мечты. Маршал меня вспомнил, отпустил. Выходное демобилизационное пособие ухнул на проводы. Шинель продал и купил демисезонное пальто. Так я стал гражданским. FB
[Награды и фильмография….]Награды и достижения
МКФ в Карловых Варах (1954, Премия за лучший воспитательный фильм, «Школа мужества»
ВК (1964, Первый приз среди художественных фильмов, фильм «Тишина»).
Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых (1982) — за фильм «Факты минувшего дня»
Народный артист СССР (1983)
Народный артист РСФСР (1977)
Заслуженный деятель искусств РСФСР (1964)
Орден Отечественной войны I степени (1985)
Орден Красной Звезды (1945)
Медаль «За боевые заслуги» (1943)
Фильмография
Актёрские работы
1954 — Школа мужества — Поручик-адъютант
1955 — Крушение эмирата — Полковник
1960 — Золотой дом
1961 — Битва в пути
1963 — Я шагаю по Москве — Полотёр
1963 — Тишина — Шофёр
1965 — Тридцать три — Директор музея
1965 — Операция «Ы» и другие приключения Шурика — Суровый милиционер
1966 — Путешествие, новелла «Завтраки 43 года» — Пассажир
1967 — Фокусник — Эстрадный актёр
1968 — Щит и меч — разведчик Бруно
1969 — Преступление и наказание — Лужин
1969 — Мосты через забвение — Посетитель кафе
1969 — В тринадцатом часу ночи — Режиссёр в студии
1970 — Любовь к трём апельсинам
1970 — Чудный характер — Ефимов
1970 — Бег — Артур Артурович
1970 — Карусель — контрабасист Смычков
1971 — Ехали в трамвае Ильф и Петров — Аматор
1972 — Возвращение к жизни — Гитарист
1972 — Большая перемена — Фотограф
1972 — Опасный поворот — Чарлз Трэвор Стэнтон
1973 — Высокое звание
1973 — Дача
1973 — Совсем пропащий — папаша Гека
1973 — И на Тихом океане… — Начальник станции
1973 — Чиполлино — принц Лимон
1974 — Нейлон 100 % — адвокат Киреев
1975 — Иван и Коломбина
1975 — Капитан Немо — Руайе
1975 — Приключения Буратино — Дуремар
1975 — Братушка — Иоганн
1975 — Ау-у! — Король
1975 — Шаг навстречу — Стрешников
1975 — Афоня — Владимир Иванович
1975 — Под крышами Монмартра — Фраскатти, министр изящных искусств
1976 — Сентиментальный роман
1976 — 100 грамм для храбрости — Ружевский
1976 — Дни Турбиных — Виктор Викторович Мышлаевский
1977 — Смешные люди! — дьяк Авдиесов
1977 — Про Красную Шапочку — Худой Волк
1977 — Нос — доктор
1977 — По семейным обстоятельствам — Эдуард Бубукин
1977 — Трясина – Петя Корнаков
1977 — Солнце, снова солнце — Режиссёр
1977 — Приехали на конкурс повара — Владислав Константинович, учитель танца и вокала
1977 — Мимино — Синицын
1977 — Волшебный голос Джельсомино — король Джакомон
1978 — Пока безумствует мечта — полковник Теодор Отсебятников
1978 — Живите в радости — жулик Марципанов
1978 — Расписание на послезавтра — отец Кати Шумейко
1978 — Шла собака по роялю — Громов
1978 — Пробивной человек
1978 — Новые приключения капитана Врунгеля — Блок Сайлент
1978 — По улицам комод водили — Контролёр
1979 — Мужчины и женщины
1979 — Пани Мария — Фотограф
1979 — Пена — Кочевряжкин
1979 — Приключения Электроника — Стамп, шеф гангстеров
1979 — Бабушки надвое сказали… — Михаил, изобретатель телепортера
1979 — Москва слезам не верит — Круглов
1979 — Поездка через город (к/м) — папа Егора
1979 — Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы — инспектор Трентон
1979 — Открытая книга — отец Тани
1980 — Вечерний лабиринт — Шеф
1980 — Тегеран-43 — Таксист
1981 — Отпуск за свой счёт — Евдокимов
1981 — Женщина в белом — Луи, слуга сэра Фэрли
1981 — Будьте моим мужем — Отдыхающий на пляже
1981 — Факты минувшего дня — Петр Данилыч
1981 — Сильва — Генерал
1982 — Сказка странствий — Адвокат
1982 — Предчувствие любви — Экскаваторщик
1982 — Не ждали, не гадали! — Дезинфектор
1982 — Суббота и воскресенье (к/м) — Скульптор
1982 — Ищите женщину — клиент, месье Жак Антуан
1982 — Принцесса цирка — Пеликан
1982 — Срочно… Секретно… Губчека — Блейкин
1983 — Комета — Гоша Боклевский
1983 — Трест, который лопнул — Лже-Морган
1984 — Время и семья Конвей — Эрнест Биверс
1984 — Через все годы
Режиссёрские работы
1953 — Нахлебник (телеспектакль)
1954 — Школа мужества
1955 — Крушение эмирата
1956 — Первые радости
1957 — Необыкновенное лето
1957 — Случай на шахте восемь
1958 — Жизнь прошла мимо
1959 — Золотой дом
1961 — Битва в пути
1963 — Тишина
1964 — Метель
1968 — Щит и меч
1972 — Возвращение к жизни
1972 — Опасный поворот
1974 — Нейлон 100 %
1976 — Дни Турбиных
1981 — Факты минувшего дня
1984 — Время и семья Конвей
1986 — Семь криков в океане
Сценарист
1943 — Март-Апрель
1947 — Мальчик с окраины
1959 — В едином строю
1963 — Знакомьтесь, Балуев!
1963 — Тишина
1964 — Метель
1968 — Щит и меч
1972 — Возвращение к жизни
1974 — Нейлон 100 %
1976 — Дни Турбиных
1981 — Факты минувшего дня
1984 — Время и семья Конвей
1986 — Семь криков в океане
1987 — Мышеловка
Озвучивание мультфильмов
1975 — Василиса Микулишна — князь Владимир
1976 — Храбрец-удалец — колдун
1977 — Мальчик-с-пальчик — барин
1978 — Легенды перуанских индейцев — текст от автора
1978 — Последняя невеста Змея Горыныча — Змей-Горыныч
1981 — Шиворот-навыворот — чёрт-учитель
1982 — Чертёнок № 13 — чёрт-учитель
1983 — Новогодняя песенка Деда Мороза — Дед Мороз
1985 — Боцман и попугай (мультсериал) (выпуск 3) — кинорежиссёр
Его нельзя было соблазнить временем пребывания в кадре, он предпочитал эпизодические роли, из которых он мог вылепить что-то незабываемое и уникальное. Дуремар в «Приключениях Буратино» и Волк в «Красной Шапочке», полотер в «Я шагаю по Москве» и маклер в «По семейным обстоятельствам», гость в «Москва слезам не верит» и фотограф в «Большой перемене»…
Но актерству Владимир Басов предпочитал все-таки режиссуру. «Не ведение огня, а его наведение – вот искусство». Он жил без оглядки, не верил в смерть и почти ничего не написал о своей жизни. Лишь некоторые отрывки из мемуаров, так и не собранных в одну книгу, помогают восстановить и его офицерское прошлое.
20 июня 1941 года Владимир Басов окончил десятилетку. После выпускного пришёл во ВГИК, чтобы узнать правила приёма в это учебное заведение. Ушёл, твёрдо уверенный в том, что обязательно поступит. Но в его радужные планы вмешалась война. Правда, Басов получил приглашение в Театр Красной Армии.
- В моей юношеской голове не укладывалось, как это можно играть, когда нужно палить, – писал потом Владимир Павлович в своих воспоминаниях. – Вместо институтов мои одноклассники оказались в окопах, вместо занятий науками – строевая, марш-броски с полной выкладкой. Сначала пот, мозольные волдыри из-за неумения правильно навернуть портянки, потом – борьба с самим собой, кровь. Беспощадная статистика времени: мои ровесники, десятиклассники выпуска 1941 года на фронте погибали чаще всех. Наши семнадцатилетние жизни война поглощала особенно охотно, так и не позволив узнать и почувствовать все счастье возраста. Но в одном мы оказались счастливее. Жизнь закалила нас, научила сразу и навсегда отличать врага от друга, человека мужественного от труса и предателя. Мне надо было выжить, и войну я вспоминаю, несмотря на весь ее ад, самым прекрасным временем в своей судьбе. Война стала моими университетами. А истинный аттестат зрелости моё поколение получило у стен рейхстага.
Окончив артучилище Басов ушел воевать в 1942 г. в звании младшего лейтенанта. Войну закончил заместителем начальника оперативного отдела 28-й отдельной артиллерийской дивизии прорыва РВГК. Награжден орденом Красной Звезды и двумя медалями. Одна –«За боевые заслуги».
На фронте Басов часто писал письма матери, а от нее получал по два почти каждый день.
«… Я и на фронте слегка занимаюсь театральной работой. Организовал на передовых позициях серию концертов. Артисты – бойцы и командиры, вчера стрелявшие из орудий, отражавшие атаки танков, нещадно уничтожавшие варваров, сегодня смеющиеся и веселящие других…
…У меня дом под землей из двух «комнат». Каждая – как наша новогиреевская. Вечером затапливаем печи (днем нельзя, немцы видят и открывают артиллерийский огонь), зажигаем лампы (десятилинейные), в ход идут гитары и баян.
… Собираются командиры (много москвичей), приходит комдив – незаметно проходит ночь. Я обтянул трофейным немецким плащом нары и стену – получился кожаный диван, и на нем я наклеил белую чайку (эмблему Художественного Театра)».
Сначала лейтенант интендантской службы Басов служил начальником клуба 4-й отдельной стрелковой бригады. Потом его военная судьба делает крутой поворот и Владимир Басов становится минометчиком. Немало подвигов совершила минометная батарея старшего лейтенанта Басова, сам он был ранен 23 февраля 1945 года, вернулся в строй после ранения.
- Трудно было? Трудно! Очень! Но сегодня мне кажется, и весело было, – признавался Басов. – На марше, например, орудия идут на конной тяге, а ты рядом, потом смотришь – никого нет. Оказывается, заснул на ходу и с пути сбился… Вошь, конечно, ела, особенно вначале. А я вспоминаю огромные бочки на снегу, а в бочках колотые бревна. Огонь горит. Бочки красные. И плащ-палатки вокруг развешаны….Тут же на снегу моемся. Мороз ядреный, а нам хоть бы что. Костер трещит, искры вверх столбом. У кого-нибудь телогрейка задымилась – что смешного? А братва хохочет.
И невесело было. Вспоминается пут – скамья, попросту сказать, доска на двух чурбаках. Сидят на скамье семеро. В затяжных боях по всему фронту земля дыбилась от артиллерийских ударов с той и с другой стороны. Выглянешь из блиндажа – муравью не уцелеть в этом аду. В таких условиях связь – глаза и уши – едва ли не важней самой артиллерии. Наружный провод ничем не защищен, обрывы один за другим. Сидящий с краю на путе идет в ад. Его задача – найти обрыв провода, восстановить связь и вернуться в блиндаж. Если вернулся, – садится на пут с краю же, но с другого конца; Снова обрыв! Идет следующий. Он возвращается или не возвращается… А бой всё яростней. Из семерых остаются шестеро, пятеро, четверо, трое…Очередь на путе строго соблюдается – неписаный закон.
Владимиру Басову прочили успешную военную карьеру. Но он предпочел уволиться на гражданку.
- По сути, я стал профессиональным военным, но я все четыре года войны не переставал думать о другом образовании — режиссерском, и всё представлял себе, как сниму фильм о фронте. – Рассказывал актер в своих мемуарах. – Пошел к маршалу Чистякову. Поговорили с ним о том, что человек имеет право на исполнение мечты. Маршал меня вспомнил, отпустил. Выходное демобилизационное пособие ухнул на проводы. Шинель продал и купил демисезонное пальто. Так я стал гражданским. FB
[Награды и фильмография….]Награды и достижения
МКФ в Карловых Варах (1954, Премия за лучший воспитательный фильм, «Школа мужества»
ВК (1964, Первый приз среди художественных фильмов, фильм «Тишина»).
Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых (1982) — за фильм «Факты минувшего дня»
Народный артист СССР (1983)
Народный артист РСФСР (1977)
Заслуженный деятель искусств РСФСР (1964)
Орден Отечественной войны I степени (1985)
Орден Красной Звезды (1945)
Медаль «За боевые заслуги» (1943)
Фильмография
Актёрские работы
1954 — Школа мужества — Поручик-адъютант
1955 — Крушение эмирата — Полковник
1960 — Золотой дом
1961 — Битва в пути
1963 — Я шагаю по Москве — Полотёр
1963 — Тишина — Шофёр
1965 — Тридцать три — Директор музея
1965 — Операция «Ы» и другие приключения Шурика — Суровый милиционер
1966 — Путешествие, новелла «Завтраки 43 года» — Пассажир
1967 — Фокусник — Эстрадный актёр
1968 — Щит и меч — разведчик Бруно
1969 — Преступление и наказание — Лужин
1969 — Мосты через забвение — Посетитель кафе
1969 — В тринадцатом часу ночи — Режиссёр в студии
1970 — Любовь к трём апельсинам
1970 — Чудный характер — Ефимов
1970 — Бег — Артур Артурович
1970 — Карусель — контрабасист Смычков
1971 — Ехали в трамвае Ильф и Петров — Аматор
1972 — Возвращение к жизни — Гитарист
1972 — Большая перемена — Фотограф
1972 — Опасный поворот — Чарлз Трэвор Стэнтон
1973 — Высокое звание
1973 — Дача
1973 — Совсем пропащий — папаша Гека
1973 — И на Тихом океане… — Начальник станции
1973 — Чиполлино — принц Лимон
1974 — Нейлон 100 % — адвокат Киреев
1975 — Иван и Коломбина
1975 — Капитан Немо — Руайе
1975 — Приключения Буратино — Дуремар
1975 — Братушка — Иоганн
1975 — Ау-у! — Король
1975 — Шаг навстречу — Стрешников
1975 — Афоня — Владимир Иванович
1975 — Под крышами Монмартра — Фраскатти, министр изящных искусств
1976 — Сентиментальный роман
1976 — 100 грамм для храбрости — Ружевский
1976 — Дни Турбиных — Виктор Викторович Мышлаевский
1977 — Смешные люди! — дьяк Авдиесов
1977 — Про Красную Шапочку — Худой Волк
1977 — Нос — доктор
1977 — По семейным обстоятельствам — Эдуард Бубукин
1977 — Трясина – Петя Корнаков
1977 — Солнце, снова солнце — Режиссёр
1977 — Приехали на конкурс повара — Владислав Константинович, учитель танца и вокала
1977 — Мимино — Синицын
1977 — Волшебный голос Джельсомино — король Джакомон
1978 — Пока безумствует мечта — полковник Теодор Отсебятников
1978 — Живите в радости — жулик Марципанов
1978 — Расписание на послезавтра — отец Кати Шумейко
1978 — Шла собака по роялю — Громов
1978 — Пробивной человек
1978 — Новые приключения капитана Врунгеля — Блок Сайлент
1978 — По улицам комод водили — Контролёр
1979 — Мужчины и женщины
1979 — Пани Мария — Фотограф
1979 — Пена — Кочевряжкин
1979 — Приключения Электроника — Стамп, шеф гангстеров
1979 — Бабушки надвое сказали… — Михаил, изобретатель телепортера
1979 — Москва слезам не верит — Круглов
1979 — Поездка через город (к/м) — папа Егора
1979 — Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы — инспектор Трентон
1979 — Открытая книга — отец Тани
1980 — Вечерний лабиринт — Шеф
1980 — Тегеран-43 — Таксист
1981 — Отпуск за свой счёт — Евдокимов
1981 — Женщина в белом — Луи, слуга сэра Фэрли
1981 — Будьте моим мужем — Отдыхающий на пляже
1981 — Факты минувшего дня — Петр Данилыч
1981 — Сильва — Генерал
1982 — Сказка странствий — Адвокат
1982 — Предчувствие любви — Экскаваторщик
1982 — Не ждали, не гадали! — Дезинфектор
1982 — Суббота и воскресенье (к/м) — Скульптор
1982 — Ищите женщину — клиент, месье Жак Антуан
1982 — Принцесса цирка — Пеликан
1982 — Срочно… Секретно… Губчека — Блейкин
1983 — Комета — Гоша Боклевский
1983 — Трест, который лопнул — Лже-Морган
1984 — Время и семья Конвей — Эрнест Биверс
1984 — Через все годы
Режиссёрские работы
1953 — Нахлебник (телеспектакль)
1954 — Школа мужества
1955 — Крушение эмирата
1956 — Первые радости
1957 — Необыкновенное лето
1957 — Случай на шахте восемь
1958 — Жизнь прошла мимо
1959 — Золотой дом
1961 — Битва в пути
1963 — Тишина
1964 — Метель
1968 — Щит и меч
1972 — Возвращение к жизни
1972 — Опасный поворот
1974 — Нейлон 100 %
1976 — Дни Турбиных
1981 — Факты минувшего дня
1984 — Время и семья Конвей
1986 — Семь криков в океане
Сценарист
1943 — Март-Апрель
1947 — Мальчик с окраины
1959 — В едином строю
1963 — Знакомьтесь, Балуев!
1963 — Тишина
1964 — Метель
1968 — Щит и меч
1972 — Возвращение к жизни
1974 — Нейлон 100 %
1976 — Дни Турбиных
1981 — Факты минувшего дня
1984 — Время и семья Конвей
1986 — Семь криков в океане
1987 — Мышеловка
Озвучивание мультфильмов
1975 — Василиса Микулишна — князь Владимир
1976 — Храбрец-удалец — колдун
1977 — Мальчик-с-пальчик — барин
1978 — Легенды перуанских индейцев — текст от автора
1978 — Последняя невеста Змея Горыныча — Змей-Горыныч
1981 — Шиворот-навыворот — чёрт-учитель
1982 — Чертёнок № 13 — чёрт-учитель
1983 — Новогодняя песенка Деда Мороза — Дед Мороз
1985 — Боцман и попугай (мультсериал) (выпуск 3) — кинорежиссёр
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8587993.html