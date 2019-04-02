Этого не понять, если сам не видел войны…

Владимир Басов

Награды и достижения

МКФ в Карловых Варах (1954, Премия за лучший воспитательный фильм, «Школа мужества»

ВК (1964, Первый приз среди художественных фильмов, фильм «Тишина»).

Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых (1982) — за фильм «Факты минувшего дня»

Народный артист СССР (1983)

Народный артист РСФСР (1977)

Заслуженный деятель искусств РСФСР (1964)

Орден Отечественной войны I степени (1985)

Орден Красной Звезды (1945)

Медаль «За боевые заслуги» (1943)



Фильмография



Актёрские работы



1954 — Школа мужества — Поручик-адъютант

1955 — Крушение эмирата — Полковник

1960 — Золотой дом

1961 — Битва в пути

1963 — Я шагаю по Москве — Полотёр

1963 — Тишина — Шофёр

1965 — Тридцать три — Директор музея

1965 — Операция «Ы» и другие приключения Шурика — Суровый милиционер

1966 — Путешествие, новелла «Завтраки 43 года» — Пассажир

1967 — Фокусник — Эстрадный актёр

1968 — Щит и меч — разведчик Бруно

1969 — Преступление и наказание — Лужин

1969 — Мосты через забвение — Посетитель кафе

1969 — В тринадцатом часу ночи — Режиссёр в студии

1970 — Любовь к трём апельсинам

1970 — Чудный характер — Ефимов

1970 — Бег — Артур Артурович

1970 — Карусель — контрабасист Смычков

1971 — Ехали в трамвае Ильф и Петров — Аматор

1972 — Возвращение к жизни — Гитарист

1972 — Большая перемена — Фотограф

1972 — Опасный поворот — Чарлз Трэвор Стэнтон

1973 — Высокое звание

1973 — Дача

1973 — Совсем пропащий — папаша Гека

1973 — И на Тихом океане… — Начальник станции

1973 — Чиполлино — принц Лимон

1974 — Нейлон 100 % — адвокат Киреев

1975 — Иван и Коломбина

1975 — Капитан Немо — Руайе

1975 — Приключения Буратино — Дуремар

1975 — Братушка — Иоганн

1975 — Ау-у! — Король

1975 — Шаг навстречу — Стрешников

1975 — Афоня — Владимир Иванович

1975 — Под крышами Монмартра — Фраскатти, министр изящных искусств

1976 — Сентиментальный роман

1976 — 100 грамм для храбрости — Ружевский

1976 — Дни Турбиных — Виктор Викторович Мышлаевский

1977 — Смешные люди! — дьяк Авдиесов

1977 — Про Красную Шапочку — Худой Волк

1977 — Нос — доктор

1977 — По семейным обстоятельствам — Эдуард Бубукин

1977 — Трясина – Петя Корнаков

1977 — Солнце, снова солнце — Режиссёр

1977 — Приехали на конкурс повара — Владислав Константинович, учитель танца и вокала

1977 — Мимино — Синицын

1977 — Волшебный голос Джельсомино — король Джакомон

1978 — Пока безумствует мечта — полковник Теодор Отсебятников

1978 — Живите в радости — жулик Марципанов

1978 — Расписание на послезавтра — отец Кати Шумейко

1978 — Шла собака по роялю — Громов

1978 — Пробивной человек

1978 — Новые приключения капитана Врунгеля — Блок Сайлент

1978 — По улицам комод водили — Контролёр

1979 — Мужчины и женщины

1979 — Пани Мария — Фотограф

1979 — Пена — Кочевряжкин

1979 — Приключения Электроника — Стамп, шеф гангстеров

1979 — Бабушки надвое сказали… — Михаил, изобретатель телепортера

1979 — Москва слезам не верит — Круглов

1979 — Поездка через город (к/м) — папа Егора

1979 — Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы — инспектор Трентон

1979 — Открытая книга — отец Тани

1980 — Вечерний лабиринт — Шеф

1980 — Тегеран-43 — Таксист

1981 — Отпуск за свой счёт — Евдокимов

1981 — Женщина в белом — Луи, слуга сэра Фэрли

1981 — Будьте моим мужем — Отдыхающий на пляже

1981 — Факты минувшего дня — Петр Данилыч

1981 — Сильва — Генерал

1982 — Сказка странствий — Адвокат

1982 — Предчувствие любви — Экскаваторщик

1982 — Не ждали, не гадали! — Дезинфектор

1982 — Суббота и воскресенье (к/м) — Скульптор

1982 — Ищите женщину — клиент, месье Жак Антуан

1982 — Принцесса цирка — Пеликан

1982 — Срочно… Секретно… Губчека — Блейкин

1983 — Комета — Гоша Боклевский

1983 — Трест, который лопнул — Лже-Морган

1984 — Время и семья Конвей — Эрнест Биверс

1984 — Через все годы



Режиссёрские работы



1953 — Нахлебник (телеспектакль)

1954 — Школа мужества

1955 — Крушение эмирата

1956 — Первые радости

1957 — Необыкновенное лето

1957 — Случай на шахте восемь

1958 — Жизнь прошла мимо

1959 — Золотой дом

1961 — Битва в пути

1963 — Тишина

1964 — Метель

1968 — Щит и меч

1972 — Возвращение к жизни

1972 — Опасный поворот

1974 — Нейлон 100 %

1976 — Дни Турбиных

1981 — Факты минувшего дня

1984 — Время и семья Конвей

1986 — Семь криков в океане



Сценарист



1943 — Март-Апрель

1947 — Мальчик с окраины

1959 — В едином строю

1963 — Знакомьтесь, Балуев!

1963 — Тишина

1964 — Метель

1968 — Щит и меч

1972 — Возвращение к жизни

1974 — Нейлон 100 %

1976 — Дни Турбиных

1981 — Факты минувшего дня

1984 — Время и семья Конвей

1986 — Семь криков в океане

1987 — Мышеловка



Озвучивание мультфильмов



1975 — Василиса Микулишна — князь Владимир

1976 — Храбрец-удалец — колдун

1977 — Мальчик-с-пальчик — барин

1978 — Легенды перуанских индейцев — текст от автора

1978 — Последняя невеста Змея Горыныча — Змей-Горыныч

1981 — Шиворот-навыворот — чёрт-учитель

1982 — Чертёнок № 13 — чёрт-учитель

1983 — Новогодняя песенка Деда Мороза — Дед Мороз

1985 — Боцман и попугай (мультсериал) (выпуск 3) — кинорежиссёр



