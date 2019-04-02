Доверенный человек Сталина. 11 фактов о конструкторе Александре Яковлеве

1 апреля 1906 года родился знаменитый советский авиаконструктор Александр Яковлев.

1. Авиаконструктор Александр Яковлев родился в Москве, в семье служащих. Еще в школе он занимался в авиамодельном и планерном кружках. После окончания школы он трудился рабочим, затем мотористом лётного отряда Военно-воздушной Академии имени Н. Е. Жуковского. Несмотря на многочисленные просьбы и обращения, в академию его не брали ввиду «не пролетарского происхождения».

2. В 1924 году Александр Яковлев построил свой первый летательный аппарат — планер АВФ-10, который был премирован как один из лучших советских планёров на всесоюзных соревнованиях. Первый полёт АВФ-10 совершил 15 сентября 1924 года, сейчас эта дата отмечается как день рождения ОКБ имени Яковлева.

3. Первый самолет конструкции Александра Яковлева поднялся в небо в 1927 году. Он назывался АИР-1, получив свое название в честь председателя ЦС Осоавиахима, а впоследствии «врага народа», Алексея Ивановича Рыкова. Всего за период с 1927 по 1933 годы Яковлев разработал 10 типов самолетов семейства АИР – от АИР-1 до АИР-10.

4. В 1927 году Александр Яковлев был зачислен в Академию имени Н. Е. Жуковского, которую закончил по первому разряду в 1931 году. Он поступил инженером на авиазавод № 39 им. Менжинского, где в августе 1932 года организовал группу лёгкой авиации. В 1934 году группа легкой авиации конструктора Яковлева была выделена в самостоятельную единицу под названием КБП (Конструкторско-производственное бюро). Таким образом, молодой инженер стал главным конструктором собственного бюро, войдя в число лучших советских специалистов.

5. За проект учебно-тренировочного самолета УТ-2 Александр Яковлев был премирован золотыми часами. На одном из авиапарадов на УТ-2 обратил внимание Иосиф Сталин, который пригласил конструктора для личной беседы.

Начиная с 1939 года Александр Яковлев стал доверенным лицом Сталина в вопросах авиастроения, и вождь проводил с ним регулярные консультации. Это стало причиной нападок на Яковлева после смерти Сталина – ряд советских авиаконструкторов обвиняли создателя самолетов «Як», что тот, пользуясь своим исключительным положением, добивался прекращения работ по конкурирующим проектам.6. Оставаясь главным конструктором собственного КБ, Александр Яковлев с 1940 года одновременно являлся заместителем наркома авиационной промышленности по новой технике. В годы Великой Отечественной войны на его плечи легла не только задача по производству самолетов «Як», но и по производству самолетов других моделей, по эвакуации авиапредприятий и налаживанию их работы на новом месте. После шести лет деятельности в должности заместителя наркома Яковлев обратился к Сталину с просьбой об отставке. Просьба была удовлетворена – Яковлев вернулся к работе в КБ, получив благодарность от правительства и звание генерал-полковника. 7. В годы Великой Отечественной войны было построено более 36 000 истребителей Як различных модификаций. Больше в годы войны было выпущено лишь штурмовиков Ил-2. На истребителях ЯК воевали летчики знаменитого полка «Нормандия – Неман», а также многие советские асы, такие как дважды Герои Советского Союза Александр Колдунов, Арсений Ворожейкин и Евгений Савицкий. 8. В КБ Александра Яковлева был разработан первый в СССР серийный самолёт вертикального взлёта и посадки – палубный штурмовик Як-38. Это самолет, совершивший первый полет в 1970 году, был основой советской палубной авиации, базировавшейся на тяжелых авианесущих крейсерах «проекта 1143» — «Киев», «Минск», «Новороссийск», «Баку». 9. В 1960-х годах в КБ Александра Яковлева был создан первый гражданский самолет Як-40. Он стал первым в мире реактивным самолётом для местных авиалиний. На протяжении нескольких десятилетий эта машина стала флагманом ближнемагистральной авиации в СССР и социалистических странах. Пользовался успехом этот самолет и в странах Запада. 10. В КБ Александра Яковлева был создан первый советский разведывательный беспилотник ближнего радиуса действия «Шмель-1». Разработка подобной техники в СССР началась после того, как мини-БПЛА армии Израиля отлично зарекомендовали себя во время войны в Ливане в 1982 году. «Шмель-1» совершил свой первый полет в 1983 году. 11. Профессиональная карьера авиаконструктора Александра Яковлева продолжалась 60 лет. За это время под его руководством были созданы свыше 200 типов и модификаций летательных аппаратов, в том числе более 100 серийных. С 1932 года самолеты КБ Яковлева непрерывно находятся в крупносерийном производстве и эксплуатации.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/102345