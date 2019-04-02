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Бутефлика все

23:24. 2 апреля 2019 Просмотров - 72 Нет комментариев Опубликовал:


Президент Алжира Бутефлика официально объявил о своей отставке.
Он и его окружение последние месяцы всячески пытались затянуть его уход, но под давлением протестов и недовольства части правящей элиты возникшей ситуацией, он проследовал по пути Мугабе.
О черной метке со стороны армии на днях объявил начальник Генерального Штаба, после чего стало понятно, что дни Бутефлики сочтены – без поддержки армии ему даже затянуть период передачи власти до 28 апреля не дали.
Сегодня же генштаб потребовал начать немедленную процедуру импичмента Бутефлики, после чего время последнего подошло к концу. Чтобы не валить все на Бутефлику и дать тому возможность спасти лицо, военные обвинили в кризисе ближайшее окружение Бутефлики, которое манипулировало президентом и сообщало ему неверную информацию, которая и привела к политическому кризису ради своих личных узкокорыстных интересов. Не называя конкретных фамилий, неназванную горстку людей из окружения Бутефлики военные обвинили в том (ссылаясь на консолидированную позицию министерства обороны), что они ограбили алжирский народ и узурпировали его природные и иные богатства (что ж ты раньше то молчал!). Вполне понятно, что внезапный приступ правдорубства обусловлен желанием армии сохранить свои позиции в государстве и нежелании идти на дно вместе с Бутефликой. Точно также в свое время поступило руководство Египетской армии сдавшее Мубарака и руководство зимбабвшйской армии сдавшее Мугабе.



Лидеры протестующих заявляют, что это их первая победа, но теперь им предстоит битва с коррумпированной олигархией приватизировавшей государство и жаждущей усиления своей власти военной верхушкой, которые хотят узурпировать власть и поменять ширму, ничего не меняя на деле. Если у оппозиции получится – будет как в Египте (в период между Тахриром и военным переворотом против Мурси), а если не получится – будет как в Зимбабве (политическое окружение Бутефлики передаст власть внутри узкого круга, а армия обеспечит частокол штыков вокруг этого решения).Ни в том, ни в другом вариантах расцвета свободы и демократии в Алжире не ожидается.





И да, вот наглядная разница между Египтом, Алжиром, Зимбабаве и в Венесуэлой. У первых трех стран армейская верхушка откзалась поддерживать права президента на власть, хотя юридически такие права имелись. В Венесуэле FANB деятельно поддержала Мадуро даже перед лицом серьезного внутреннего кризиса и угрозой иностранной интервенции. Одной из главных причин этого является простой факт, что министр обороны Венесуэлы разделяет те же идеи, что и Мадуро. В трех других случаях, руководство вооруженных сил Египта, Алжира или Зимбабве, было более озабочено вопросами удержания своего влияния перед лицом кризиса, отказывая в поддержке прежним вождям.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4891672.html

Метки: алжир, бутефлика, северная африка

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