АК-12. Новый «Калашников»

Новое поколение легенды! В этот раз герой «Военной приемки» – самый ожидаемый автомат в мире – АК-12. Он стал точнее и удобнее, но самое главное, он остался таким же надежным. Именно за простоту конструкции и надежность, «Калашников» стал таким знаменитым.



Все предыдущие поколения этого оружия отличались тем, что способны стрелять после погружения в воду, закапывания в грязь, а также нечувствительностью к сильнейшим ударам. «Военная приемка» устроит один из самых серьезных краш-тестов для «Калашникова» на телевидении. Автомат пройдет испытание огнем, землей, и жидкой грязью в смеси с машинным маслом, словом – мы сделаем все, чтобы он перестал стрелять. Но, что еще важнее, съемочная группа программы попадет на производство АК-12. Впервые вы увидите, где и как именно собирают новый автомат российской армии.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2cBvgGJ1atw