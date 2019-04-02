2-й тур президентских выборов на Украине

Тимошенко назвала выборы президента Украины сфальсифицированными, а судебную систему Украины приватизированной, после чего отказалсь подавать в суд и оспаривать результаты выборов.

Таким образом, борьба за 2-е место скоропостижно завершилась.

Стоит отметить, что результаты выборов в целом совпали с прогнозом читателей "Рупора Тоталитарной Пропаганды" https://colonelcassad.livejournal.com/4836803.html (1. Зеленский. 2. Порошенко 3. Тимошенко)

Через 3 недели посмотрим и сравним.

PS. Касательно вопросов на тему признавать или не признавать выборы на Украине, то с моей точки зрения выборы признавать не следует, как не следовало их признавать в 2014 году. Даже формальных причин (запрет голосовать для миллионов граждан Украины, недопуск наблюдателей, скупка голосов и т.д. и т.п.). более чем достаточно.

PS2. И в порядке юмора.

Можно быть уверенным на 100%, что подготовка к 2-му туру будет сопровождаться обвинениями в том, кто больший агент Кремля – Порошенко или Коломойский.

Так же стоит отметить ироничность ситуации, когда после евромайдана под лозунгами "борьбы с олигархией" за президентское кресло ведут борьбу олигарх и ставленник другого олигарха. Еще одно небывалое достижение "революции гидности".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4890584.html