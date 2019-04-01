Велесова книга, хроники.

35 000 лет назад ВЕЛЕСОВА КНИГА О ПЕРЕСЕЛЕНИИ РУССОВ 35 000 лет назад ВЕЛЕСОВА КНИГА О ПЕРЕСЕЛЕНИИ РУССОВ

Тридцать пять тысяч лет тому назад хорошо с охотой было и значительно южнее. А между тем ответ прост: многие топонимы и гидронимы на севере остались ещё со времен Орианы-Гипербореи. Остальные появились во времена расселения руссов-бореалов к югу. О том, что предки русского народа от сильных холодов пошли на юг (к земле Иньской) говорится и в Велесовой книге. Но в ней ничего не рассказывается о том, что руссы когда-то шли, наоборот, к северу.

Как известно, в Велесовой книге повествуется о временах 20 тысячилетней давности. Как раз о тех, когда и шло это великое расселение...

Г. Сидоров "Хронолого-эзотерический анализ развития современной цивилизации." 1 кн. Стр. 151

10 000 лет до н.э. ВЕЛЕСОВА КНИГА О ПЛАТО ПУТОРАНА 10 000 лет до н.э. ВЕЛЕСОВА КНИГА О ПЛАТО ПУТОРАНА

Согласно Велесовой книге, 10.000 тысяч лет до н.э., во время нового похолодания, с гористой земли, покрытой лесами, которая не могла быть ничем иным, как плато Путорана, куда предков русского народа вытеснил с равнины какой-то родственный, но воинственный народ, часть русских племён двинулась на юг в поисках новой родины.

«И многое мы знали, и делали в очагах сосуды гончарные, и пахали хорошую землю, а также мы умели разводить скот, как и отцы наши.

И пришёл на нас злой род. И напал на нас, и мы были принуждены укрыться в лесах, и жили мы там охотниками и рыболовами. И там мы могли уклониться от угрозы. Так мы пережили одну тьму (10 тысяч лет), и начали грады и огнищанские сёла ставить повсюду. После другой тьмы (десяти тысяч лет) был великий холод, и мы отправились на полдень (на юг), потому что там места злачные».

Вот откуда на Урале и на плато Путорана возникли богатырские города. Оказывается, их когда-то возвели наши далёкие предки. Не только построили, но и жили в них дольше тысячи лет. Круг замкнулся, теперь понятна эпопея золотого изваяния Великой Лады: откуда она была унесена, туда и вернулась. Вот почему Золотого идола хранители упрямо несли не одно столетие к горам Путорана.

Но может возникнуть вопрос: в Велесовой книге упоминается о том, что предки русского народа до своего пребывания в лесах жили на равнине, разводили скот и пахали землю.

Разве возможно было земледелие 20-15.000 тысяч лет до н.э. на Таймыре и дальше на севере?

Оказывается, возможно. Новейшие комплексные исследования, проведённые на севере Шотландии, показали, что 4.000 тысячи лет назад (это стык III-II тыс. лет до н.э.) климат на данной широте был несравним с современным. Его можно было сравнить только с климатом Средиземноморья, а российскими океанографами и палеонтологами было установлено, что 30-15.000 тыс. лет до н.э. климат Арктики был мягким, и Северный Ледовитый океан был тёплым, несмотря на присутствие ледников в Европе. По мнению многих учёных, во время висконсинского оледенения в центре Северного Ледовитого океана существовала зона умеренного климата, которая была благотворной для процветания флоры и фауны. Только позднее, примерно 10-8 тысяч лет до н.э., климат в этих широтах стал меняться в сторону похолодания. Как раз на это время и указывает Велесова книга.

Г.Сидоров-Тайная хронология и психофизика...русского народа... Стр 82-83

IX век ВЕЛЕСОВА КНИГА НАПИСАННАЯ НОВГОРОДСКИМИ ВОЛХВАМИ IX век ВЕЛЕСОВА КНИГА НАПИСАННАЯ НОВГОРОДСКИМИ ВОЛХВАМИ

Велесовая книга, написанная новгородскими волхвами ещё в IX веке.

Г.Сидоров-Тайная хронология и психофизика...русского народа... Стр 27

ВЕЛЕСОВА КНИГА - IX век ВЕЛЕСОВА КНИГА - IX век

В отличие от современных учёных и священнослужителей, древние ведические жрецы отлично знали тайны человеческого подсознания. Они понимали, что человек помимо своей воли и сознания аккумулирует в психических структурах подсознательного то время и события, которые он вынужден переживать, находясь в плотном теле.

Мало этого, жрецы умели брать эти знания из человеческого подсознания и систематизировать.

Древние жрецы обладали сакральным знанием и умением читать, как книгу, человеческое подсознание. Благодаря этому, наши предки-ведисты знали многотысячелетнюю историю своего народа намного лучше, чем мы знаем историю нашего времени. В отличие от придворных современных историков, волхвы-хранители не искажали прошлое, а старались бережно донести его до грядущих поколений. Для этого они писали книги, составляли предания и легенды, наконец, сказки. Главное, чтобы ключ к преданиям и сказкам попал посвящённому, дальше всё просто. Надо отдать волхвам должное: они со своей задачей блестяще справились, разработанный ими способ передачи сакральных знаний потомкам русского народа вполне удался.

Устная народная традиция сохранила всё, что от неё требовалось, кроме того, невзирая ни на какие социальные катастрофы, до нас дошёл и серьёзный письменный памятник, так называемая Велесовая книга, написанная новгородскими волхвами ещё в IX веке.

Кстати, не в пример нашим современным историкам, жрецы написали правдиво и честно, что подтверждается и археологическими находками, и многими источниками. Но отрадно даже не это, а то, что за тысячу лет гонений и репрессий, за тысячу лет костров, прорубей и виселиц на Руси сохранилась в неизменном виде древняя ведическая традиция, сохранился институт жречества и система всех посвящений.

Г.Сидоров-Тайная хронология и психофизика...русского народа... Стр 72-73

1919 год НАЙДЕНА ВЕЛЕСОВА КНИГА 1919 год НАЙДЕНА ВЕЛЕСОВА КНИГА

В 1919 году нашёл дощечки полковник Добровольческой армии, художник Фёдор Артурович Изенбек.

А теперь поговорим о Велесовой книге. Опять таблички с древнерусскими письменами отыскались в самый трудный период Российской истории. Причём уже не в Советском Союзе, а за границей. Понятно: если бы их нашли в Советской России, они бы просто исчезли. Интересно, что они попались в руки крупному исследователю древнерусской старины Ю. Миролюбову. Он в Брюсселе занимается переводом книги, которая рассказывает об истории русского народа на 20 тысячелетнем промежутке времени. Естественно, вокруг книги идёт скандал, опять, как в своё время «Слово о полку Игореве», её называют подделкой, но самое главное, что про неё узнают. «Птица вылетела из клетки», и с реалиями надо считаться. Для слуг Тьмы оставалось последнее - уничтожить «подлинник». Это и произошло: после смерти Изенбека дощечки Велесовой книги бесследно исчезают.

Но почему Изенбек не передал дощечки с древнерусскими письменами Миролюбову, который десять лет занимался их расшифровкой?

И вообще, почему Изенбек не позволял выносить их из своей квартиры?

Всё просто: он знал, что дощечки - всего-навсего отлично сработанная копия, снятая с подлинника, который остался в России.

Г.Сидоров-Тайная хронология и психофизика...русского народа... Стр 73

ПРОРОЧЕСТВО

Дело в том, что ящероголовые собрались заявить о себе. Они скоро объявятся. Но не из космоса, а из гигантских пустот нашей планеты. Оттуда, куда эти твари проникли после своего поражения нанесённого силами колонистов и метрополии.

Вспомни миф о борьбе Велеса с таинственным звездным Рином.

— Который разъезжал на драконе?

— Да, на драконе. Только дракон был не средством передвижения, а союзником, для которого Рин являлся всего лишь прикрытием. Теперь ты понимаешь, с какой целью раскручивается враньё о искусственно созданном человечестве?

Якобы его создали пришельцы с легендарной Нибиру.

«Птица вылетела из клетки» - ВЕЛЕСОВА КНИГА

В 1919 году нашёл дощечки полковник Добровольческой армии, художник Фёдор Артурович Изенбек.

А теперь поговорим о Велесовой книге, от этого нам никуда не уйти.

Опять таблички с древнерусскими письменами отыскались в самый трудный период Российской истории. Причём уже не в Советском Союзе, а за границей. Понятно если бы их нашли в Советской России, они бы просто исчезли. Интересно, что они попались в руки крупному исследователю древнерусской старины Ю. Миролюбову.

Что это, случайность?

Только глупому человеку такое может показаться случайностью.

В России отгремела гражданская война; полностью истреблена национальная элита; на огромных просторах Советского Союза начинается уничтожение всего русского. Прежде всего, подвергается шельмованию история и культура; под разными предлогами идёт искоренение русских как нации. И на фоне всего этого русский учёный Ю. Миролюбов в Брюсселе занимается переводом книги, которая рассказывает об истории русского народа на 20.000-двадцатитысячелетнем промежутке времени. Естественно, вокруг книги идёт скандал, опять, как в своё время «Слово о полку Игореве», её называют подделкой, но самое главное, что про неё узнают. «Птица вылетела из клетки», и с реалиями надо считаться. Для слуг Тьмы оставалось последнее - уничтожить «подлинник». Это и произошло после смерти Изенбека дощечки Велесовой книги бесследно исчезают.

Но почему Изенбек не передал дощечки с древнерусскими письменами Миролюбову, который десять лет занимался их расшифровкой?

И вообще, почему Изенбек не позволял выносить их из своей квартиры?

Всё просто он знал, что дощечки - всего-навсего отлично сработанная копия, снятая с подлинника, который остался в России. Отдать дощечки Миролюбову значило открыть миру тайну их неподлинности, это могло подвергнуть сомнению текст дощечек, чего допустить Изенбек не мог. Перед смертью он, очевидно, уничтожил дощечки, хотя и завещал их Миролюбову. Возможно, смерть художника Изенбека тоже не была случайной, но русский патриот опередил тех, кто стремился завладеть его тайной. Загадочное исчезновение «оригиналов» «Слова» и Велесовой книги как раз и доказывает подлинность их текстов и то, что настоящие подлинники живы и бережно хранятся волхвами в России. Вот так, шаг за шагом, рушится информационная блокада, которую организовали тёмные не только для русского народа, но и для всех народов мира. Всё чаще и чаще то в одном, то в другом уголке Земли начинают всплывать на свет знания древних, и этот процесс с каждым годом всё больше и больше будет набирать силу. Как известно, лживая эпоха Рыб близится к концу, силы Тьмы слабеют, и хотя планета Земля и близлежащий к ней Космос всё ещё находятся в зоне молодого, до конца непроявленного пространства (Кали-юги), это уже дело не меняет. С наступлением эпохи Водолея баланс сил в Космосе и на Земле изменится в пользу энергии созидания.

Г.Сидоров-Тайная хронология и психофизика...русского народа... Стр 65 - 66

КУДА ОТПРАВЛЯЮТСЯ ДУШИ РУСОВ (ВЕЛЕСОВА КНИГА)

Как мы знаем из русских «Вед», из «Книги Велеса» и других ведических источников, русские люди после своей смерти отправляются в Навь, или в небесный Ирий.

Г.Сидоров-Тайная хронология и психофизика...русского народа... Стр 212