Сводки от ополчения Новороссии 01 апреля 2019
- 17:21 ВСУ нанесли удар по Зайцево в день выборов (ВИДЕО).
- 16:53 Обстрел Зайцево со стороны ВСУ – ранены двое гражданских.
- 16:27 Из тяжелого вооружения противник вновь обстрелял населенные пункты Республики – Безсонов.
- 16:15 ВСУ за сутки выпустили по территории ЛНР более 100 боеприпасов – НМ ЛНР.
- 12:01 Карта обстрелов 01 апреля 2019. Обстановка на линии соприкосновения за сутки.
- 11:01 Сильные духом: в ДНР состоялся открытый Республиканский турнир по смешанному боевому единоборству.
ВСУ нанесли удар по Зайцево в день выборов (ВИДЕО)
В день выборов украинская власть не изменила своим террористическим традициям: украинские боевики открыли огонь по пригороду Горловки — посёлку Зайцево из миномётов, станковых гранатомётов и крупнокалиберных пулемётов.
В результате их огня ранения получили двое гражданских — муж и жена.
Видео предоставлено «Русской Весне» Народной милицией ДНР.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Обстрел Зайцево со стороны ВСУ – ранены двое гражданских
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Из тяжелого вооружения противник вновь обстрелял населенные пункты Республики – Безсонов
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
ВСУ за сутки выпустили по территории ЛНР более 100 боеприпасов – НМ ЛНР
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Карта обстрелов 01 апреля 2019. Обстановка на линии соприкосновения за сутки
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Сильные духом: в ДНР состоялся открытый Республиканский турнир по смешанному боевому единоборству
К оглавлению | Источник: www.youtube.com