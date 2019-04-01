Сводки от ополчения Новороссии 01 апреля 2019

В день выборов украинская власть не изменила своим террористическим традициям: украинские боевики открыли огонь по пригороду Горловки — посёлку Зайцево из миномётов, станковых гранатомётов и крупнокалиберных пулемётов.

В результате их огня ранения получили двое гражданских — муж и жена.

Видео предоставлено «Русской Весне» Народной милицией ДНР.

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