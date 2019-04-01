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Сенсационные открытия археологов в Арктике. Психоистория

17:55. 1 апреля 2019 Просмотров - 145 Нет комментариев Опубликовал:

Уникальные кадры! Новейшая научная информация!

Когда в Арктике появились первые протогорода? Какие высокие технологии мы получили от жителей палеолита? Правда ли, что раньше климат на севере Евразии был теплее? Как долго мамонты существовали рядом с человеком? Действительно ли самые древние стоянки человека за Северным полярным кругом найдены именно в России? Как препятствуют исследователям Заполярья, замалчивают и уничтожают культурное наследие этого региона?

В фильме впервые демонстрируются уникальные фотографии экспедиции советского археолога Леонида Хлобыстина, открывшего на полуострове Таймыр металлургические мастерские, существовавшие до новой эры. Освещаются результаты российской экспедиции на Чукотке, перевернувшей наши представления о древней истории Арктики и Аляски. В студии канала “День” выдающийся современный археолог, руководитель той самой чукотской экспедиции Сергей Гусев делится с нами сенсационной информацией о новейших открытиях.

Как развивалась нынешняя глобальная цивилизация? Куда ведут корни дохристианской Руси? Под воздействием каких природно-географических и культурных факторов родился изначальный русский характер и Русский дух? Читайте в книге:

Психологический аспект истории, Внутренний Предиктор СССР

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День ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/sensatsionnye-otkrytiya-arheologov-v-arktike-psihoistoriya

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