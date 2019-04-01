Профилактика цифровой зависимости при работе с массовой аудиторией

Новый фактор среды

Цифровая среда – это новый фактор, вошедший в нашу жизнь, и влияние которого на общество в целом и на отдельного человека с каждым годом увеличивается. Несмотря на то, что этот фактор уже играет огромную роль, но в нашей системе образования пока отсутствует теоретическая и практическая база, позволяющая правильно взаимодействовать с ним. «Цифровая зависимость» – это один из негативных результатов отсутствия необходимых знаний и навыков у массовой аудитории, позволяющих использовать эту сферу на пользу, а не во вред себе и окружающим.

Актуальность проблемы «цифровой зависимости» в первую очередь связана с постоянно увеличивающимся временем взаимодействия людей с гаджетами и ростом количества информации, поступающей человеку с экранов. Этот процесс имеет и объективные, и субъективные причины, и несёт как пользу, так и вред.

Его положительные стороны всем нам хорошо известны – мы пользуемся смартфонами, интернетом, онлайн-почтами и другими современными разработками, и никто не станет спорить с тем, что цифровая среда уже стала неотъемлемой частью нашей жизни. А вот на теме вреда стоит остановиться подробнее, и постараться ответить на два вопроса «как снизить вред от взаимодействия общества с цифровой средой и увеличить пользу?» и «на чём сосредоточить основные усилия?»

Итак, вред есть физиологический – который особенно сильно сказывается на детских растущих организмах, и вред есть психологический – вытекающий из того, что поступающая с экранов информация зачастую носит откровенно разрушительный и деградационный характер, либо её количество таково, что психика не способна нормально усвоить весь проходящий через неё объём данных. В результате чего он просто складируется где-то в подсознании без всякого осмысления, рано или поздно приводя к негативным эффектам.

Основная угроза

Если мы посмотрим на современных детей, да и на большинство взрослых, то увидим, что основная часть свободного времени, которое они проводят перед экранами, расходуется на ознакомление со всевозможным «развлекательным контентом»: фильмы, мультфильмы, электронные игры, музыка, юмористические сообщества в соцсетях, телешоу, развлекательные видеоканалы на Ютубе и так далее.

Конечно, есть много профессий, когда человек длительное время проводит за компьютером по работе, но, скажем честно, эти ситуации редко связаны с цифровой зависимостью. А вот всевозможный развлекательный контент – в том числе «погружение в соцсети», – чаще всего и приводят к цифровой зависимости.

Таким образом, если выделить главное звено во всей этой системе, которое несёт наибольшее количество вреда, как физиологического (из-за длительного времени взаимодействия с экранами), так и психологического – из-за деструктивной алгоритмики транслируемых образов, – то это именно так называемый «развлекательный контент».

Цифровой иммунитет

И возникает вопрос – а как этому противостоять? Как, с одной стороны уменьшить количество потребляемого развлекательного контента? Потому что, если каждый день смотреть по 3-4 эпизода сериала, то каким бы хорошим ни был фильм, в голове будет сплошная каша. А с другой стороны – как подвигнуть человека получать с экранов ту информацию, которая будет ему полезна с точки зрения интеллектуального или нравственного развития, а не только то, что веселит и будоражит?

Для этого надо научить человека оценивать и различать полезную и вредную информацию, чтобы это стало его привычкой, особенно при взаимодействии с любым медиаконтентом. По-другому – это значит сформировать навык осознанного восприятия информации. На слайде показаны основные этапы этого процесса.

Осознанное восприятие информации подразумевает:

Знание, что распространение информации – это процесс управления, что любая информация на нас всегда влияет. Умение выявлять цели, на достижение которых работает информация (в нашем случае медиаконтент). Сопоставление выявленного влияния с вашим личным списком жизненных целей/ориентиров.

На основании такого сопоставления человек может оценить информацию, как полезную или вредную для него лично; либо хорошую или плохую в отношении всего общества, если анализируемый материал относится к сфере массовой культуры. В принципе именно этот процесс и отражает то, что в обиходе принято называть «критическим мышлением».

Ситуация в массовой «культуре»

Кто-то скажет: «а разве сегодня большинство людей при взаимодействии с медиасредой не оценивают то, что они потребляют с экранов?» Нет, не оценивают, чему свидетельством является само выражение «развлекательный контент» и вся ситуация в массовой культуре, усреднённый эффект которой на подрастающие поколения сегодня выглядит так, как показано на слайде.

Схема условная. Но она позволяет наглядно понять, что происходит с большинством современных детей по мере их взросления. В семье ребёнок в первые годы жизни получает обычно достаточно хороший уровень воспитания: родители заботятся о нём, проявляют любовь, стараются привить хорошие нравственные качества, закалить характер, научить множеству навыков и так далее. Понятно, что в жизни не всё идеально, и семьи бывают разные, но, тем не менее, практически все родители искренне желают своим детям добра, видят в них своё будущее и стараются сформировать им благоприятную для развития среду, в которой ребёнок будет с одной стороны обучаться и социализироваться, а с другой – постепенно формироваться в качестве Человека с большой буквы.

Но дети растут и постепенно начинают выходить из-под родительского крыла, всё больше входя в самостоятельную жизнь и всё больше сталкиваясь с внешним миром. И речь здесь не столько о физическом пространстве – соседний двор или соседняя улица, а о современных информационных потоках, в которые погружается человек по мере взросления и которые начинают наполнять его мировоззрение, влиять на мысли, желания и, в конечном счёте, на поведение. Если на первых порах, это отдельные мультики, фильмы и песни, которые обычно проходят хоть какой-то контроль со стороны родителей, то по мере взросления объём всевозможного медиаконтента и степень вовлечённости начинает быстро увеличиваться. По статистике, современные подростки проводят перед экранами мониторов, телефонов и телевизоров по несколько часов ежедневно, большую часть времени потребляя так называемый развлекательный контент, который относится к сфере массовой в кавычках «культуры».

Как показывает проведённый в рамках проекта Научи хорошему анализ основных сфер окружающей нас массовой «культуры»: современной музыки, телевидения, кинематографа и так далее, внутренняя алгоритмика этого доминирующего информационного потока крайне деструктивна, и сводится по сути к завуалированной пропаганде всевозможных пороков и воспитанию слабой безвольной атомизированной личности, ориентированной на удовлетворение своих инстинктов. Это не значит, что кинематограф плох сам по себе, но это значит, что 9 из 10 современных киноновинок, демонстрируемых в кинотеатрах, несут антивоспитательную функцию, и их нельзя показывать детям, даже если на постере указано возрастное ограничение «0+» или «6+».

Иллюзия «развлекательной» информации

Такая ситуация стала возможной как раз потому, что в обществе доминирует иллюзия существования некоего «развлекательного контента», не несущего никакого потенциала влияния. Это ошибочное мнение, так как развлекательная составляющая любого произведения – это всегда лишь оболочка, никак не характеризующая начинку, которая может быть вредной или полезной, истинной или ложной.

Если человек воспринимает музыку, фильм, сериал, компьютерную игру или просмотр ТВ только с точки зрения развлечения, то он автоматически отказывается от оценивания поступающей к нему информации. Он не задумывается о последствиях своего погружения в эту виртуальную среду. И если для ребёнка до определённого возраста это обусловлено ещё не полностью сформированной психикой или не развитой культурой мышления, волей (поэтому в отношении детей оградительные меры от деструктивной информации играют особо важную роль), то взрослому человеку до́лжно оценивать всю поступающую к нему информацию, а не самоустраняться от этого процесса. Грубо говоря, наш критический фильтр должен работать постоянно.

Методика «Чему это учит?»

Теперь собственно главный вопрос – каким образом мотивировать общество критически оценивать любую информацию и особенно всё, что относится к сфере массовой культуры? Для этого надо использовать разные меры – проводить лекции в школах, доносить понимание проблемы до родителей, до органов власти и так далее, но один из механизмов, который мы применяем в рамках проекта Научи хорошему звучит так: «Чему это учит?».

Это фраза, которая чаще всего фигурирует в названиях видеороликов и статей проекта Научи хорошему, посвящённых оценке популярных фильмов, мультиков, сериалов, песен, и она объединяет в себе три этапа осознанного восприятия информации. Раз мы при просмотре какого-то фильма постоянно держим в голове вопрос «чему он учит?», то тем самым стараемся определить влияние этого фильма, как на нас лично, так и на общество в целом. А если после просмотра мы ещё и сопоставим выявленное влияние с нашими жизненными идеалами и ценностями, и дадим фильму соответствующую оценку – «хороший» или «плохой», то тем самым выполним все три этапа.

Речь в данном случае идёт об определённой методологии взаимодействия с информационной средой. Поэтому, когда в рамках проекта Научи хорошему публикуются или распространяются статьи и видеоролики, раскрывающие воспитательный или идейный потенциал того или иного произведения, то мы в первую очередь распространяем саму методологию, а непосредственно оценка конкретного произведения носит хоть и важный, но второстепенный характер.

Аналогичных принципов можно придерживаться и при работе на местном уровне. Когда мы стараемся убрать с улицы какую-то провокационную рекламу или отменить аморальную постановку в театре – мы должны понимать, что наша цель не только в том, чтобы поставить на место какого-то безнравственного рекламодателя или режиссёра, а в первую очередь в том, чтобы призвать как можно большее число людей обратить внимание на состояние информационной среды в городе. И не просто обратить внимание – а оценить её с точки зрения влияния на окружающих, на молодёжь, на детей. Снять завесу «развлечения», и увидеть, что скрывается за ней.

Способствовать этому можно также поощряя и популяризируя положительные примеры, при этом делая акцент не на их «развлекательной составляющей», а на созидательной смысловой и воспитательной направленности. Прекрасным примером подобной работы служит проект «Чистая информационная среда для детей и взрослых» межрегиональной общественной организации «Национальный совет социальной информации», направленный на стимулирование развития и распространения безопасной и полезной для детей информационной продукции.

Также можно через эту призму взглянуть и на сегодняшнюю культурную повестку – сейчас у всех на слуху тема рэперов и противодействия деструктивной музыке со стороны родительской общественности. Если мы разворачиваем масштабную информационную кампанию по отмене концерта аморального исполнителя, и в своей деятельности делаем акцент на выявлении смыслов, которые транслирует этот исполнитель через свои песни, клипы и амплуа (разъясняем, какой вред несёт обществу подобное творчество), то наши усилия в любом случае будут не напрасны – так как они побудят большое количество людей задуматься над вопросами: а какую музыку слушает современная молодёжь, какие ценности она им несёт, чему учит, какую музыку слушаю я сам?

И чем больше поводов у человека будет задавать себе такие вопросы, чем чаще человек будет выпадать из бездумной развлекательной матрицы, тем быстрее он придёт к тому, чтобы оценивать поступающую к нему информацию и реагировать на неё должным образом. Привычка осмысленно, а не потребительски относиться к цифровой среде и владение методологией работы с информацией – пожалуй, один из самых надёжных инструментов профилактики цифровой зависимости.

Дмитрий Раевский

Источник: https://whatisgood.ru/raznoe/internet/profilaktika-tsifrovoy-zavisimosti/