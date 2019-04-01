Песня Бременских музыкантов. Седьмое видео проекта
10:28. 1 апреля 2019 Просмотров - 67 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Территория Культуры Росатома
Несколько поколений детей выросло, распевая во всё горло эту песню. А теперь практически каждый серьёзный взрослый расплывается в улыбке, едва заслышав ее первые ноты. И, конечно же, трудно найти песню, более соответствующую главным идеям нашего проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ – идеям дружбы, свободы творчества, разрушения границ и барьеров между людьми.
Музыка Г.Гладков, слова Ю.Энтин
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ПРОЕКТА: http://10pesenrosatom.ru/
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Проект реализован в рамках программы "Территория культуры Росатома" http://tercult.ru/
Продюсер -Тимур Ведерников
Режиссер – Дмитрий Бурлаков
Оператор – Евгений Горячкин
О ПРОЕКТЕ:
21 город, более 500 исполнителей от 5 до 92 лет, 4 месяца съёмок и более 120 часов отснятого видеоматериала – все это проект #EЩЁ10ПЕСЕНАТОМНЫХГОРОДОВ ! В 2017 году проект был задуман как подарок городов к 10-летию Росатома и объединил талантливых людей самых разных возрастов и профессий, живущих и работающих в городах присутствия Росатома. Каждый исполнитель привнёс в песню свою манеру, своё тепло и атмосферу своего города. Результатом этой огромной работы стали 10 уникальных видеоклипов, в которых музыка рождается здесь и сейчас, буквально на ваших глазах. Проект вызвал огромные резонанс – видеоролики с участием «атомных» артистов посмотрело более 4 000 000 человек, в сотнях восторженных отзывов и комментариев, полученных не только из разных мест России, но и, буквально, со всех концов земли, звучала одна главная мысль – «Давайте еще!!!». И вот творческая группа проекта снова взялась за работу. С радостью и волнением представляем ее результаты.
ВСТРЕЧАЙТЕ! #ЕЩЁ10ПЕСЕНАТОМНЫХГОРОДОВ.
ВТОРОЙ СЕЗОН 10 ПЕСЕН АТОМНЫХ ГОРОДОВ – часть глобального проекта Тимура Ведерникова МУЗЫКАВМЕСТЕ – аналога знаменитого Playing for Change, придуманного в США с целью объединить музыкантов во всём мире. Идея этого проекта проста – небольшая команда ездит по стране с мобильным комплектом звукозаписывающего и съемочного оборудования, находит талантливых и интересных музыкантов и записывает их в разных красивых местах. Все записи делаются вживую. Таким образом собирается необычная аранжировка, сотканная звуками разных исполнителей в разных концах страны, а иногда и мира. Каждый из участников этого виртуального совместного музицирования привносит в композицию что-то свое. В результате получаются видео клипы, показывающие как, несмотря на все культурные национальные или религиозные различия, музыка способна объединять людей и нести мир и любовь.
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8582736.html
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Молодцы!