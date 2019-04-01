Большая игра. 1667-1792
15:11. 1 апреля 2019 Просмотров - 169 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Давеча поступил очень годный презент от издательства "Руниверс" https://runivers.ru Российского Гуманитарного Государственного Университета.
Издание "Большая игра" посвящена европейской политике с начала XVI века до начала Первой мировой войны.
Данная работа охватывает период с 1667 по 1792 год.
Книга сосредоточена на том, чтобы в наглядной и иллюстративной форме представить основную фактуру по правителям, войнам, сражениям, коалициям и взаимоотношениям ключевых европейских государств в указанный период.
Книга изобилует картами, инфографикой и цветными иллюстрациями. Это не глубокое погружение в конкретную тему, а именно сжатый системный обзор основных событий "Большой игры" в Европе, с небольшим акцентом на Российскую Империю.
Для тех, кто слабо знаком с этим периодом, книга будет представлять наглядно-иллюстративное вступление, после которого вам скорее всего захочется еще больше узнать об этой далекой, но интересной эпохе.
Для знатоков, книга может представлять интерес удобной систематизацией и наглядной инфографикой, что в вопросе переменчивых европейских коалиций XVIII века будет не лишним.
К иным плюсам книги можно отнести отличную альбомную полиграфию и шикарные иллюстрации. Книгу просто приятно держать в руках и читать. С удовольствием причитал в один пресест.
Из минусов стоит отметить очень небольшой тираж – всего 200 экземпляров – такие издания безусловно должны выходить крупными тиражами.
Издательству "Руниверс" и Никите Максимову большое спасибо за данную книгу.
Кстати, на сайте издательства есть просто шикарный каталог исторических карт.
Карты разбиты по тематикам – от военных сражений и кампаний, до планов городов и географических карт.
Просто мастхэв для любого любителя истории.
https://runivers.ru/mp/ – смотреть (думаю сделаю подборку особо годных карт и выложу отдельным материалом)
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4888457.html