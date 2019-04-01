Агитпроп умер! Да здравствует Агитпроп!

Свершилось. Главная загадка 21 века — как на государственном телевидении в буржуазной стране могут звучать антибуржуазные взгляды — наконец перестанет терзать умы наших современников. Диалектическое противоречие снято. Ларчик закрылся так же просто, как и открывался когда-то. Нельзя сказать, будто это стало неожиданностью, уж подавно сенсацией. По крайней мере, для меня. Да и можно ли было мечтать о более подходящем дне, чтобы поставить точку?



Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru

Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin

Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin

Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin

Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog

Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=SpU9jhjgeZs