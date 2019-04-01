Агитпроп умер! Да здравствует Агитпроп!
Свершилось. Главная загадка 21 века — как на государственном телевидении в буржуазной стране могут звучать антибуржуазные взгляды — наконец перестанет терзать умы наших современников. Диалектическое противоречие снято. Ларчик закрылся так же просто, как и открывался когда-то. Нельзя сказать, будто это стало неожиданностью, уж подавно сенсацией. По крайней мере, для меня. Да и можно ли было мечтать о более подходящем дне, чтобы поставить точку?
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Сёмина не посадили – уже большое человеческое спасибо партии и правительству. А могли бы – например, за клевету на светлый облик прекрасного российского капитализма. Зюганов вон ходит под угрозой статьи за клевету на непревзойдённого честного менеджера Дерипаску. Сказано же: оскорблять власть нельзя! А подозрение в нечистоплотности при ведении бизнеса – разве не оскорбление для высокоморального олигарха? Вот то-то же. Всем сидеть и молчать!