Замок Сафра в “Игре Престолов”

Этот удивительный испанский замок настолько фантастичен, что использовался в съемках знаменитого сериала «Игра Престолов». Построенный примерно в 12-13 веках замок Сафра передавался среди испанской знати на протяжении сотен лет. Высокие башни замка расположены на массивной скале, которая когда-то была границей между христианской и мусульманской территориями.

Плоская поверхность на вершине скалы увенчана высокой оборонительной стеной, что делает доступ к замку неудобным даже для тех, кто там жил.

К 15 веку Сафра подвергся осаде короля Кастилии, который сражался с тогдашним владельцем замка. Но неудивительно, что внушительная защита выстояла. Замок принадлежал длинному списку дворян, некоторые из которых ремонтировали или расширяли территорию. Есть даже слухи о секретных комнатах, которые были высечены в скале под комплексом. В то время, как они никогда не были найдены, Кастильо-де-Сафра абсолютно похож на тот тип замков, в которых секретные подземелья чаще всего встречаются.

К сегодняшнему дню башни и здания Сафра были сильно повреждены, и многие разрушились. Но благодаря усилиям реставрации владельца замка 20-го века Дона Антонио Санса Поло, он снова выглядит как нечто фантастическое. Сегодня Кастильо-де-Сафра находится в частной собственности, и любой, кто желает совершить поездку по территории замка, должен получить разрешение на экскурсию. Говорят, что единственный выход из замка — это подняться по лестнице вверх по скале.

Кастильо-де-Сафра является прообразом «Башни радости» в шестом сезоне «Игры престолов». Там как раз и происходили съемки.

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Источник: https://salik.biz/articles/57165-zamok-safra-v-igre-prestolov.html