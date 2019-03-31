В худших канонах процессов 30-х годов

Американские прокуроры по делу российской компании Concord Management and Consulting («Конкорд менеджмент и консалтинг») подали в суд ходатайство, в котором попросили суд не предоставлять ответчикам расширенное обвинительное заключение, подробно описывающее суть обвинений.

Ранее адвокаты «Конкорда» заставили оправдываться Минюст США, потребовав конкретизировать обвинения. Адвокаты подали соответствующее ходатайство в федеральный суд столичного округа Колумбия, где рассматривается дело Concord Management and Consulting о якобы «вмешательстве» в американские выборы.

Адвокаты «Конкорда» вполне обоснованно просят представить подробные обвинения в якобы «вмешательстве» ответчиков в американские внутренние дела вместо нынешнего, неконкретного по мнению адвокатов, обвинительного заключения.

Дело в том, что обвинительное заключение, которое не устраивает адвокатов «Конкорда», не содержит информации, что именно противозаконного делала компания в рамках предъявленных «преступных» эпизодов. Кроме того, американские прокуроры не назвали ни одного сотрудника «Конкорда», который был бы замешан в предполагаемых преступлениях, а также не обосновали связь компании Concord Management and Consulting с соответчиком по делу — российским бизнесменом Евгением Пригожиным.

Тем не менее, прокуроры, занимающиеся эти делом, требуют не предоставлять адвокатам «Конкорда» требуемые документы, объясняя свое ходатайство тем, что речь идет «о конкретных уликах и средствах, которыми обвинение собирается доказывать свою аргументацию».

«Кроме того, большая часть информации, которой добивается «Конкорд», уже была представлена в других документах», — утверждают представители обвинения.

При этом прокуроры ссылаются на целый ряд прецедентных дел, где суд в схожих обстоятельствах отказывал ответчикам в конкретизации обвинения.

Писатель, историк, общественный деятель Николай Стариков считает эту практику абсолютно незаконной и очень опасной. Стариков сравнил это фактически судилище над россиянами в США с процессами тридцатых годов прошлого века в СССР, указав на абсолютно неправовой характер действий различных институтов Соединенных Штатов.

«Деятельность американского правосудия все больше напоминает процессы тридцатых годов [в СССР], о которых мы читали в книгах либералов, — отметил Стариков в комментарии Федеральному агентству новостей. — Тех самых процессов, где обвинительное заключение определялось «тройкой», где приговор приводился в исполнение немедленно после его вынесения, где не было адвокатов, и где факты практически отсутствовали».

Происходящее в США вокруг дела о мифическом «российском вмешательстве» — это фактически новое слово в юриспруденции, считает писатель.

«Ситуация, когда обвиняемому не дают четко понять, в чем конкретно его обвиняют, даже сегодня смотрится новаторски, — не без иронии отметил собеседник ФАН. — Можно сказать, американское правосудие сделало шаг вперед по сравнению с самыми беззаконными актами советского периода, которые были осуждены ещё при [руководителе СССР Иосифе]Сталине самой советской властью, как нарушение социалистической законности. Так что можно с полным основанием сказать, что сегодня «капиталистическая законность» в Соединенных Штатах перестала существовать».

На вопрос, что можно противопоставить беззаконным действиям американских властей по отношению к россиянам, Стариков ответил так:

«Противопоставить беззаконию, которое демонстрируют Соединенные Штаты, можно только две вещи. Первое — это публичное обнародование фактов подобного, прошу прощения, «юридического расследования». И второе — это работа юристов. Ничего другого в данной ситуации сделать невозможно».

Но в целом вся эта ситуация в очередной раз напоминает, что Россия просто обязана быть сильной державой, готовой в любой момент защитить своих граждан в любой точке мира, уверен писатель.

«В более длительной перспективе проблему может решить только мощное и сильное российское государство, которое на внешней арене будет защищать интересы российских граждан — физических и юридических лиц. Ведь, по сути, Соединенные Штаты сегодня окончательно подменили собой международное законодательство. После признания Соединенными Штатами территорией Израиля спорных Голанских высот, которые, согласно резолюции ООН, являются оккупированной территорией, можно констатировать смерть международного права. США прямо нарушили резолюцию ООН, но все делают вид, что ничего не произошло. Не слышно ни разговоров о санкциях [против США], ни призывов к международному трибуналу над Соединенными Штатами. Это очень опасная ситуация», — резюмировал Николай Стариков.

Спецпрокурор Минюста США Роберт Мюллер в рамках расследования о якобы «вмешательстве» России в американские выборы ранее предъявил обвинения 13 российским гражданам и трем компаниям из РФ. Обвинения предъявлены по статьям «сговор против США» и «мошенничество». Из физических лиц в обвинительном заключении фигурирует Евгений Пригожин и другие. Все они внесены в санкционные списки Минфина США. Фигурирующая в обвинительном заключении российская компания Concord Management and Consulting наняла адвокатов, представляющих её интересы в американском суде.

Напомним, в понедельник стало известно, что расследование спецпрокурора Мюллера о «российском вмешательстве» в американские выборы и о якобы «сговоре» президента США Дональда Трампа и его команды с РФ закончилось полным пшиком. Трамп был оправдан по всем пунктам, все обвинения против России так и не были покреплены хоть сколько-нибудь вменяемыми доказательствами.

В Совете Федерации и в Госдуме объяснили, какие уроки должен извлечь весь мир из громкого провала двухгодичного расследования о якобы «российском вмешательстве» во внутренние дела США, которые Москва и Белый дом неоднократно и более чем доказательно опровергали.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/102280