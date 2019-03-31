Главная » Видео, Образование

Так ли плохо российское образование? Отвечает американец

20:36. 31 марта 2019 Просмотров - 148 Один комментарий Опубликовал:

Генеральный партнёр проекта доменная зона .рус
Переходи на .рус!
Сайт регистратора: http://я.рус

Современное российское образование принято скорее ругать, чем хвалить. Свежее исследование выявило серьёзные проблемы с пониманием математики у школьников. В этом выпуске мы сравниваем эти проблемы с проблемами других стран, а своим мнением делится российский журналист американского происхождения Тим Керби. Разберём эти и другие вопросы после сводки новостей.

Текст выпуска и все ссылки: http://www.время-вперед.рус/

Ролик о изобретениях: https://youtu.be/VIyxp3UHjpM

О Клубе «Время-вперёд!»: https://www.время-вперед.рус/glavnaya…

Время-вперёд! №337 Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/e4yDZcgcQvk

Мы в соцсетях:
https://vk.com/rossiya_segodnya
https://zen.yandex.ru/vremya
https://www.facebook.com/groups/12576…
https://www.ok.ru/vremyavp

Автор проекта #ВремяВперёд #ЕвгенийСупер

В выпусках используется музыка В. Зеленцова https://www.youtube.com/user/TheDrkmnd

Поддержи проект и попади в финальные титры!

Спонсорство на YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCzQ0…
Яндекс-кошелёк: 410011121112063
Сбербанк: 5469 4600 1796 2365
Альфа-Банк: 5486 7420 5790 0580
Patreon: https://www.patreon.com/vpered/overview
paypal.me/Vremya

(При переводе обязательно указывайте ваше имя в комментарии к платежу, чтобы мы могли внести его в титры!)

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=e4yDZcgcQvk

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
20 лет реформ в российском образовании. Каков итог?
... проведения общественной экспертизы реформы российского образования». Организатором мероприятия выступила Комиссия...Преподаватель математики – это не плохой математик. Преподаватель русского языка ...и так далее. Повторяю – контролирует тот, кто не отвечает за ...
Образование в США глазами очевидца
... отличие американского и российского образования. Ещё сильнее отличается...примеров. Фактический материал – такой, например, как конкретные ... хорошо. Нарушение инструкций – плохо. Никого не интересует конечная... тебе. Ты должна отвечать за свои поступки»....
Учебникобесие или бессистемное образование
... системность обыватели примерно так: «сначала надо выучить...К сожалению, современное российское образование парадоксальным образом совмещает... обрывки случайной, плохо изложенной информации:https... Минобразования, которое отвечает за курс информатики...
«Реформы» образования – гибель России. Открытое письмо президенту РФ В.В. Путину
...«реформы» российского образования? Министерские чиновники уверяют российскую общественность и... беды: от плохого бизнес-климата до...великолепными результатами». И такую трактовку отечественной истории, ... Квачкова, который, отвечая на призыв Главнокомандующего ...
В российских школах хотят ввести уроки культуры здоровья
... Маюрова получили высшую награду на российском конкурсе «Педагогические инновации». Однако ... Министерства образования России и Удмуртии.«Но на мои письма отвечают только так: «работы... вот детям объяснить, что такое хорошо, а что такое плохо, можно и даже...
Фабрика марионеток. Исповедь школьного учителя
... их решения применимы и к российской системе образования. ]]>Скачать и слушать в... механизм, делающий это лицензированное обучение таким плохим. И знайте, что если вы... рассыпается. И как правило, она плохо отвечает потребностям людей, хотя прикрывается именно...

Один комментарий»

  • 19238 16782
    Вячеслав 31 марта 2019 в 20:51 Ссылка
    GD Star Rating
    loading...

    У нас сейчас нет полководцев – только военачальники, нет учёных – сплошь профессоры, нет учителей – сплошь преподаватели… А чего они преподают? Каждый из них только “тянет одеяло на себя” и уверяет аудиторию в том, что именно то, что он преподаёт и является самым необходимым в жизни…
    Образования НЕТ ВООБЩЕ НИГДЕ… Образование у нас не просто “никакое”… Его просто нет и вот почему… Слово “образование” происходит от словосочетания “образа ваяние”… А что ваяют в школах и ВУЗах? Лишь отдельно взятую информацию по изучаемым предметам… Наши волхвы, в дохристианской Руси, давали цельное представление и знание о мире, они определяли варну человека ещё в детском возрасте, как воспитывать (в ось питать), кем растить того или иного ребёнка. Образование – это когда, к примеру, математика вытекает их словесности, словесность – из географии, эта – из физики и т.д. И уже, после объединения всех предметов единое целое, может получиться цельное представление о мире, куда дети приходят уже более-менее подготовленными из тех или иных учебных заведений… Трудиться (не работать – работать от слова раб) в любимой профессии гораздо важнее престижного “образования”…
    Зачатки образования есть лишь в дошкольных учреждениях, где воспитательница на примере, положим, птички, расскажет о том, как она называется, чем питается (биология), как она поёт (искусство, музыка), куда улетает на зиму (география), сколько у неё крылышек, коготков на лапках (математика) и т.д… И ребёнок получает в дошкольном учреждении около 80% информации, которой он потом пользуется на протяжении ВСЕЙ своей жизни… Поэтому повышать зарплату надо, прежде всего, воспитателям дошкольных учреждений…

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>