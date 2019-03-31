Так ли плохо российское образование? Отвечает американец
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Современное российское образование принято скорее ругать, чем хвалить. Свежее исследование выявило серьёзные проблемы с пониманием математики у школьников. В этом выпуске мы сравниваем эти проблемы с проблемами других стран, а своим мнением делится российский журналист американского происхождения Тим Керби. Разберём эти и другие вопросы после сводки новостей.
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У нас сейчас нет полководцев – только военачальники, нет учёных – сплошь профессоры, нет учителей – сплошь преподаватели… А чего они преподают? Каждый из них только “тянет одеяло на себя” и уверяет аудиторию в том, что именно то, что он преподаёт и является самым необходимым в жизни…
Образования НЕТ ВООБЩЕ НИГДЕ… Образование у нас не просто “никакое”… Его просто нет и вот почему… Слово “образование” происходит от словосочетания “образа ваяние”… А что ваяют в школах и ВУЗах? Лишь отдельно взятую информацию по изучаемым предметам… Наши волхвы, в дохристианской Руси, давали цельное представление и знание о мире, они определяли варну человека ещё в детском возрасте, как воспитывать (в ось питать), кем растить того или иного ребёнка. Образование – это когда, к примеру, математика вытекает их словесности, словесность – из географии, эта – из физики и т.д. И уже, после объединения всех предметов единое целое, может получиться цельное представление о мире, куда дети приходят уже более-менее подготовленными из тех или иных учебных заведений… Трудиться (не работать – работать от слова раб) в любимой профессии гораздо важнее престижного “образования”…
Зачатки образования есть лишь в дошкольных учреждениях, где воспитательница на примере, положим, птички, расскажет о том, как она называется, чем питается (биология), как она поёт (искусство, музыка), куда улетает на зиму (география), сколько у неё крылышек, коготков на лапках (математика) и т.д… И ребёнок получает в дошкольном учреждении около 80% информации, которой он потом пользуется на протяжении ВСЕЙ своей жизни… Поэтому повышать зарплату надо, прежде всего, воспитателям дошкольных учреждений…