Сводки от ополчения Новороссии 31 марта 2019

29 марта противник в очередной раз обстрелял посёлок Зайцево под Горловкой с использованием запрещённого вооружения.

Благодаря развитой системе инженерных укреплений и видеонаблюдения военные корреспонденты пресс-службы Народной милиции ДНР смогли наблюдать обстрел, находясь вместе с бойцами в безопасном укрытии.

Также бойцы прокомментировали информацию украинской стороны о входе подразделений ВСУ в Горловку.

Видео предоставлено «Русской Весне» Народной милицией ДНР.

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