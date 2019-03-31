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Сводки от ополчения Новороссии 31 марта 2019

10:11. 31 марта 2019 Просмотров - 203 Нет комментариев Опубликовал:

Боец НМ ДНР: «Война – это кормушка для Украины, потому она может тянуться долго»

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«Пускай попробуют войти» — Армия ДНР готова дать отпор ВСУ под Горловкой (ВИДЕО)

«Пускай попробуют войти» — Армия ДНР готова дать отпор ВСУ под Горловкой (ВИДЕО) | Русская весна

29 марта противник в очередной раз обстрелял посёлок Зайцево под Горловкой с использованием запрещённого вооружения.

Благодаря развитой системе инженерных укреплений и видеонаблюдения военные корреспонденты пресс-службы Народной милиции ДНР смогли наблюдать обстрел, находясь вместе с бойцами в безопасном укрытии.

Также бойцы прокомментировали информацию украинской стороны о входе подразделений ВСУ в Горловку.

Видео предоставлено «Русской Весне» Народной милицией ДНР.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Минометный обстрел ВСУ поселка Золотое

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