Сводки от ополчения Новороссии 31 марта 2019
- Вчера 22:42 Боец НМ ДНР: «Война – это кормушка для Украины, потому она может тянуться долго».
- Вчера 22:41 «Пускай попробуют войти» — Армия ДНР готова дать отпор ВСУ под Горловкой (ВИДЕО).
- Вчера 21:10 Минометный обстрел ВСУ поселка Золотое.
Боец НМ ДНР: «Война – это кормушка для Украины, потому она может тянуться долго»
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
«Пускай попробуют войти» — Армия ДНР готова дать отпор ВСУ под Горловкой (ВИДЕО)
29 марта противник в очередной раз обстрелял посёлок Зайцево под Горловкой с использованием запрещённого вооружения.
Благодаря развитой системе инженерных укреплений и видеонаблюдения военные корреспонденты пресс-службы Народной милиции ДНР смогли наблюдать обстрел, находясь вместе с бойцами в безопасном укрытии.
Также бойцы прокомментировали информацию украинской стороны о входе подразделений ВСУ в Горловку.
Видео предоставлено «Русской Весне» Народной милицией ДНР.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Минометный обстрел ВСУ поселка Золотое
К оглавлению | Источник: www.youtube.com