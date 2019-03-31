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Собачье дело.

13:38. 31 марта 2019 Просмотров - 122 Один комментарий Опубликовал:

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Все собаки попадают в рай, но не все получают медали.

 

Хочу рассказать историю, которая говорит о верности собак своему долгу, о большой преданности роду человеческому. Жил ньюфаундленд Whizz, который умер в этом месяце в возрасте 12 лет.

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Он служил в Королевском военно-морском флоте, в спасательной Ассоциации и морской Добровольческой службе. За свою карьеру он спас девять человек и одну собаку. За это он был награжден медалью.

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Рассказывает Тони Кертис, которую спас Whizz, когда у нее случился приступ астмы на пляже в 2011 году:

 

«Я была уверена, что никто не увидит меня, что мне конец без помощи и у меня началась дикая паника», сказала она. «Следующее, что я осознала, это приглушенный голос, который говорил мне схватить собаку и держаться за нее, пока не появится спасательная шлюпка, тогда я увидела огромную морду собаки с озабоченным и тревожным взглядом, она стремительно подплывала ко мне. Я за него схватилась и он держал меня на плаву, не давая мне уйти под воду. Потом подошла шлюпка со спасателями. Whizz спас меня, и я буду навсегда в долгу перед ним».

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Рассказывает Whizz был очень известным псом,  СМИ писали о нем нескольких раз, первые статьи появились в 2007 году , когда он прыгнул в бак с водой , чтобы вытащить сеттера, упавшего туда. У песика, как и у людей, тоже началась паника, он стал захлебываться и если бы не Whizz , пришел бы ему конец.

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Источник: https://pikabu.ru/story/sobache_delo_4092549

Метки: Жизнь

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