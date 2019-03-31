Собачье дело.

Все собаки попадают в рай, но не все получают медали.

Хочу рассказать историю, которая говорит о верности собак своему долгу, о большой преданности роду человеческому. Жил ньюфаундленд Whizz, который умер в этом месяце в возрасте 12 лет.

Он служил в Королевском военно-морском флоте, в спасательной Ассоциации и морской Добровольческой службе. За свою карьеру он спас девять человек и одну собаку. За это он был награжден медалью.

Рассказывает Тони Кертис, которую спас Whizz, когда у нее случился приступ астмы на пляже в 2011 году:

«Я была уверена, что никто не увидит меня, что мне конец без помощи и у меня началась дикая паника», сказала она. «Следующее, что я осознала, это приглушенный голос, который говорил мне схватить собаку и держаться за нее, пока не появится спасательная шлюпка, тогда я увидела огромную морду собаки с озабоченным и тревожным взглядом, она стремительно подплывала ко мне. Я за него схватилась и он держал меня на плаву, не давая мне уйти под воду. Потом подошла шлюпка со спасателями. Whizz спас меня, и я буду навсегда в долгу перед ним».

Рассказывает Whizz был очень известным псом, СМИ писали о нем нескольких раз, первые статьи появились в 2007 году , когда он прыгнул в бак с водой , чтобы вытащить сеттера, упавшего туда. У песика, как и у людей, тоже началась паника, он стал захлебываться и если бы не Whizz , пришел бы ему конец.

Источник: https://pikabu.ru/story/sobache_delo_4092549