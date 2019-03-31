Русский Тарзан: мужчина, проживший 60 лет в дикой природе
История Михаила Фоменко почти не известна на родине, а ведь этого русского человека знает вся Австралия. Здесь, на самом диком и опасном континенте, где цивилизация до сих пор не продвинулась дальше нескольких мегаполисов, Фоменко прозвали «Русским Тарзаном» и «Великим Отшельником». Все потому, что шестьдесят лет назад Михаил решил не идти одной дорогой с цивилизованными людьми, а отправился вместо этого в самые труднодоступные и опасные регионы Австралии. Попробуйте представить себе такую жизнь. Полвека он охотился на крокодилов и львов голыми руками!
Какими судьбами
Генетика у Михаила Фоменко надо сказать знатная. Его матерью была грузинская княжна Елизавета Мачабели, а отцом — тяжеловес-чемпион Даниил Фоменко. С такой родословной можно не только Австралию — весь мир завоевать! В родной Грузии Михаил прожил только до трех лет, затем семья бежала от советской власти в Японию, а из Японии в Сидней. С этого и начинается история простого русского мужика, прозванного австралийцами «Русским Тарзаном».Проблемы в школе
Сестры Михаила очень быстро адаптировались к новому обществу. А вот мальчику было гораздо тяжелее: он попал в другую школу, где был единственным иностранцем. Учителя сразу обратили внимание на физически развитого юношу — Михаил прошел школьный отбор, потом отбор на первенство Сиднея и почти было попал на мельбурнскую Олимпиаду 1956 года.
Побег
Но и спорт не примирил Михаила с новой родиной. В 25 лет юноша неожиданно бросил все дела и просто уехал на север Австралии. Здесь он наладил контакты с аборигенами, охотился на крокодилов и даже львов. Такой свободы показалось Михаилу маловато: прожив три года с бушменами, он вырубил себе каноэ из цельного кедра и отправился в Новую Гвинею, ориентируясь только по звездам.
Возвращение блудного сына
Путешествие длиной в 600 километров чуть было не стоило Михаилу жизни. В 1959 году местные жители обнаружили истощенного мужчину в джунглях Новой Гвинеи. Из госпиталя связались с отцом, тот прилетел и забрал сына домой, откуда тот сбежал буквально через две недели.
Проблемы с законом
В 1964 году Михаила арестовали. Об этом позаботилась его мать, уставшая бояться за жизнь единственного сына. «Тарзану» вменили бродяжничество и непристойное поведение — тот имел обыкновение разгуливать в одной набедренной повязке. Затем беднягу передали в психиатрическую клинику, где долго «лечили» электрошоковой терапией.
На свободу с чистой совестью
Никакой электрошок не способен отбить у человека тяги к свободе. Михаил вышел из клиники, погулял пару дней по городу и вновь сбежал к дикарям. Только в 1988 году Русский Тарзан заглянет в Сидней на похороны матери.
Бушмен
Фоменко будто нарочно выбирал самые недоступные регионы Австралии. Его последнее убежище редко посещали даже бушмены — тот район буша кишит дикими зверями и очень опасен. Михаила спасала прирожденная сила и выносливость: Тарзан легко пробегал 30 километров за день, мог убить льва копьем и найти воду даже в пустыне.
Тарзан на покое
В 2012 году Фоменко отправился навестить свою сестру. По дороге отшельник подхватил вирусное заболевание и слег в больницу, откуда его уже не выпустили. С больничной койки Михаил отправился прямиком в дом престарелых. Сбежать Тарзан уже не пытается, но и общения с другими постояльцами не поддерживает. Да и о чем говорить настоящему мужчине с изнеженными городскими жителями?
Источник: https://salik.biz/articles/37709-russkii-tarzan-muzhchina-prozhivshii-60-let-v-dikoi-prirode.html
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Знай наших! Мы везде выживем…
РУССКИЙ РОБИНЗОН: ПОТРЯСАЮЩАЯ РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 1847 ГОДА ●
В 1847 году 24-летний дерзкий столичный хлыщ, потомственный дворянин, отставной гусар Сергей Лисицын ступил на палубу корабля под Андреевским флагом, стремясь попасть в Америку. Был принят в офицерской кают-компании дружелюбно, но в пьяном виде наговорил дерзостей командиру корабля и стал подбивать матросов на мятеж. Капитан приказал скрутить подстрекателя, завязать глаза и высадить на пустынный берег, с за-пиской…
Когда арестант освободился от пут и сорвал повязку с глаз, на горизонте он увидел уходящий корабль. Благородный капитан оставил ему чемодан с одеждой, три пары сапог, тулуп (Охотское море – не тропический океан), пару пистолетов, шашку, кинжал, запас сахара и чая, золотые карманные часы, складной нож, пуд сухарей, две фляги с водкой, чистые записные книжки, бритвенный прибор, огниво, запас спичек и даже 200 гаванских сигар.
Ко всему этому прилагались отличное ружьё с 26 зарядами и записка командира корабля: «Любезный Сергей Петрович! По Морскому уставу вас следовало бы осудить на смерть. Но ради вашей молодости и ваших замечательных талантов, а главное, подмеченного мною доброго сердца я дарю вам жизнь…Душевно желаю, чтобы уединение и нужда исправили ваш несчастный характер. Время и размышления научат вас оценить мою снисходительность, и если судьба когда-нибудь сведёт нас снова, чего я душевно желаю, то мы не встретимся врагами. А. М.».
Дворянин Лисицын сроду ничего не делал своими руками: в имении его обслуживали крепостные, в полку опекал денщик. Зная, что корабль шёл по Охотскому морю, он надеялся, что его оставили на одном из клочков суши гряды Алеутских или Курильских островов. Но вскоре убедился, что его положение хуже некуда. Он был зажат судьбой в клещи двух морей. Перед ним плескалось холодное Охотское море, а за спиной шумело дремучее «зелёное море тайги». А в ней – медведи, волки, рыси, ядовитые змеи…
За неделю «русский Робинзон» устроил себе дом с печью, смастерил мебель. Сделал пращу, лук и стрелы (благоразумно решив беречь патроны к ружью). И правильно – зимой в его дом рвалась голодная волчья стая – убил из ружья 8 хищников в упор. А перед этим подстрелил медведя, обеспечив себя тёплой шубой и запасом медвежатины. Ловил рыбу, собирал и сушил грибы.
12 апреля Сергей Лисицын прогуливался по берегу, оценивая последствия весенних штормов, и увидел лежащего ничком человека. Без сил и чувств. Выяснилось, что Василий, так звали несчастного, – с транспорта, шедшего в Русскую Америку. Судно дало течь, все с него сбежали, а его с сыном забыли. Корабль нашли неподалёку. Помимо 16-летнего паренька на нём оказались две овчарки, коты, 8 холмогорских коров, бык, 16 волов, 26 овец, запасы продуктов, инструменты, семена ячменя и ржи, а ещё оружие, телескоп, две подзорные трубы, самовар, строительный и огородный инструмент.
Семь месяцев одиночества напрочь выветрили у «барина» всю дворянскую спесь. С таким хозяйством и ещё с двумя парами крепких и умелых рук они за лето не только обновили дом и баню, но и научились делать масло, сметану, сыр и творог. Вспахали поле и собрали урожай ячменя и ржи. Организовали обильный лов морской и речной рыбы. Начали сбор и переработку грибов, ягод и лесных трав. Словом, зажили трудовой коммуной.
….В 1857 г. писатель Александр Сибиряков встречался с гостеприимным хозяином медных и золотых приисков в Приамурье Сергеем Лисицыным. Залежи медной руды и золота тот когда-то нашёл, будучи в одиночестве. Он был назначен правительством ещё и управляющим этими землями. Василий «Пятница» был при нём. Его сын учился в Московском университете.
А в Петербургском университете за счёт Лисицына учились оба сына командира корабля, который когда-то высадил смутьяна-гусара на пустынный берег. Став богатым человеком, Сергей Лисицын нашёл старика, проводил его в последний путь и взял на себя все заботы о его детях.
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Ваши это кто?
Человек с большой буквы “Ч” съеба.. убежал от долбо.. от дураков, которые *****.. кончают на Андреевский флаг, он скитался по лесу, ел мухоморы, мышей ловил и шашлык делал, а единоросы уже к нему приганд.. прилипли и восхваляют Россию как всегда.
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Наши – это значит, что не твои…
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Я понял, тут надо бороться, воевать, чтобы завоевать людей. Ваши не мои, наши не твои. Хитрые вы евреи.
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Не воевать надо бы тебе, а уважение находить… С войной иди к вислоносым да к нагло-саксам…
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Вот в чем отличие от англосаксов. Будь на месте русского Лисицына какой-нибудь американец-англичанин, он положил бы благо непременно ОТОМСТИТЬ капитану, высадившему его на пустынный берег. Совесть и благородство души – это свойство только русов!
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Человек хотел быть свободным от всего, от условностей цивилизованного мира в первую очередь.
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Даётся по силам.
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В пенсионный фонд не платил, вот и повязали.
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У меня всего три вопроса:
Какой вид львов водится в Австралии?
Откуда дядечка узнал о смерти матери?
Каким образом он успел на эти похороны попасть?
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Там, видать, сумчатый лев завёлся – у них там все звери сумчатые… Да и бушменов зачем-то автор приплёл…