ПРОСТЫЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ КОТОРЫЕ ВЫ УВИДИТЕ ВПЕРВЫЕ В ЖИЗНИ

Гармония, красота и справедливость – это то, что каждый может принести в этот мир. Но некоторые из нас способны менять его кардинально и по-крупному. Причём для этого не нужны чемоданы денег, особые связи в нужном министерстве или крупная взятка должностному лицу. Сейчас вы увидите изобретения, которые на первый взгляд очень просты и кому-то могут даже показаться бесполезными, но, как знать, возможно в будущем они кардинальным образом изменят наш мир. Ведь уже сейчас они помогают миллионам. Итак, поехали.

Ледяные ступы против засухи «Башни изо льда» помогают жителям Гималаев приспособиться к изменениям климата. Их создаёт индийский инженер Сонам Вангчук. Он проложил сифонный трубопровод от горной реки к одной из деревень. Вырываясь под давлением из вертикальной трубы, словно гейзер, вода замерзает, образует 20-метровую ледяную башню, напоминающую буддийское святилище – ступу. Весной такая «ступа» тает, орошая сухую землю. Система легко масштабируется, и тогда инженер проложил трубопроводы еще для 50 башен. Ну а в конце 2016 года Сонама пригласили в Швейцарию для создания ледяной ступы. Проект успешно реализован и сегодня компания занимается повсеместным возведением ледяных башен по всему миру.

Железная рыбка — против анемии Камбоджийская компания изготовила рыбку способную бороться с дефицитом железа, которое из-за неполноценного питания, встречается у 3,5 млрд человек. Казалось бы, бесполезное изобретение – рыбки изготавливаются в Камбодже из металлического лома, который проходит проверку на качество. При варке она высвобождает железо, которое потом попадает в организм. В основном, такой недостаток железа обусловлен скудным рационом, который не включает красное мясо и овощи. И для Камбоджи это особенно актуально, поскольку более половины населения живёт менее чем на 2 доллара в день. Может быть для жителей России тоже изобрести какую-нибудь рыбку, только не железную, а, например, с витамином Д? Ведь согласно заключению Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи у 80% россиян выявлена острая нехватка этого важного элемента.

А теперь перейдём к цифровым технологиям. (Ра́збери па́й) Raspberry Pi – компьютер для самых бедных Для многих бедных людей главной проблемой при покупке компьютера является его относительно большая цена, но с появлением этого компьютера для самых бедных – такая проблема перестает быть актуальной.

Этот максимально дешёвый компьютер создан британским программистом Дэвидом Брэбеном. Устройство представляет собой небольшую плату размером с банковскую карточку. К ней можно подключать внешние устройства, в том числе, и сетевой кабель. Raspberry Pi имеет процессор с тактовой частотой 700 МГц и постоянную память на основе флэш-карты. Стоимость такого компьютера составляет 25 и 35 американских долларов, в зависимости от модификации.

В вот другой гаджет: Kilgoris Project (Килгорис Проджект) – электронная книга вместо учебников Электронные книги для учеников из бедных стран дешевле 100-долларовых планшетов, а самое главное в одной такой электронной книге могут храниться все учебники по всем предметам за все годы обучения. А экономичность позволяет бороться с хронической нехваткой электричества.

Теперь о футболе: Домашняя электростанция в футбольном мяче Группа студентов придумала способ, как вырабатывать электричество для собственных нужд смогут даже дети. Они создали футбольный мяч, который генерирует энергию прямо во время игры. Час игры в футбол может обеспечить человека светом на вечер. Более того, с помощью этого устройства можно также заряжать мобильные девайсы – телефоны, электронные книги, планшетные компьютеры.

Удобный Водовоз В сельских районах часто приходится ходить за много миль для того, чтобы набрать воду. Это утомительно и занимает очень много времени. Решает эту проблему может «водяное колесо». Оно имеет емкость 45 литров, а толкание колеса требует намного меньше усилий. Также оно достаточно прочно для использования даже на пересечённой местности. Благодаря большому объёму и простоте использования, это экономит много времени и энергии. Казалось бы, это настолько просто, что нет смысла об этом рассказывать. Но скольким тысячам бедняков это реально облегчило жизнь?