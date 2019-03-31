Помощь из Китая
11:36. 31 марта 2019 Просмотров - 123 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
В Каракас начали прибывать китайские самолеты с грузами обещанной гуманитарной помощи, медикаментов и оборудования. Вчера прибыл первый борт.
Китайцы уже доставили более 75 тонн груза и заявляют о намерении продолжать поддержку Венесуэлы и действующего легитимного правительства.
Венесуэла с удовольствием принимает любую помощь, кроме помощи от США и их сателлитов.
Болтон в очередной раз предостерег Китай и Россию от поддержки Венесуэлы.
Кроме того, сообщается, https://www.hispantv.com/noticias/economia/424867/bancos-rusia-sanciones-eeuu-swift что несколько российских банков, которые находятся под угрозой санкций США переключились с системы SWIFT на китайскую систему CIPS.
Также стоит отметить, что руководство венесуэльских вооруженных сил подтвердило, что российские военные находятся на территории страны в рамках действующих договоров и по официальному приглашению от Венесуэлы, поэтому это дело межгосударственных отношений Венесуэлы и России, а не третьих стран.
Лавров в ходе вчерашнего выступления заявил, что США продолжают попытки свергнуть Мадуро, но многое у них уже идет не так, включая отказ Бразилии предоставить свою территорию для размещения амеркианских войск при вторжении в Венесуэлу. Теория и практика "задних дворов" США в Южной Америке была названа оскорбительной и противоречащей международному праву. В целом, оказываемая поддержка и готовность обходить американские санкции, свидетельствуют о том, что безнаказанно ввести "Доктрину Монро 2.0" у США не получится и если они хотят сменить режим в Венесуэле и посадить в Мирафлорес свою марионетку, им придется предпринять несколько более серьезные усилия, нежели сетевая пропаганда, угрозы введения санкций и кибератаки на энергетический сектор Венесуэлы.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4884948.html
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Хорошая новость.
Гуманитарную помощь Венесуэле могут оказать и другие страны в мире.
Главное- начать и тогда Госдеп США и Болтон заткнутся в тряпочку.