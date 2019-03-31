Почему Сарезское озеро держит в страхе население сразу четырех стран

Когда созерцаешь гладь Сарезского озера (Памир), кажется, что ему тысячи лет и оно было здесь всегда. Но это обманчивое впечатление. На самом деле это огромное озеро протяженностью 70 километров очень молодое, ему чуть более 100 лет. Оно возникло в результате масштабной природной катастрофы, но и само является источником колоссальной опасности для населения этого региона Центральной Азии.

Сарезское озеро — жемчужина Памира, расположенная на территории Таджикистана. Это крупный водоем относится к озерам подпрудного типа, то есть причиной его появления стал обвал горных пород, которые перекрыли узкую долину реки Бартанг (Мургаб), образовав естественную дамбу. Это событие, произошедшее в 1911 году, получило название Усойский завал. Ученые предполагают, что причиной этого явления было мощное землетрясение.

Масштабы Усойского завала просто поражают воображение. Природная дамба из обломков горных пород имеет высоту 567 метров и ширину более 3 километров. Это крупнейший обвал горных пород на планете из всех зафиксированных в период существования человечества. Возникший завал преградил реке путь, и образовавшаяся чаша будущего озера стала медленно наполняться водой. В течение 3-х лет с момента образования завала исследователи не замечали протечек в дамбе, но в 1914 году было обнаружено, что сквозь Усойский завал просачиваются родники. Глубина нового водоема к тому моменту превышала 270 метров. Спустя 7 лет после образования естественной дамбы глубина Сарезского озера составила уже 477 метров, и оно заполнило своими водами долину реки на протяжении 75 километров от места Усойского завала.

Сегодня Сарезское озеро имеет максимальную глубину 505 метров. Протяженность озера в зависимости от количества осадков и наполняемости изменяется от 65 до 75 километров. Столь грандиозные размеры водоема таят в себе не меньшие по масштабам угрозы.

Дело в том, что, согласно проведенным в долине Бартанга исследованиям, Усойский завал далеко не первый. На этой реке и прежде возникали обвалы и дамбы, которые приводили к образованию подпрудных озер. Геологи обнаружили следы по крайней мере 9 подобных водоемов в долине Бартанга, которые существовали здесь в четвертичном периоде. Но что с ними стало? Причиной их исчезновения, скорее всего, послужили либо землетрясения, которые в горах Памира случаются довольно часто, либо обильные осадки, которые размывали дамбы.

Исследователи опасаются, что и Сарезское озеро может постигнуть та же участь. Несмотря на то, что за прошедшие годы естественная дамба дала усадку в 60 метров и существенно уплотнилась, сложно представить, как она поведет себя в условиях сильного землетрясения и выдержит ли напор увеличившегося объема воды в случае аномально большого количества осадков. При площади 80 кв. км озеро содержит в себе около 17 куб. км. воды, которые в результате прорыва устремятся в нижнюю часть долины, смывая все на своем пути. Кроме того, существует и другая опасность: обвал в акватории самого озера. Еще в 60-х года прошлого века на побережье Сарезского озера был зафиксирован участок с повышенным риском оползня. Даже незначительное землетрясение может спровоцировать оползень, и тогда из озера будет вытеснен значительный объем воды, который, перелившись через естественную дамбу, также устремится вниз по течению реки. Подобный селевой поток менее опасен, чем прорыв самой дамбы, но также не обещает ничего хорошего жителям поселений в долине Бартанга. В случае возможного спуска озера пострадавшей окажется не только территория Таджикистана, но и соседних Киргизии, Узбекистана и Казахстана. Дело в том, что Бартанг впадает в реку Пяндж, которая в свою очередь является притоком Амударьи. В случае катастрофы ее масштабы будут таковы, что волна докатится и до Амударьи, и до Аральского моря.

С учетом всей серьезности ситуации, еще в 70-х годах прошлого века разрабатывался проект по строительству гидроэлектростанции в месте расположения Усойского завала. В результате строительства ГЭС уровень в озере должен был снизиться на 100 метров, что минимизировало бы угрозу прорыва. Но ввиду технических и материальных трудностей проект так и не был реализован, и вопрос о безопасности населения ниже по течению реки Бартанг остается открытым. В 2006 году на средства международных инвесторов в регионе была обустроена система экстренного оповещения, которая в случае катастрофы предупредит население об угрозе, но вопрос безопасности Сарезского озера до сих пор остается нерешенным.

Автор: Ольга Фролова

Источник: https://salik.biz/articles/57120-pochemu-sarezskoe-ozero-derzhit-v-strahe-naselenie-srazu-chetyreh-stran.html