Ньюфаундленд – собака спасатель

Небольшой город Зоальи, Италия. На пляжах Итальянской Ривьеры солнечно, тепло и спокойно, но чуть подальше свирепые ветры, дующие с пролива Тигульо, уже вздыбили голубую морскую гладь.

Большой черный ньюфаундленд МАС, вместе со своим хозяином Ферручо Пиленгой осматривают горизонт и видят группу больших красивых яхт, идущих по направлению к порту. В бурном море команда одной из яхт пытается маневрировать против ветра, но судно стремительно сносит все ближе к обрывистым скалам за волнорезом.

Пиленга и его мохнатый друг готовы к действию. Мас, так же как все ньюфаундленды, - это собака-спасатель. Ее амуниция?... Широкие большие лапы с перепонками, толстый хвост, который служит ей рулем в воде, и густая шерсть с подшерстком, которой нипочем даже ледяные воды ее родины.

Ньюфы - крупные животные весом до 80 килограммов, настолько сильные, что могут тащить лодку, пока она не окажется в безопасном месте. На протяжении многих лет они были помощниками канадских рыболовов, помогая им забрасывать в море тяжелые сети, тележки с дневным уловом и выбирать швартовы.

Пока Пиленга быстро карабкается по скользким скалам, Мас, возбужденно лая, следует за ним по пятам. Добравшись до конца пирса, они оба прыгают в воду и плывут к яхте, терпящей бедствие.

Пока ньюф гребет по направлению к сражающимся с ветром молодым яхтсменам, Пиленга кричит, пытаясь заглушить прибой: "Бросьте линь собаке!" Но мужчины колеблются, им страшно отдать собаке то, что связывает их с жизнью.

- Доверьтесь ей, доверьтесь ей! - кричит Пиленга, показывая на Мас, которая крутится в кипящей пене.

Наконец моряки бросают канат, и Мас зажимает его в зубах. Получив от Пиленги команду плыть в открытое море, собака начинает грести своими огромными лапами, и лодка медленно поворачивается. надувает паруса, трещит мачта, и яхта уходит от опасности в открытое море.

Выполнив работу, Мас плывет назад к своему хозяину. Еще будучи щенком, она демонстрировала отличный спасательский инстинкт и огромное желание работать, столь характерное для ее породы. Ньюфаундленды - дружелюбные верные собаки, этакие нежные гиганты, единственным недостатком которых можно считать их стремление спасать каждого, кто находится в воде, хочет он этого или нет. Но именно этот мощный инстинкт сделал из них незаменимых помощников человека во всех странах мира.

На берегах Великобритании ньюфаундленды уже давно несут службу в составе бригад спасателей. Во Франции в течение многих лет также ценились особые свойства собак этой породы.

Существует даже легенда, что ньюф будто бы спас тонувшего Наполеона. В Италии ньюфаундленды были мало известны, до того как Пиленга открыл в 1989 году школу для собак-спасателей. Некоторые дрессировщики в других странах посылают в воду животных одних, но "в нашей школе, - говорит Пиленга со смехом, - мы в первую очередь бросаем в воду хозяина. Наши собаки не делают ничего такого, чего бы не сделали сначала их инструкторы - так устанавливается ДОВЕРИЕ".

Мас обучалась все более сложным водным трюкам: прыжки в воду с высокого пирса, спасение вдали от берега, когда до тонущего нужно проплыть не меньше полутора километров, а потом притащить его обратно, и, наконец, буксировка лодок.

Молодой собаке предстояло пройти еще одно испытание Венеции, когда итальянская береговая служба согласилась проверить ее и деле. Как как только один из добровольцев стал изображать утопающего, Mac прыгнула с раскачивавшегося на волнах катера и поплыла. Этот подвиг принес ей официальную аккредитацию как от береговой службы, так и начальника порта.

Нo Mac вскоре превзошла это достижение, совершив в 1994 году нечто еще более удивительное. Благодаря вертолетам команды спасателей могут гораздо быстреe реагировать на вызов, но до Мас собаки никогда не рассматривались в качестве возможных членов таких бригад. И вот Пиленга предложил свою собаку в качестве кандидата.

Сначала вo время тренировок их обоих опускали с вертолета на тросге. Но однажды они находились на борту такого вертолета, где троса не было, и им нужно было прыгать с высоты три с половиной метра прямо и реку Тичино.

Мас выпрыгнула первой безо всяких колебаний, - вспоминает Пиленга. Вид огромной, падающей с вертолета собаки был весьма впечатляющим. Ее решительный прыжок и способность тут же приступить к спасательным работам убедили сомневающихся. Сейчас и другие собаки проходят обучение на вертолетных спасателей.

И хотя сегодня 11-летняя Мас больше не патрулирует итальянские пляжи, она продолжает приносить большую пользу, помогая Ферруччо Пиленге обучать, новое поколение собак- спасателей.



Источник: Dogs with Jobs: Working dogs about the world, © 2000

Ким Качанофф и Меррили Уизборд, США

19.01.2003

Источник: http://zooterritoria.ru/index.php?id=1278&option=com_content&task=view