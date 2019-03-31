Люди, которые попали в нечеловеческие условия и выжили несмотря ни на что

Когда мы смотрим фильмы, в которых попавшие в беду герои отчаянно борются за жизнь, нам кажется, что навыки выживания нам не пригодятся. Однако любой из нас может столкнуться лицом к лицу со смертельной опасностью. Например, школьнице Джулиане Кепке, которая встала после падения самолета с высоты 3 тыс. метров, пришлось выживать в тропическом лесу. А моряк Пун Лим оказался затерянным на одиноком плоту в океане на несколько месяцев, но придумал столько хитростей для своего спасения, что ему позавидовал бы и Индиана Джонс.

Мы искренне верим в силу человеческого духа, поэтому хотим поведать вам истории о людях, которые сумели сказать смерти «Не сегодня», даже когда шансов почти не оставалось.

Джулиана Кепке: после падения самолета с высоты 3 тыс. метров встала и пошла через джунгли

Джулиана Кепке не просто выжила при падении самолета с высоты 3 тыс. метров (единственная из всех, кто был на борту), но еще и в течение 9 дней самостоятельно пробиралась через джунгли к людям. Тем злополучным рейсом 24 декабря 1971 года 17-летняя ученица перуанской школы летела вместе с матерью на рождественские каникулы к отцу. Примерно через полчаса после взлета в самолет ударила молния, вспыхнул пожар. Воздушное судно рухнуло в тропический лес.

Джулиана пришла в себя только на следующий день, а встать смогла примерно через 4 дня. Она отыскала среди обломков запас конфет и, хромая, медленным шагом отправилась сквозь джунгли. Вспоминая уроки отца по выживанию, юная пассажирка двигалась вниз по течению ручья.

На девятый день Джулиана обнаружила моторную лодку, в которой была канистра с топливом. Девушка облила топливом искусанную руку, избавляясь таким образом от личинок и насекомых. А затем дождалась хозяев лодки — местных лесорубов, которые обработали ей раны и доставили в ближайший госпиталь.

История Джулианы послужила основой для создания фильма «Чудеса еще случаются», который помог спастись еще одной девушке в похожей ситуации. 24 августа 1981 года 20-летняя Лариса Савицкая возвращалась вместе с мужем из свадебного путешествия в Благовещенск, когда самолет Ан-24 начал падать.

Вспоминая фильм, Лариса пыталась принять наиболее выгодное положение в своем кресле. Ее муж погиб. Девушка же хотя и получила серьезные травмы, но все же смогла соорудить себе временное пристанище из обломков воздушного судна. Через 2 дня ее нашли спасатели.

Мауро Проспери: провел в пустыне 9 дней без карты, еды и с половиной бутылки воды

Мауро Проспери — итальянец, который заблудился в пустыне, но сумел выжить после 9 дней скитаний. Все произошло в 1994 году, когда 39-летний мужчина решил принять участие в 6-дневном марафоне по Сахаре. Во время забега поднялась песчаная буря и Проспери сбился с маршрута. Других участников марафона в этот момент рядом не было.

Марафонец продолжил движение и в итоге набрел на домик отшельника. Некоторое время он питался летучими мышами, которых обнаружил там. С собой у мужчины было полбутылки воды, но он берег ее и 3 дня был вынужден пить собственную мочу. Ситуация казалась безнадежной, и Проспери готовился к смерти — он даже написал жене прощальную записку. Однако смерть не спешила приходить, и итальянец понял, что надо бороться за жизнь дальше. Тогда он решил покинуть домик и продолжил свой путь.

Проспери вспомнил совет, который он получил однажды: если потеряешься, идти за облаками, которые увидишь на горизонте утром. Так он и поступил. На восьмой день произошло чудо: он увидел оазис. Путник наслаждался водой 6 часов, прежде чем продолжил движение по пустыне. На девятый день Проспери увидел коз и девочку-пастушку и понял, что где-то рядом люди, а значит, он спасен. Девочка отвела его в лагерь берберов. Местные женщины накормили странника и позвали полицейских.

Рики Миги: провел 10 недель в австралийской пустыне, ловя лягушек и кузнечиков

Австралиец Рики Миги — один из тех, кого называют современными Робинзонами Крузо. В январе 2006 года он оказался в австралийской пустыне и провел там 10 недель, не имея при себе ни еды, ни воды. По его собственным словам, все произошло после того, как он подвозил незнакомца и потерял сознание, а затем пришел в себя в какой-то яме. По другой версии, у него сломался автомобиль.

Надев на голову футболку от солнца, мужчина двигался в произвольном направлении по утрам и вечерам, когда жара спадала. Чтобы спастись от обезвоживания, он пил собственную мочу. На десятый день Рики вышел к реке. Однако вместо того, чтобы пойти вниз по течению, он отправился в обратном направлении. Людей на пути все не было, и Рики соорудил себе пристанище из камней и веток. Питаться ему пришлось пиявками, лягушками, муравьями и кузнечиками. При этом пиявок он ел сырыми, а кузнечиков подсушивал на солнце. «Готовил» мужчина только лягушек.

В результате такой «диеты» австралиец стал похож на живой скелет. Собравшись с силами, он все же решил продолжить путь и вскоре был обнаружен фермером, который и отвез его в больницу. Сам же Рики Миги потом написал книгу о своих приключениях. К слову, автомобиль его так и не нашли.

Ада Блэкджек: в течение нескольких месяцев в одиночку выживала в Арктике среди белых медведей

Аде Блэкджек удалось в одиночку выжить в Арктике, где она в течение нескольких месяцев находилась в опасной близости от белых медведей. Ей было 23, когда в августе 1921 года она отправилась с полярниками в экспедицию на остров Врангеля в роли швеи.

Следующим летом должен был прибыть корабль с едой и письмами, однако он так и не появился. В январе 1923 года трое полярников отправились за помощью на материк, а Ада и четвертый полярник, у которого начались проблемы со здоровьем, остались. Теперь ей приходилось еще и ухаживать за больным, а он вымещал на ней злость. Полярник умер в начале лета, и Ада осталась одна. У нее не было сил даже похоронить его.Чтобы белые медведи не могли попасть в жилище, Ада заблокировала вход ящиками. Сама она стала жить в кладовой. Девушка ставила ловушки, в которые попадались песцы, а также ловила птиц. В вынужденном арктическом плену она вела дневник и даже научилась фотографировать. 19 августа 1923 года ее спас прибывший к острову Врангеля корабль.

Хуана Мария: провела на острове в полном одиночестве более 18 лет

История Хуаны Марии, последней из индейского племени николеньо, не менее тяжелая: ей пришлось прожить в одиночестве на безлюдном острове более 18 лет. К слову, это был ее родной остров Сан-Николас, откуда в 1835 году американцы решили вывезти всех индейцев, чтобы приобщить их к цивилизации. «Спасательная операция» не была удачной: оказавшись на континенте, все аборигены погибли, не прожив и года. Их организмы оказались просто не готовы к местным болезням.

Хуана Мария осталась одна на родном острове. По некоторым данным, ее забыли, по другим — она сама спрыгнула с корабля и приплыла обратно на остров. Сначала она жила в пещере, прячась от охотников из «цивилизованного мира». Для пропитания она собирала птичьи яйца и ловила рыбу. Когда охотники уплыли, Хуана Мария построила себе жилище из костей китов и шкур тюленей. Так и прожила Хуана Мария до тех пор, пока в 1853 году ее не обнаружил охотник на морских выдр.

Имя, под которым она вошла в историю, женщина получила уже после своего спасения. Что интересно, несмотря на такую долгую изоляцию, последняя из племени николеньо сохранила ясность ума. Правда, общаться со своим спасителем она могла лишь жестами: он не знал того языка, на котором она говорила. Охотник отвез ее к себе домой на континент, желая ей помочь. Однако спустя 7 недель пребывания там женщина умерла в результате бактериальной дизентерии — той же болезни, что унесла жизни ее соплеменников.

Тами Эшкрафт: продержалась 40 дней на сломанной яхте в океане, услышав призрачный голос жениха

Taми Oлдxэм Эшкpaфт — американка, которая провела на яхте посреди Тихого океана 40 дней и сумела спастись. История случилась в 1983 году, когда девушка вместе со своим возлюбленным Ричардом Шарпом плыла на яхте «Хазана» из Таити в Сан-Диего. Влюбленные, которые собирались пожениться, уже не раз преодолевали такое расстояние. Но на этот раз поднялся сильный ураган. Судно перевернулось, мужчину буквально вырвало из спасательного жилета, а девушка сильно ударилась головой и потеряла сознание.

Пришла в себя она только через день. Тами поняла, что ее жених погиб, а радио и двигатель вышли из строя. Кроме того, еды было не так много. Прошло около 2 дней, и девушка взяла себя в руки: она решила бороться за жизнь. Перемещая весь груз на одну сторону и используя сильные волны, она смогла перевернуть яхту. Соорудила временный парус из подручных материалов, скорректировала курс яхты с помощью секстанта — навигационного измерительного инструмента. Также ей удалось смастерить емкость для сбора росы и дождевой воды.Тами питалась остатками припасов и немного рыбачила. По ее словам, ей помогал призрачный голос погибшего любимого. Яхта «Хазана» сама зашла в гавайский порт через 40 дней после катастрофы — судно, конечно же, уже давно причислили к затонувшим. А сама Тами, похудевшая на 18 кг, в дальнейшем смогла пережить мучавшую ее страшную депрессию. Она встретила другого человека, вышла за него замуж и даже нашла в себе силы не бросить парусный спорт.

Пун Лим: прожил 133 дня в океане на плоту, сразился с акулой и придумал множество хитростей для выживания

Пун Лим (Пань Лянь) — китайский моряк, который находился в открытом океане еще дольше Тами — целых 133 дня на небольшом плоту. В 1942 году он отплыл на британском торговом судне «Бен Ломонд», где служил стюардом, из Кейптауна в Южную Америку. Однако корабль был атакован немецкой подводной лодкой. Оказавшись в воде, Пун Лим заметил пустой плот, который одиноко дрейфовал в океане. Это было его спасением.

На плоту был запас пресной воды на 2 дня, а также консервные банки, сгущенка, шоколад. Чтобы избежать атрофии мышц, моряк привязывал себя тонким корабельным тросом к плоту и плавал в море. Но долго продолжать «зарядку» было нельзя, ведь он мог привлечь к себе акул. Пун Лим собирал дождевую воду с тента и ловил рыбу. Удочку он сделал сам: разобрал фонарик, вытащил из него пружину и скрутил в крючки; леской стал расплетенный трос, а в наживку превратились остатки ветчины из консервов.

В следующий раз он поймал чайку с помощью ловушки, которую сделал из консервной банки, водорослей и вяленой рыбы. А затем, используя чайку в качестве приманки, поймал акулу и затащил ее на плот. Моряк сражался с морской хищницей с помощью самодельного ножа, который соорудил из гвоздя. Примечательно, что 2 корабля видели плот, но не помогли мужчине. Наконец плот сам приблизился к бразильскому берегу. Моряка доставили в больницу. Как оказалось, Пун Лим легко отделался: на коже у него были солнечные ожоги, а сам он похудел всего на 9 кг.

Лиза Терис: провела 28 дней в лесу без навыков выживания

Студентка из Алабамы Лиза Терис провела почти месяц в лесах в полном одиночестве. Все началось 23 июля 2017 года: девушка была с двумя своими знакомыми, когда те решили ограбить охотничий домик. Лиза сбежала от них и оказалась совсем одна — без воды, пищи, теплой одежды и иных необходимых вещей.

У 25-летней горожанки не было никаких навыков ориентирования, и она блуждала по лесу кругами, не в силах найти на дорогу. Девушка даже не имела особых знаний о том, что можно, а что нельзя есть в лесах Алабамы, поэтому употребляла в пищу то, что находила под ногами и что казалось ей пригодным, например ягоды и грибы. Воду она брала из ручья. За это время девушка потеряла около 23 кг. В какой-то момент ей удалось выйти к автомагистрали. Это был довольно пустынный участок, но проезжавшая мимо женщина случайно заметила ее и остановилась, чтобы помочь: Лиза была покрыта укусами насекомых, синяками и царапинами, ботинок на ней не было. Женщина вызвала полицию. Семья Лизы была счастлива узнать о том, что она жива. Как вы думаете, как бы вы повели себя в этих ситуациях?

Источник: https://salik.biz/articles/57180-lyudi-kotorye-popali-v-nechelovecheskie-uslovija-i-vyzhili-nesmotrja-ni-na-chto.html