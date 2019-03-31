Как Советский Союз пытался колонизировать Венеру

На это имелось несколько причин, и основная же была заключена в наибольшей похожести Венеры на Землю: здесь и размер, и масса, и состав. Вот, например, Марс излишне мал, имеет разреженную атмосферу и располагается весьма далеко от Земли. А вот Венера же считается для учёных, можно сказать, земным двойником.

Ещё в 60-70-е гг. предыдущего века СССР с серьёзным намерением хотел освоить Венеру. Советский Союз планировал организовать на ней колонию переселенцев. В декабре 70-го г. первый в истории космонавтики аппарат космического происхождения высадился на поверхность данной планеты. В целом за 20 с лишним лет туда сумели отправить практически два десятка аппаратов. Мир тогда назвал Венеру «русской планетой».



В качестве второй причины можно считать то, что ещё в 1-й половине прошлого века поверхность планеты была своего рода гигантским океаном. Как раз наличие океана, по мнению учёных, в какой-то степени объясняет облака, вечно окружающие планету. Океан является жизнью, и благодаря этому Венера более привлекательна в этом плане.

Третьей причиной же являются сами ресурсы. Говорят, что Венера должна иметь нескромные запасы твёрдых элементов, например, урана. Также ввиду близости к светилу Венера является настоящим природным термоядерным реактором, способный дать сильный толчок энергетическому развитию.

Как «оживляли» Венеру?

О Венере достоверно знали самую малость, так как за плотным её слоем никакой телескоп не был способен рассмотреть планетную поверхность, но СССР из-за этого не останавливался в плане построения активных задач по колонизации планеты. На заре 60-х гг. прошлого века астроном из США Карл Саган подал мысль советскому научному сообществу по распространению плана терраформирования Венеры.



Иными словами, это создание на планете условий, походящих на земные.

На 1-м этапе предусматривалась отправка на саму планету одноклеточных зелёных водорослей, что будут стремительно размножаться, если будут отсутствовать естественные враги. Как только они заполонят океан, водоросли примутся за разложение в избытке имеющегося на планете углекислого газа и обогащение атмосферы кислородом.



Все такие процессы позволят снизить парниковый эффект, и планетная температура постепенным образом будет уменьшаться. Были предположения, что на протяжении века температурные показатели могут стать ниже менее чем до 100°C.

Но в 1967 г. 1-я космическая станция СССР долетела до атмосферы данной планеты и передала информацию, нарушившую все планы учёного сообщества, ведь, согласно ней, оказалось, что на Венере отсутствует какой бы то ни было океан.



В 1969 г. до Венеры долетела иная станция, называвшаяся «Венера-6», давшая ещё более точные сведения, а именно то, что на планете свыше чем 97% углекислого газа, 2% азота и 0,1% кислорода, а водяных паров, способных помочь зародиться жизни – даже меньше.

Автоматическая межпланетная станция ВЕНЕРА 4.. СССР. Д/ф.



«Летающие острова»

Вышеописанный план в итоге свернулся, но его сменила новая концепция. Если поверхность планеты столь жестока и не подходит для жизнедеятельности, разве нельзя поселиться на облаках планеты? На высоте в 60 км. над планетной поверхностью располагается сплошной облачный слой, толщина которого составляет приблизительно 10 км.

Аппаратом «Венера-4» зафиксировано, что на данной высоте температурные показатели доходят до -25°C. Это, конечно, довольно холодно, но всё же вынести можно, если сравнивать это с +475, что на поверхности. Давление же в зоне облачного слоя тоже очень схоже с земным.



Стоит отметить, что облака, подобно земным, состоят из мельчайших ледяных кристалликов, так что вода там есть, хоть её и весьма мало. Всё это делает условия нахождения там человека значительно комфортнее, нежели на Луне и Марсе. Астронавтам скафандр и не будет необходим, ведь хватит и лёгкой маски с блоком получения кислорода химическим способом.

Инженерами СССР было изображено возможное устройство таких летающих поселений. Один рисунок был размещён ещё в 1971 г. в журнале под названием «Техника молодёжи».



Корабль был платформой гигантских размеров, окружённой сферической оболочкой, состоящей из нескольких слоёв плёнки из синтетики, между которыми производят циркулирующие движения газовые составы, которые держат на плаву сам «дирижабль». Оболочка же прозрачна, и сквозь неё можно увидеть белесое небо планеты.



Внизу платформы же располагаются жилые помещения, склады и лаборатории, а над ними земля, где растут сельхоз культуры.





Алия Капаева







Киножурнал СССР. 16 мая 1969 г. Советский межпланетный космический аппарат «Венера-5» достиг Венеры

https://vk.com/sovkasssr





Из Сети:

Дарий Настич:

Читаешь и слёзы на глазах, а теперь у нас озабочены постройкой офиса в форме ракеты!

Алия Капаева



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