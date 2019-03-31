Альтернативная гипотеза образования гранитов
09:58. 31 марта 2019 Просмотров - 240 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
После каждой очередной статьи на тему «Литье каменных блоков в древности», мне задают вопросы и делают замечания скептики, что гранитные блоки, где якобы видны следы подтеков никак не могут быть отлиты по бетонной технологии. Граниты – это поликристаллы, где каждый кристаллик минерала соприкасается на 100% всей своей поверхностью с соседним. А бетоны – это наполнитель со связующим. Давайте разберемся в этих вопросах.
Ранее у меня была статья Химия образования пород мегалитов, где я делал попытку объяснить происхождение гранитоидов не из расплава, а из растворов. Информация ниже, можно сказать, некое продолжение тех мыслей.
Все знают, что, например, сиенит (бескварцевый гранит) – это поликристалл, где каждая частичка минерала имеет кристаллическую структуру. А бетон (на цементной основе) – это наполнитель из песка или щебня со связующим, соединениями оксидов и диоксидов: кремния, алюминия, железа и кальция. Но мало кто упоминает, что после добавления воды к цементу происходит его гидратация с образованием кристаллов гидросиликатов кальция. Кристаллов! И с этим нельзя не согласиться.
Это фотографии бетона под электронным микроскопом. Видны кристаллы гидросиликата кальция. Они, кстати, нерастворимы в воде и разрушаются при температуре выше 1600гр. Так что бетон на основе портландцемента – это тоже поликристалл, только с микроскристаллами и очень большим количеством наполнителя в виде побочных минералов.
Оказывается, если бетон пропарить при повышенном давлении и температуре, то рост кристаллов увеличится и бетон набирает большую прочность и это происходит за более короткий срок. Этим пользуются, например, при производстве автоклавного газобеона.
Идем дальше. Если человек в древности использовал пластичные и жидкие минеральные выходы в строительстве, (как я предполагаю), то может ли, например, природный гранит или сиенит быть не магматической породой, а минеральной? Т.е. могли ли быть события, когда изливалась не магма, а выдавливались грязевые флюидолиты и это приводило к образованию таких поликристаллических масс? Предположения ниже.
Сначала зададим вопрос: есть ли природные процессы при обычных условиях, приводящие к росту кристаллов кварца? Смотрим пример:
Это кристаллы кварца в глине. Примеры можете посмотреть по аналогичному запросу в поисковике. Как видно, при обычных условиях существуют процессы, которые приводят к кристаллизации некоторых локальных объемов. Т.е. аналогичная кристаллизация может происходить не в расплаве, а в растворе, в густой дисперсии. И не только кварца (диоксида кремния), но и других минералов.
Кристаллы золотистого фторапатита на полевом шпате – слева и кристаллы малахита в глине – справа. Полевой шпат – это минерал, содержащийся в глинах.
Кстати, в кварцевых жилах очень часто находятся золотые жилы. Кто скажет, как это связано?
Еще аналогия в процессе кристаллизации минералов. Вспомним процесс окаменения органики, когда соединения на основе углерода замещаются соединениями кварца:
Никто не будет спорить, что в этом стволе дерева произошли процессы окаменения и кристаллизации, т.е. выросли кристаллы кварца и других минералов. Причем при относительно низких температурах. И есть примеры, когда этот процесс происходит очень быстро, за считанные годы. Так почему это не может произойти в густом грязевом растворе, выходящем или выдавливаемом из недр и при растекании превращающийся в поликристаллическую структуру?
Представьте условия. Глубоко в недрах при высокой температуре и давлении происходит растворение минералов в водных линзах или даже в подземных морях и все превращается в перенасыщенные растворы, в бульон. Откуда столько воды в недрах? Ну, во-первых, на основании сейсмозондирования Земли при землетрясениях и мощных взрывах. Информация о наличии подземных океанов в недрах – это научные данные. Во-вторых, есть процесс дегазации Земли водородом (теория Ларина). Водород восстанавливает оксиды и образуется вода.
В периоды горообразования и литосферных катастроф через разломы это все выходит на поверхность. По пути к поверхности давление падает и начинаются процессы кристаллизации минералов, которые заканчиваются уже на самой поверхности земли при охлаждении.
Кто-то выращивал кристаллы медного купороса или алюминиевых квасцев? Я хорошо помню этот опыт на уроках химии. Это как пример роста кристаллов из раствора.
Еще пример кристаллизации из растворов:
Минеральная соль сильвинит: слои галита (NaCl) – голубые слои и сильвина (KCl) с примесями.
Как видно, был некий бульон, в котором произошло расслоение растворов и их кристаллизация. Проводя аналогию с жидкими массами не кристаллизовавшихся еще гранитоидов, можно представить, что их жидкий минеральный слоистый бульон был перемешан в ходе выходов на поверхность и здесь закристаллизовался. Возможно, жидкие гранитоиды существуют внутри Земли в недрах и сейчас. Геология называет их мантия. Ведь есть только предположение, что это жидкие расплавленные породы. А если не расплавленные, а жидкий бульон на основе минералов и воды при очень высоком давлении?
То что гранитоиды – это не магматическая порода, для меня понятно давно. Это видно и по структуре породы и по внешним признакам как они лежат. Но я далеко не химик, и не физик в области материаловедения что бы понять протекающие тогда процессы.
Предвижу возражения скептиков. Опять скажут, что чем не нравится официальное объяснение, что гранитоиды – это магматичиские породы? Информация для них: переплавленный гранит – это порода риолит. Переплавленный сиенит – это порода трахит. При застывании их расплава они никогда не превратятся в поликристаллы, вседа будет гомогенная порода с вкраплениями нерасплавившихся минералов:
Трахит слева и риолит справа. Эффузивные химические аналоги сиенита и гранита
А если они закристаллизовались в недрах, то как могли вытиекать и выдавливаться? Мы наблюдаем зачастую именно такие виды гор из гранита. Вот примеры:
Скала в национальном парке Yosemiti, США со слоями гранита – слева. И скала Парабола, Ергаки в Саянах – справа. Таких примеров можно привести десятки, если не сотни.
Иногда споры о происхождении гранитоидов ведутся и среди самих геологов. Например, еще Вернадский был убежден, что граниты – это не магматическая порода, а переплавленные, пререкристаллиозованные осадочные.
Эту не магматическую версию должны рассматривать геологи и их НИИ, материаловеды, физики, работающие с кристаллами и их процессом выращивания и, конечно, химики. Все вместе взятые в одной команде. Но, к сожалению, никто не будет перечеркивать сотни диссертаций и докторских, написанных и защищенных по темам происхождения минералов и пород. Сейчас главенствует именно магматическая теория образования гранитов. Конечно, легче не замечать такие «глупости» альтернативных взглядов. В геологии якобы все давно доказано и показано. Это самая консервативная наука.
***
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Ранее у меня была статья Химия образования пород мегалитов, где я делал попытку объяснить происхождение гранитоидов не из расплава, а из растворов. Информация ниже, можно сказать, некое продолжение тех мыслей.
Все знают, что, например, сиенит (бескварцевый гранит) – это поликристалл, где каждая частичка минерала имеет кристаллическую структуру. А бетон (на цементной основе) – это наполнитель из песка или щебня со связующим, соединениями оксидов и диоксидов: кремния, алюминия, железа и кальция. Но мало кто упоминает, что после добавления воды к цементу происходит его гидратация с образованием кристаллов гидросиликатов кальция. Кристаллов! И с этим нельзя не согласиться.
Это фотографии бетона под электронным микроскопом. Видны кристаллы гидросиликата кальция. Они, кстати, нерастворимы в воде и разрушаются при температуре выше 1600гр. Так что бетон на основе портландцемента – это тоже поликристалл, только с микроскристаллами и очень большим количеством наполнителя в виде побочных минералов.
Оказывается, если бетон пропарить при повышенном давлении и температуре, то рост кристаллов увеличится и бетон набирает большую прочность и это происходит за более короткий срок. Этим пользуются, например, при производстве автоклавного газобеона.
Идем дальше. Если человек в древности использовал пластичные и жидкие минеральные выходы в строительстве, (как я предполагаю), то может ли, например, природный гранит или сиенит быть не магматической породой, а минеральной? Т.е. могли ли быть события, когда изливалась не магма, а выдавливались грязевые флюидолиты и это приводило к образованию таких поликристаллических масс? Предположения ниже.
Сначала зададим вопрос: есть ли природные процессы при обычных условиях, приводящие к росту кристаллов кварца? Смотрим пример:
Это кристаллы кварца в глине. Примеры можете посмотреть по аналогичному запросу в поисковике. Как видно, при обычных условиях существуют процессы, которые приводят к кристаллизации некоторых локальных объемов. Т.е. аналогичная кристаллизация может происходить не в расплаве, а в растворе, в густой дисперсии. И не только кварца (диоксида кремния), но и других минералов.
Кристаллы золотистого фторапатита на полевом шпате – слева и кристаллы малахита в глине – справа. Полевой шпат – это минерал, содержащийся в глинах.
Кстати, в кварцевых жилах очень часто находятся золотые жилы. Кто скажет, как это связано?
Еще аналогия в процессе кристаллизации минералов. Вспомним процесс окаменения органики, когда соединения на основе углерода замещаются соединениями кварца:
Никто не будет спорить, что в этом стволе дерева произошли процессы окаменения и кристаллизации, т.е. выросли кристаллы кварца и других минералов. Причем при относительно низких температурах. И есть примеры, когда этот процесс происходит очень быстро, за считанные годы. Так почему это не может произойти в густом грязевом растворе, выходящем или выдавливаемом из недр и при растекании превращающийся в поликристаллическую структуру?
Представьте условия. Глубоко в недрах при высокой температуре и давлении происходит растворение минералов в водных линзах или даже в подземных морях и все превращается в перенасыщенные растворы, в бульон. Откуда столько воды в недрах? Ну, во-первых, на основании сейсмозондирования Земли при землетрясениях и мощных взрывах. Информация о наличии подземных океанов в недрах – это научные данные. Во-вторых, есть процесс дегазации Земли водородом (теория Ларина). Водород восстанавливает оксиды и образуется вода.
В периоды горообразования и литосферных катастроф через разломы это все выходит на поверхность. По пути к поверхности давление падает и начинаются процессы кристаллизации минералов, которые заканчиваются уже на самой поверхности земли при охлаждении.
Кто-то выращивал кристаллы медного купороса или алюминиевых квасцев? Я хорошо помню этот опыт на уроках химии. Это как пример роста кристаллов из раствора.
Еще пример кристаллизации из растворов:
Минеральная соль сильвинит: слои галита (NaCl) – голубые слои и сильвина (KCl) с примесями.
Как видно, был некий бульон, в котором произошло расслоение растворов и их кристаллизация. Проводя аналогию с жидкими массами не кристаллизовавшихся еще гранитоидов, можно представить, что их жидкий минеральный слоистый бульон был перемешан в ходе выходов на поверхность и здесь закристаллизовался. Возможно, жидкие гранитоиды существуют внутри Земли в недрах и сейчас. Геология называет их мантия. Ведь есть только предположение, что это жидкие расплавленные породы. А если не расплавленные, а жидкий бульон на основе минералов и воды при очень высоком давлении?
То что гранитоиды – это не магматическая порода, для меня понятно давно. Это видно и по структуре породы и по внешним признакам как они лежат. Но я далеко не химик, и не физик в области материаловедения что бы понять протекающие тогда процессы.
Предвижу возражения скептиков. Опять скажут, что чем не нравится официальное объяснение, что гранитоиды – это магматичиские породы? Информация для них: переплавленный гранит – это порода риолит. Переплавленный сиенит – это порода трахит. При застывании их расплава они никогда не превратятся в поликристаллы, вседа будет гомогенная порода с вкраплениями нерасплавившихся минералов:
Трахит слева и риолит справа. Эффузивные химические аналоги сиенита и гранита
А если они закристаллизовались в недрах, то как могли вытиекать и выдавливаться? Мы наблюдаем зачастую именно такие виды гор из гранита. Вот примеры:
Скала в национальном парке Yosemiti, США со слоями гранита – слева. И скала Парабола, Ергаки в Саянах – справа. Таких примеров можно привести десятки, если не сотни.
Иногда споры о происхождении гранитоидов ведутся и среди самих геологов. Например, еще Вернадский был убежден, что граниты – это не магматическая порода, а переплавленные, пререкристаллиозованные осадочные.
Эту не магматическую версию должны рассматривать геологи и их НИИ, материаловеды, физики, работающие с кристаллами и их процессом выращивания и, конечно, химики. Все вместе взятые в одной команде. Но, к сожалению, никто не будет перечеркивать сотни диссертаций и докторских, написанных и защищенных по темам происхождения минералов и пород. Сейчас главенствует именно магматическая теория образования гранитов. Конечно, легче не замечать такие «глупости» альтернативных взглядов. В геологии якобы все давно доказано и показано. Это самая консервативная наука.
***
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