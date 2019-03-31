Русский язык будит генетику

Родной язык - это нечто гораздо большее, чем средство общения. Он является основой физического здоровья, умственных способностей, правильного мировоззрения, жизненного успеха. А бесконечные реформы русского языка разрушают этот фундамент национальной безопасности.

К таким удивительным выводам пришла известный специалист по истории языка, главный научный сотрудник Центральной государственной библиотеки (бывшая «Ленинка»), доктор филологических наук, профессор Татьяна МИРОНОВА.

- В своих научных работах и публичных лекциях я доказываю, - говорит Татьяна Леонидовна, - что у каждого человека есть языковая генетическая память. И ребенок – он не просто хватает из воздуха слова, он их как бы вспоминает. Вот у меня все трое детей в определенном возрасте, где-то с двух до трех лет, «из себя извлекали» древние языковые формы. Например, месяца полтора-два они говорили с «ятями». (Мне это было хорошо слышно, ведь я – историк языка.) То есть они как бы припоминали древний язык. Самым загадочным было, откуда ребенок набираются слов, которых он нигде и никогда не слышал: в речи родителей их нет, в детский сад он не ходит, телевизор и радио мы ему не включаем. И вдруг – из него идет целый поток слов, которые он как бы вспомнил.

- Кто же их запоминал?

- Запоминали предки. В языковой генетической памяти каждого человека записаны основные понятия самосознания предыдущих поколений. Начнем с главного: в генетическом коде русского человека есть ключевое понятие «совесть». Оно заложено в нас тысячелетним православным сознанием и всей языковой культурой русских людей. То же самое можно сказать и о других понятиях нашего самосознания. Когда они «вспоминаются», поддерживаются, развиваются, человек живет по законам предков, выполняет свое предназначение на земле и передает свой опыт потомкам в виде волновой наследственной памяти. И наоборот, если он пытается заглушить эту память неестественным для русского человека образом жизни, то его способности сворачиваются, он начинает деградировать, становится в тягость себе и другим, ухудшает наследственные программы своего рода.

Сейчас эта опасность угрожает очень многим соотечественникам. Ведь в России некие мудрецы через средства массовой информации пытаются лишить народ основополагающих понятий, которые хранятся в памяти предков, тем самым, обрекая его на вырождение и ассимиляцию. Из СМИ были изъяты понятия «совесть», «подвиг», «жертва», «служение» и так далее. В итоге старшее поколение оказалось в чужой языковой среде, в чужом обществе. Люди этого поколения живут в постоянном конфликте с окружающей действительностью и с самими собой: в них заложено одно, а кругом происходит совершенно другое, к которому они не могут приспособиться. Не меньший стресс вызывает то, что они не узнают себя в своих потомках. Такой конфликт подрывает здоровье людей, провоцирует их болезни и преждевременную смерть. Это очень убедительно показал в своих трудах профессор Гундаров: главной причиной вымирания нашего народа является не физическое истребление, а нравственный кризис.

- Но этот конфликт переживают и люди младшего поколения. Ведь их генетическая память содержит понятия, составляющие духовную сердцевину нашего народа, но эта память предков подавлена средствами массового оболванивания.

- Совершенно верно. Нельзя безнаказанно предавать предков: от этого и наркомания, и алкоголизм, и самоубийства.

Более того, исследования этнопсихологов показали: чужая среда угнетающе действует на все способности ребенка, даже на физиологическое развитие. Если, например, десятилетнего китайца поместить в русскую среду, то он станет глупее и будет чаще болеть. И наоборот, если русского ребенка поместить в китайскую среду, то он будет там хиреть.

- А у нас русских детей прямо на родине погружают в англоязычную среду: почти все песни по радио и телевидению – на английском, большинство СМИ пропагандируют американские ценности. В школе стали преподавать английский язык с первого класса. Усваивая чужую культуру, молодежь обрекает себя на вырождение?

- Это явление новое и до конца не изученное. Но, похоже, что этнопсихологи правы.

То есть чужая среда – опасная вещь. И не только для ребенка. Если бы мы изучили как следует плоды воспитания в эмиграции, то открыли бы для себя много поучительного. Ведь известно, что в первом поколении русских эмигрантов было много талантливых и даже гениальных людей, прославивших свое имя. Но это были люди, сформировавшиеся в России, сохранившие за рубежом веру и традиции своих предков. А во втором и третьем поколениях, которые усвоили чужую культуру и забыли родную, очень мало известных людей. Видно, что род русских эмигрантов деградирует и как бы растворяется в другом этносе.

- Выходит, предательство веры, традиций, памяти предков неизбежно делает человека глупым, болезненным, малодушным, превращает его в ничтожество? И наоборот, следование заветам предков полезно для здоровья, ума и души?

- Это известно тысячи лет. Это основа любого национализма: почитай своих родителей, которые почитали своих, и так далее, - тогда будешь иметь все блага, в том числе здоровье.

Интервью с Татьяной Мироновой: