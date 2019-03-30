Речь идёт о знаменитой формуле теории относительности. Итак, зависит ли масса от скорости движения тела?

У бессовестных и слабоумных, да.

Для понимания, в чем дело, приведу простой пример – аналогию.

Мы смотрим на муху с помощью увеличительного прибора (лупы, микроскопа, телескопа…)



Зависит ли размер мухи от прибора, смены окуляров? – Да, зависит.

Какое отношение имеет этот наблюдаемый размер к реальному размеру мухи? – Никакого.

Ловкость рук остапов бендеров от релятивизма заключается в том, что они осуществляют подмену реального размера (массы) – наблюдаемым, то есть видимым в приборе.

На основе такой подмены они морочат головы людям.