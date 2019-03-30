Зависит ли масса от скорости движения?
У бессовестных и слабоумных, да.
Для понимания, в чем дело, приведу простой пример – аналогию.
Мы смотрим на муху с помощью увеличительного прибора (лупы, микроскопа, телескопа…)
Зависит ли размер мухи от прибора, смены окуляров? – Да, зависит.
Какое отношение имеет этот наблюдаемый размер к реальному размеру мухи? – Никакого.
Ловкость рук остапов бендеров от релятивизма заключается в том, что они осуществляют подмену реального размера (массы) – наблюдаемым, то есть видимым в приборе.
На основе такой подмены они морочат головы людям.
Для адекватно мыслящего человека, который имеет потенцию представить минимально сложную картину:
- два наблюдателя, движущихся с какой-то ненулевой скоростью друг относительно друга.
- относительно них движется какой-то объект в свою сторону.
Понятно, что скорость этого объекта будет разной относительно каждого наблюдателя.
Из релятивистской формулы массы в этой ситуации получается, что один и тот же объект обладает в одно и то же время разной массой, раз у него разная скорость относительно разных наблюдателей.
Получается, что его масса не равна самой себе.
Это, что? Не шизофрения? Не обман?
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