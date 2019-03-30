Главная » Мировоззрение, Наука, Невероятное в мире

Зависит ли масса от скорости движения?

19:03. 30 марта 2019 Просмотров - 208 Нет комментариев Опубликовал:
Речь идёт о знаменитой формуле теории относительности. Итак, зависит ли масса от скорости движения тела?

У бессовестных и слабоумных, да.

Для понимания, в чем дело, приведу простой пример – аналогию.
Мы смотрим на муху с помощью увеличительного прибора (лупы, микроскопа, телескопа…)

Зависит ли размер мухи от прибора, смены окуляров? – Да, зависит.
Какое отношение имеет этот наблюдаемый размер к реальному размеру мухи? – Никакого.

Ловкость рук остапов бендеров от релятивизма заключается в том, что они осуществляют подмену реального размера (массы) – наблюдаемым, то есть видимым в приборе.

На основе такой подмены они морочат головы людям.

Для адекватно мыслящего человека, который имеет потенцию представить минимально сложную картину:
- два наблюдателя, движущихся с какой-то ненулевой скоростью друг относительно друга.
- относительно них движется какой-то объект в свою сторону.

Понятно, что скорость этого объекта будет разной относительно каждого наблюдателя.
Из релятивистской формулы массы в этой ситуации получается, что один и тот же объект обладает в одно и то же время разной массой, раз у него разная скорость относительно разных наблюдателей.

Получается, что его масса не равна самой себе.
Это, что? Не шизофрения? Не обман?


***


Источник.
.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4392677.html

Метки: здравый смысл, логика, образование, фальсификация, физика

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Знания от NAчала. часть.6. Познание Программ СветЛ в зеркале современной науки.
... лошадиная сила, при увеличении инертной массы скорость движения замедляется. От того, что съел..., что вес предмета может зависеть от скорости его движения и направления (к Земле...
Откуда дует эфирный ветер?
... она или нет.Скорость света не зависит от скорости движения источника и постоянна в... масса (всеобщее, между прочим, свойство материи) зависит от отношения ее скорости к скорости ...могут быть даже больше. Скажем, масса одного кварка предположительно равна пяти...
Теория Эйнштейна затормозила науку на сотню лет
... гласит этот постулат, не зависит от скорости движения источника света. Этому можно поверить... пространство. А искривлённое пространство заставляет массы притягиваться. Барон Мюнгхаузен, который как...
Левашов и его движение «РОД – Возрождение ЗОЛОТОЙ ВЕК» к тамплиерам никакого отношения не имеют
... Левашова. Он занимается ещё массой других дел – помогает людям...Левашова. А скорость движения по пути сознательной эволюции зависит от качества и...себе ускоренную, сознательную эволюцию! Движение возвращает людям подлинный мировоззренческий фундамент...
Драконы Эдема. Рассуждения об эволюции человеческого разума
...Земле, в значительно большей степени зависят от наследственной информации, заранее «... что они (прежде всего масса, конечно) впрямую зависят от питания. В то...или захода солнца — при определенной скорости движения планки штакетника создают мелькание света...
Глава 11. Атомы по одному не собираются - О перемещении во времени и пространстве без расхода топлива и финансов...
...» поверхностью составляет С9. 12. Скорость движения нейтрино после разрушения нейтринной поверхности... тем больше скорость массы (частоты). По полосе любая масса двигается без ...(главной диагонали). Суммарное перемещение зависит от приложения ВНЕШНИХ сил, при...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>