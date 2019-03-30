Хрустальные черепа: конец великой аферы

С древними майя мы связываем не только покинутые города, календарь, который, как считают, предрекал конец света, но и черепа из хрусталя. Самый известный из них – находка Митчелла Хеджеса, или же «череп Судьбы»…

«Череп Судьбы»

В апреле 1927 года дочь археолога Фредерика Митчелла-Хеджеса Анна нашла при раскопках майяского города Лубаантун рукотворный череп. В 1964 году она показала находку искусствоведу Фрэнку Дорланду, а тот передал ее для изучения в фирму «Хьюлетт-Паккард».Выяснилось, что череп изготовлен из цельного кристалла хрусталя. Этот материал очень прочен – его ничем, кроме алмаза, нельзя разрезать, но древние майя сумели его обработать. Поверхность отполировали некой пастой, а вот следов металлических инструментов не нашли. Глазницы светились и отражали лучи света благодаря особой системе каналов и призм в задней части. Нижняя челюсть крепилась отдельно и была подвижной.

Специалисты не поняли, как создан череп. В древности на такую работу нужно было потратить не менее 300 лет. Вдобавок его создали, игнорируя все законы и правила.

«Проклятая штуковина вообще не должна была существовать на свете. Тот, кто ее высекал, не имел ни малейшего понятия о кристаллографии и совершенно игнорировал оси симметрии. Она неминуемо должна была развалиться при обработке!» – заключили эксперты.

Кто, когда и зачем?

Существуют различные гипотезы о назначении черепа: он мог служить для накопления и передачи информации, быть инструментом для гаданий, своеобразной лупой (в его верхнем нёбе находится замаскированное увеличительное стекло), использоваться в лечебных и магических целях, а также… исполнять желания. Имеется и «техническая» гипотеза о предназначении артефакта: призма, вырезанная в его затылке, напоминает… рабочее тело лазерного устройства.

Сам Митчелл-Хеджес писал, что череп использовался жрецами… в качестве оружия. С его помощью насылалось проклятие – и жертва вскоре расставалась с жизнью. Эту точку зрения разделяет российский фантаст Кирилл Бенедиктов.

Майя вряд ли были творцами артефакта – по Митчелл-Хеджесу, возраст находки не менее 3600 лет. Дорланд предположил, что череп сделали в Древнем Египте или Вавилоне, а потом привезли в Центральную Америку.

Сотрудники «Хьюлетт-Паккард» определили, что череп гораздо древнее, и, возможно, его 12 тысяч лет назад создали атланты. А в уцелевших рукописях майя, говорят, нашли легенду о 13 хрустальных черепах богини смерти, которые содержат все знания и всю мудрость мира. Черепа якобы доставили на Землю инопланетяне… 36 тысяч лет назад.

В древности будто бы существовал ритуал 13 черепов. Одновременно вглядываясь в них, посвященные могли созерцать прошлое и будущее – вплоть до возвращения богов и конца света. Кроме того, они служили средством связи. И в наши дни есть поверье: если найти 13 древних черепов и разложить их по кругу, один из них окажется «главным» и соберет знания всех остальных.

Сотрудники германской оккультной организации «Аненербе» охотились за черепами по всему миру, поскольку верили: чудесные артефакты подарят им власть над миром. С приближением роковой даты – 21 декабря 2012 года – легенда о черепах богини Смерти несколько видоизменилась. По новой версии, 13 черепов способны предотвратить апокалипсис. Недавно появился ряд статей о том, что конец света, мол, не за горами, так как недавно повредили один череп – по слухам, тот самый, тринадцатый…

Вероятно таки его восстановили, ибо конец света не случился. Хотя некоторые считают, что пусковой механизм уже работает, но всё произойдёт медленно или даже мы перейдём на другой этап развития. Но вернёмся к черепам.

Сколько всего?

Хрустальные черепа известны в Европе со второй половины XIX века. Европейцы узнали о них благодаря Эжену Бобану, «официальному археологу» при дворе мексиканского императора Максимилиана. Вернувшись из Южной Америки во Францию, он открыл в Париже антикварный магазин. Там выставлялись изделия «доколумбовой эпохи», в том числе и черепа из хрусталя: сначала маленькие, потом – все крупней и крупней.

В 1878 году Бобан приобрел череп десятисантиметровой высоты с просверленным в нем отверстием. По слухам, он был найден в Гватемале. На самом деле антиквар купил его у французского этнографа Альфонса Пинарта. Сейчас артефакт хранится в одном из парижских музеев и носит имя бога смерти ацтеков Миктлантекутли.

Второе поколение хрустальных черепов – в натуральную величину и без отверстий. Самый известный из них хранится в Британском музее. Считается, что он был обнаружен в 1889 году одним из солдат императора Максимилиана, но на самом деле череп еще в 1881 году выставлялся в лавке Бобана. Тот позиционировал его как уникальный шедевр гранильной технологии, но продать не смог и в 1885 году взял с собой в Мексику, а через год – в Нью-Йорк. Там артефакт приобрела ювелирная компания Tiffany & Co., откуда в 1898 году он перешел в коллекцию Британского музея.

В ХХ веке черепа находили в Центральной и Южной Америке, Азии, Европе. Некоторые сделаны не из хрусталя, а из обсидиана, розового кварца, жадеита… Один из них – «Дарт Вейдер» («черный властелин») – послужил моделью для персонажа «Звездных войн».

В России хрустальных черепов не находили. Однако сохранились любопытные народные сказки. Например, о том, как Василиса Прекрасная получила в дар от Бабы-яги череп с глазами, испускающими лучи, которыми красавица и сожгла своих обидчиков. Заметно сходство с «черепом Судьбы» – древним «лазером». Есть хрустальные черепа, найденные совсем недавно.

В 2011 году в Баварии был обнаружен «череп Гиммлера». Именно его однажды уронили фотографы, что, как считают, может привести к катастрофическим последствиям. Однако и он не последний. Чуть позже нашли еще один – так называемый «череп Боде».

Точное количество хрустальных артефактов в мире определить довольно сложно. Тем не менее уже сейчас понятно, что их больше 13: по некоторым сведениям – 21, по другим – даже 49. Однако все ли они настоящие?

Развенчанная легенда

Первым сомнение у исследователей вызвал череп из Британского музея. Оказалось, что он сделан из бразильского хрусталя. После экспертизы на нем обнаружили следы ювелирного колеса и других инструментов XIX века. Подделкой оказался и парижский череп Миктлантекутли. В артефакты ацтеков и майя их «превратил» все тот же Эжен Бобан.

Возможно, некоторые «ранние черепа» действительно мексиканские – созданные по заказу для празднования Дня Мертвых. Однако большинство из них сделано в Европе – скорее всего, в Германии, куда в XIX веке ввозили бразильский хрусталь. Зловещие артефакты соответствовали европейскому представлению об индейцах с их кровавыми обрядами и «мистическими ритуалами», чем и воспользовались аферисты. Однако Бобану было далеко до Анны Митчелл-Хеджес…то

Российский специалист по эпиграфике майя Д.Д. Беляев утверждает: Ф.А. Митчелл-Хеджес никогда не был известным археологом. Лубаантун открыл не он, а его друг Томас Ганн. В 1924 году Ганн вновь посетил этот город. За ним – побродить по руинам – увязался «путешественник и писатель» Митчелл-Хеджес. А в год, когда его дочь «нашла» череп, его в Лубаантуне вообще не было.

«Череп Судьбы» на самом деле появился в начале 1930-х. В 1933 году его приобрел лондонский торговец изделиями искусства Сидни Барни, который в 1943-м продал его Митчеллу-Хеджесу на аукционе «Сотбис».

Сохранилось письмо Барни от 1933 года, в котором он упоминал хрустальный череп. Митчелл-Хеджес, напротив, не писал о находке до 1950-х. Несколько строк о нем содержит книга «Моя подруга опасность» (1954 год) – именно там артефакт впервые назван «черепом Судьбы».

Хеджес заявлял, что имеет причины умалчивать о том, как череп очутился у него. Историю его находки сочинила Анна, а «соавтор» по афере Фрэнк Дорланд растиражировал легенду об его сверхъестественных свойствах. Когда всплыли подлинные факты, женщина не растерялась, объяснила: дескать, отец отдал артефакт своему другу Сидни Барни на хранение, а тот неизвестно почему выставил на торги. Митчеллу-Хеджесу пришлось выкупать свою собственность.

Анна много лет демонстрировала артефакт за деньги и очень неохотно давала его в руки серьезным исследователям. После того как искусствовед Р. Дистельбергер и археолог Н. Хэммонд заметили, что отверстия в его нижней челюсти проделаны металлическим сверлом, она перестала показывать череп ученым.

Экспертиза «черепа Судьбы» под растровым электронным микроскопом состоялась лишь через три года после смерти Анны, в мае 2010 года. Оказалось, что «мистический артефакт» создан не очень давно при помощи современных гранильных инструментов. Сделать это относительно несложно. Чешский мастер Дейв Шлехта еще в 1984 году выточил подобный и подарил Музею рекордов и курьезов города Пелгржимова. Другие умельцы не столь щепетильны…

Рассказы о чудесных свойствах черепа – тоже, возможно, часть мистификации. Легенда о черепах богини смерти – вымысел. Дословным переводом рукописей майя занимался Юрий Кнорозов, но ничего подобного в них не нашел. Однако черепа и майя все же связаны.

В XVII веке майяский остров Косумель стал прибежищем пиратов Карибского моря. На нем находился заброшенный храм древней богини, которую украшали черепа и скрещенные кости. Именно пираты с Косумеля первыми подняли флаг, ставший потом знаменитым. Символ майя не хрустальный череп, а «Веселый Роджер» – флаг пиратов. Вот такая усмешка истории…

Татьяна ПЛИХНЕВИЧ

Источник: https://salik.biz/articles/52560-hrustalnye-cherepa-konec-velikoi-afery.html