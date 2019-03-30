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Враг не уйдёт от боевого «Мангуста»: концерн Калашникова покоряет водную стихию (ФОТО)

05:19. 30 марта 2019 Просмотров - 210 Нет комментариев Опубликовал:
Враг не уйдёт от боевого «Мангуста»: концерн Калашникова покоряет водную стихию (ФОТО) | Русская весна

У многих из нас на слуху оружейная продукция, разрабатываемая и производимая под брендом концерна, но мало кто знает, что в состав «Калашникова» входят еще и предприятия судостроительной отрасли, работающие в полном цикле производства.

Их два, и оба они располагаются в Рыбинске, Ярославская область — судостроительный завод «Вымпел» и Рыбинская судоверфь. О наиболее заметных разработках предприятий рассказали в Госкорпорации «Ростех».

Скоростной патрульный глиссер «Мангуст»: контроль за морскими рейдами, использование таможней, пограничниками, спецслужбами и рыбоохраной

Выпускается на заводе «Вымпел» с 2000 года, а в 2018 году на воду был спущен 75-й катер серии, созданный для нужд береговой охраны Пограничной службы ФСБ России.

В катере применяются полупогруженные винты с приводами Арнесона или водометные движители, обеспечивающие в его работе высокую скорость и отличную маневренность. Конструкция глиссера позволяет использовать его в зонах тропического морского климата.

В 2013 году катер был модернизирован, результатом чего стало улучшение боевых, тактических, мореходных и технических характеристик, а также заметно улучшились условия проживания экипажа. Обновленный катер может выполнять разведывательные, боевые и транспортные задачи. Для поражения надводных, воздушных и береговых легкобронированных целей на новом «Мангусте» устанавливается боевой модуль с дистанционным управлением калибром 12,7 мм.

Интересные цифры:

Автономное плавание (при максимальной загрузке топливом и запасами)
— до 2 дней,
Водоизмещение — 28,7 тонн,
Максимальная скорость хода — до 50 узлов,
Экипаж — 6 человек,
Выполнение рабочих задач при волнении моря до 4 баллов.

Катер «Лидер»: патруль, тушение пожаров, спасение людей

Высокоскоростной катер «Лидер-17» является одной из самых многоцелевых разработок Рыбинской судоверфи.

Он обладает повышенными мореходными характеристиками и может использоваться как в работе патрульных и инспекционных служб, так и в прогулочных целях, при работе с МЧС и тушении пожаров.

У катера дублированы системы навигации, живучести и энергоснабжения, установлен двигатель российской сборки, а корпус выполнен из алюминиево-магниевого сплава, что существенно повышает его прочность и мореходность.

«Лидер-17» стал преемником модели «Лидер-12 М», которая многие годы является неизменным помощником в работе МЧС. Главное качество, которое «Лидер-17» перенял от своего предшественника — абсолютная устойчивость. Это значит, что судно невозможно перевернуть. При любых волнах оно принимает исходное положение и встает на ровный киль.

Интересные цифры:

Автономное плавание (при максимальной загрузке топливом и запасами)
— до 5 дней,
Крейсерская скорость — 36 узлов,
Максимальная скорость — 48 узлов (около 89 км/ч).

Морское судно на подводных крыльях «Комета»: перевозка пассажиров в прибрежной морской зоне

Корабли этого типа отличаются тем, что на высокой скорости за счет создаваемой их крыльями подъемной силы корпус судна поднимается над водой. При этом сокращается площадь контакта, а, следовательно, уменьшается сопротивление, что позволяет кораблю двигаться быстрее.

«Комета-120 М» была создана в широком партнерстве многих структур в 2017 году, а на свет появилась на судостроительном заводе «Вымпел». Начало эксплуатации Кометы началось в конце июля прошлого года и за это время она доказала свою необходимость и важность для развития гражданской морской техники. С августа по сентябрь Комета перевезла около 23 тысяч пассажиров, что говорит о несомненном интересе со стороны пассажиров.

В ближайшие годы планируется спуск на воду еще нескольких судов. География ее возможной эксплуатации в России: Черноморское побережье Кавказа, Сочи и прилегающие города.

Интересные цифры:

Вместимость судна — 120 человек,
Экипаж — 5 человек,
Скорость — примерно 65 км/ч,
Дальность хода — 200 миль.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1553878997

Метки: Новости

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