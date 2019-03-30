Сводки от ополчения Новороссии 30 марта 2019

Как ранее сообщала «Русская Весна», 29 марта на Донбассе был ликвидирован десантник ВСУ. Сегодня в Сети появились фотографии убитого «захисника», а также стали известны подробности его биографии.

Как сообщило командование десантно-штурмовых войск (ДШВ) ВСУ, уроженец Черновцов Дмитрий Костенюк был ранен на мариупольском направлении «в ходе обстрела российско-террористическими группировками из 120-мм миномётов опорного пункта одного из подразделений ДШВ».

Украинские медики оказались бессильны: в результате полученных осколочных ранений «всушник» скончался.

В сообществе «Книга памяти павших за Украину» сообщается, что у Костенюка осталось двое несовершеннолетних детей.

«Ушел из жизни человек, который боролся за Украину, был патриотом своей Родины, настоящим воином», — сокрушаются «побратимы» десантника.

29 марта был ранен ещё один десантник, его состояние оценивается как стабильное.

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