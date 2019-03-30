Сводки от ополчения Новороссии 30 марта 2019
- 13:14 На Донбассе ликвидирован украинский десантник — подробности (ФОТО).
- 04:18 Война под Донецком: двести метров до врага (ВИДЕО).
- 02:00 «Нас не поставить на колени»: сотни адских «подарков» ВСУ в сквере Луганска (ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 21:59 Орден Иуды для Порошенко: Жители ДНР не могут сдержать эмоций, записывая пожелания в Книге Позора.
На Донбассе ликвидирован украинский десантник — подробности (ФОТО)
Как ранее сообщала «Русская Весна», 29 марта на Донбассе был ликвидирован десантник ВСУ. Сегодня в Сети появились фотографии убитого «захисника», а также стали известны подробности его биографии.
Как сообщило командование десантно-штурмовых войск (ДШВ) ВСУ, уроженец Черновцов Дмитрий Костенюк был ранен на мариупольском направлении «в ходе обстрела российско-террористическими группировками из 120-мм миномётов опорного пункта одного из подразделений ДШВ».
Украинские медики оказались бессильны: в результате полученных осколочных ранений «всушник» скончался.
В сообществе «Книга памяти павших за Украину» сообщается, что у Костенюка осталось двое несовершеннолетних детей.
«Ушел из жизни человек, который боролся за Украину, был патриотом своей Родины, настоящим воином», — сокрушаются «побратимы» десантника.
29 марта был ранен ещё один десантник, его состояние оценивается как стабильное.
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Война под Донецком: двести метров до врага (ВИДЕО)
Военкор Александр Сладков опубликовал новое видео с линии фронта под столицей ДНР. Крутая Балка — посёлок в Ясиноватском районе, к западу от него проходит линия разграничения сил на Донбассе.
«Собственно, ничего героического. Обычный репортёрский день на передовой. Когда ты не просто сидишь в уголке, чтоб быть незаметным, а живёшь в таком же ритме, как и все, наблюдая за происходящим.
Каждый воевавший знает — основное время на линии фронта проходит не в беспрерывных боях, а в ожидании. И это ожидание тяжелей вериг. Если ты его выдерживаешь — значит ты создан для войны. Как говорил Наполеон: «Для солдата храбрость — дело не первое, и даже не второе. Главное — уметь терпеть».
Этот ролик — обычная правда, снят без сценариев и даже без особой драматургии.
Линия фронта настоящая, двести метров до противника, солдаты настоящие, и настоящая жизнь. Это просто день. День на передовой».
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«Нас не поставить на колени»: сотни адских «подарков» ВСУ в сквере Луганска (ФОТО, ВИДЕО)
В центре Луганска, 29 марта состоялось открытие выставки «Нас не поставить на колени», посвященной преступлениям военно-политического руководства Украины в отношении народа Донбасса.
Выставка доказательств военной агрессии ВСУ в Донбассе, собранных силовыми структурами ЛНР, открылась в Луганске в сквере Героев Великой Отечественной войны.
Перед открытием выставки состоялся митинг-реквием, в котором приняли участие жители и руководство Республики. Участники митинга минутой молчания почтили память погибших в ходе карательной операции киевских силовиков и возложили цветы к памятному знаку «Жертвам авиаудара 2 июня 2014 года». Выставку и митинг-реквием также посетила известная российская рок-исполнительница Юлия Чичерина.
В экспозиции представлены сотни фрагментов боеприпасов, в том числе фрагменты ракет «Точка-У» и боеприпасов, выпущенных из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган», оружие, из которого киевские силовики стреляли по мирному населению Республики, а также сбитые над территорией Республики беспилотные летательные аппараты (БПЛА) ВСУ.
МГБ ЛНР представило на выставке 150 томов уголовных дел, возбужденных в отношении украинских военных преступников. Также правоохранители представили фрагменты поврежденных объектов инфраструктуры, доставленных с мест совершения украинскими диверсантами террористических актов, в частности, обломки магистрального газопровода, подорванного киевской ДРГ под Ровеньками в 2015 году.
«Мы никогда не забудем, что они сделали. Для того чтобы наши дети и внуки знали, какой ценой достались Донбассу свобода и независимость, для того чтобы могли в учебниках истории прочитать о подвигах защитников своей Родины и наоборот — о кровавых преступлениях против своего народа, о суде, который мы учинили над киевской властью и вынесли ей приговор», — отметил на открытии выставки глава ЛНР Леонид Пасечник.
Он подчеркнул, что такая выставка станет очередным шагом к сохранению памяти о великой борьбе жителей Луганщины за свои убеждения.
«Многие слышат канонаду, но, к счастью, не многие держали эти осколки в руках. Тем не менее, люди должны иметь такую возможность посмотреть, чем Украина убивает жителей Донбасса», — прокомментировал выставку министр иностранных дел Республики Владислав Дейнего.
Официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко отметил, что преступления против человечности, совершенные киевскими силовиками, не имеют срока давности.
«В отношении украинских военных преступников возбуждены уголовные дела, все они будут привлечены к ответственности. Мы их знаем пофамильно и в лицо. Преступники ВСУ, запятнавшие свой мундир и совесть кровью мирных граждан Донбасса, понесут заслуженное наказание», — заверил Марочко.
Он напомнил, что киевские политики, пришедшие к власти на крови, устроили геноцид населения Донбасса и сегодня продолжают обстреливать территорию Республики.
«Хочу заверить всех тех, кто отдает преступные приказы. Нас не смогли сломить в 2014 году, не смогут и сейчас. Донбасс не поставить на колени. Победа будет за нами», — сказал подполковник.
От имени прифронтовых территорий Республики к участникам митинга обратилась жительница поселка Фрунзе Анжелика Пирогова.
«Наши дети уже перестали бояться разрывов снарядов, они привыкли к этому, и это страшно. У нас каждый день забирают жизни, здоровье, будущее. За что? За то, что мы хотим жить в свободной стране? За то, что мы сохраняем память отцов, нашу историю, наши славянские традиции? За то, что мы идем путем завещанным нашими предками?» — задалась риторическим вопросом Пирогова.
Она отметила, что жители прифронтовых поселков Республики уже не боятся ежедневных обстрелов, у них осталась лишь злость на киевских силовиков и украинское правительство.
Военнослужащий Народной милиции ЛНР Александр Шапка напомнил, что любая армия может стрелять в свой народ лишь один раз, а все последующие — уже по чужому народу.
«Мы не отступим! Наше дело правое! Мы будем бороться за то, что начали в 2014 году, и пока мы будем бороться — наши погибшие товарищи рядом с нами, и нам не стыдно смотреть в глаза вдовам и матерям, не стыдно смотреть людям, которые поверили в нас и верят в нашу дальнейшую защиту», — сказал он.
В рамках выставки состоялся концерт с участием ансамбля Народной милиции ЛНР «Новороссия», кроме того, оборонное ведомство Республики организовало для посетителей полевую кухню.
Видео предоставлено «Русской Весне» Народной милицией ЛНР.
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Орден Иуды для Порошенко: Жители ДНР не могут сдержать эмоций, записывая пожелания в Книге Позора
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