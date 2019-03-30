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Почему правительство отказалось от установки «умных счётчиков» газа

17:19. 30 марта 2019 Просмотров - 186 Нет комментариев Опубликовал:
Почему правительство отказалось от установки «умных счётчиков» газа | Русская весна

Правительство решило отказаться от установки «умных счетчиков» газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу «Россия 24».

Опасения россиян насчет того, что такие приборы могут установить за их счет, Козак назвал «избыточными страхами», подчеркнув, что правительство не может принимать решения без учета интересов потребителей. По его словам, эту инициативу было поручено подробно просчитать: сколько стоит, какая будет нагрузка на потребителей и каковы возможные источники финансирования.

«Посчитали. Оказалась достаточно солидная сумма и, с учетом этих расчетов, поскольку иных источников компенсации реализации этой задачи, кроме как тарифы на газ, нет, мы откажемся, в принципе, уже отказались от этой идеи», — пояснил Козак.

Он добавил, что правительство может вернуться к этому вопросу в будущем.

«Подождем, когда они подешевеют и когда это не будет так чувствительно для потребителей газа», — сказал вице-премьер.

На этой неделе газета «Известия» сообщала, что Минэнерго направило в правительство письмо, в котором изложило позицию по внедрению в домах интеллектуальных систем учета газа. По оценке ведомства, в масштабе страны это обойдется в 385 миллиардов рублей.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1553955590

Метки: Новости

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