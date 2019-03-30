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Не факт. Выпуск №137

13:50. 30 марта 2019 Просмотров - 113 Нет комментариев Опубликовал:

Одно из покушений на жизнь Иосифа Сталина планировалось осуществить в 1939 году, в курортном районе Сочи – Мацесте. Эту операцию разработали японские спецслужбы, в руки которых попал ценнейший информатор – советский чекист Генрих Люшков. Он был в курсе уровня боеготовности СССР и дислокации многих важных военных объектов. Знал множество кодов и шифров, а также располагал сведениями о работе советской нелегальной агентуры на территории Японии.

Ведущий программы «Не факт» Арарат Кещян расскажет, почему самое продуманное покушение на советского лидера так и не состоялось, несмотря на огромные шансы на успех. Кроме того, вы узнаете, как сотрудник НКВД стал предателем и оказался в Японии, почему Страна Восходящего Солнца планировала напасть на Советский Союз и что вынудило ее отказаться от своих планов.

Подробности на https://tvzvezda.ru

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=v3uIe0EefIc

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