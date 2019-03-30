Главная » Невероятное в мире, Политика

Клуб старых парней

10:26. 30 марта 2019 Просмотров - 142 Один комментарий Опубликовал:


Познавательная Африка из "фактбука" ЦРУ.
Средний медианный возраст в Африке – 20 лет. Средний возраст лидеров в Африке – 66 лет.
Лидеру списка из 10 наиболее старых правителей – 92 года. Бутефлика, которого сейчас свергают в Алжире занимает уверенное 3-е место.
Стоит отметить, что несмотря на иронию по этому поводу, сейчас в США всерьез обсуждают вопрос выдвижения на президентских выборах 2020 Джо Байдена, которому будет 77 лет.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4882356.html

Метки: Африка, инфографика

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Пучков Дмитрий - Fight Club, или Как просто быть хомячком
... сильно хочу приобрести фильм «Бойцовский Клуб»! Полностью противоположный пример – как... выработанный тысячелетним опытом дрессировки продвинутых парней. Так вот. В простой ...несгибаемым былинным богатырем. Но я старался. Старался изо всех сил, дрыгался как...
Лоботомия в стиле рок-4. Вечно молодые, вечно пьяные
... восторгом. Можно было открыть клуб с названием „Ленин".Можно... но на концертах звучали старые гимны, старые рефрены. Все те же..., как нормальные с виду парни начинали косить под "Мумика",...когда на сцену местного рок-клуба поднималась очередная порция идиотов ...
Влияние рэперов на жизнь подростков. Надо ли отменять концерты?
... хорошего, сильного и ответственного парня, того, кто действительно может...стар! Рок стар! Рок стар! Новый идол малолеток. Эмо-рок стар! Рок стар! Рок стар... детей уже стоят у клуба, В один голос все... порядок. Рядом с грязным клубом я вижу пурпурное небо....
Феномен Юрия Горного
... Рядом с "Водником" располагался большой клуб, его директором была совершенно уникальная... ной стене без приспособлений. Трюк стар, как история парапсихологии. Часть добровольцев...!) или хотя бы побеседовать с парнем, попытаться найти "слабинку". Встречаемся с...
The Saker (США). Череп и кости
...черепа и перекрещенных костей – старый символ пиратского флага, говорят,... несправедливость, сотворённую руками (клуба) Вандалов, Чтобы вернуть ...лучшие и искусные из «парней» колледжа, но лишь те...захвата несколькими элитными семьями. Клуб «Череп и Кости»...
Кто убивает наших детей
... этими мужичонками зачастую оказываются парни, которые лет на …дцать... выпивкой и сигаретами. Девушки стараются выглядеть привлекательней, поэтому предпочитают... У педофилов есть свои клубы, свои сайты и форумы,...них состоит в Изборском клубе), но ни один из...

Один комментарий»

  • 22103 14554
    Ликвидатор 30 марта 2019 в 11:59 Ссылка
    GD Star Rating
    loading...

    неактуально. важно агент СШа, или против США. остальное – фейк. типа этого вброса.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>