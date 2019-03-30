Клуб старых парней

Познавательная Африка из "фактбука" ЦРУ.Средний медианный возраст в Африке – 20 лет. Средний возраст лидеров в Африке – 66 лет.Лидеру списка из 10 наиболее старых правителей – 92 года. Бутефлика, которого сейчас свергают в Алжире занимает уверенное 3-е место.Стоит отметить, что несмотря на иронию по этому поводу, сейчас в США всерьез обсуждают вопрос выдвижения на президентских выборах 2020 Джо Байдена, которому будет 77 лет.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4882356.html