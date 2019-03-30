«Это Путин!? Русские великолепны!» — иностранцы поражены манёвром звена истребителей Су-30 (ВИДЕО)
Групповая петля Нестерова, снятая из кабины истребителя Су-30СМ авиагруппы «Русские витязи», впечатлила иностранцев со всего мира.
Уникальные кадры выступления российских асов на авиасалоне LIMA-2019 в Малайзии позволяют ощутить себя в кресле пилота, выполняющего в составе авиационного звена групповой взлет и фигуры пилотажа, передаёт Министерство обороны России.
Ведомство показало эпизоды выступления пилотажной группы «Русские витязи» на авиасалоне LIMA-2019, который проходит в эти дни на малазийском острове Лангкави.
Фигура высшего пилотажа поразила множество людей из разных стран.
Иностранцы в социальных сетях выражают свой восторг после просмотра этих кадров:
«Разве это не Путин летит № 2? Что за парень!» — пишет пользователь с ником NitroExpress.
«Выглядит потрясающе!» — 3dkiller.
«Эти ребята удивительны. С большой любовью из Канады» — пишет anti terrorism.
«Великолепно», — ёмко прокомментировал Knot Gord.
«Русские вместе с птицами уносятся в небо.
Русские вместе со звездами никогда не падают на Землю…» — философски отмечает Simiral Entertainment.
«Россия — надежная нация. Она всегда старшая сестра Индии, у нас всегда есть место в сердце наших могучих братьев. Наша связь всегда хочет продолжать укрепляться», — пишет индиец Harsha Kumar.
«Это выглядело так гладко, красиво!» — Overlord T.
«Моё сердце бьётся для России и мира во всём мире. Да здравствует Россия-матушка», — эмоционально написал серб с ником Исти Као Пре.
«СУПЕР — ХОРОШО — СМОТРЕТЬ», — norbert bussmer.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1553804365
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На такую дешёвку ведутся тока местные майданутые.
А я не иностранец. Я поражён тем, что почти все Су-35 проданы чайне, которая территорию РФ на картах себе рисует.
А швои пилоты на су-30 полетают.. и су-27.
Потому и бегут в Гражданскую авиацию. Массово.