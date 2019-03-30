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«Это Путин!? Русские великолепны!» — иностранцы поражены манёвром звена истребителей Су-30 (ВИДЕО)

07:29. 30 марта 2019 Просмотров - 263 Один комментарий Опубликовал:
«Это Путин!? Русские великолепны!» — иностранцы поражены манёвром звена истребителей Су-30 (ВИДЕО) | Русская весна

Групповая петля Нестерова, снятая из кабины истребителя Су-30СМ авиагруппы «Русские витязи», впечатлила иностранцев со всего мира.

Уникальные кадры выступления российских асов на авиасалоне LIMA-2019 в Малайзии позволяют ощутить себя в кресле пилота, выполняющего в составе авиационного звена групповой взлет и фигуры пилотажа, передаёт Министерство обороны России.

Ведомство показало эпизоды выступления пилотажной группы «Русские витязи» на авиасалоне LIMA-2019, который проходит в эти дни на малазийском острове Лангкави.

Фигура высшего пилотажа поразила множество людей из разных стран.

Иностранцы в социальных сетях выражают свой восторг после просмотра этих кадров:

«Разве это не Путин летит № 2? Что за парень!» — пишет пользователь с ником NitroExpress.

«Выглядит потрясающе!» — 3dkiller.

«Эти ребята удивительны. С большой любовью из Канады» — пишет anti terrorism.

«Великолепно», — ёмко прокомментировал Knot Gord. 

«Русские вместе с птицами уносятся в небо.
Русские вместе со звездами никогда не падают на Землю…» — философски отмечает Simiral Entertainment.

«Россия — надежная нация. Она всегда старшая сестра Индии, у нас всегда есть место в сердце наших могучих братьев. Наша связь всегда хочет продолжать укрепляться», — пишет индиец Harsha Kumar.

«Это выглядело так гладко, красиво!» — Overlord T.

«Моё сердце бьётся для России и мира во всём мире. Да здравствует Россия-матушка», — эмоционально написал серб с ником Исти Као Пре.

«СУПЕР — ХОРОШО — СМОТРЕТЬ», — norbert bussmer.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1553804365

Метки: Новости

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Один комментарий»

  • 22103 14554
    Ликвидатор 30 марта 2019 в 12:02 Ссылка
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    На такую дешёвку ведутся тока местные майданутые.
    А я не иностранец. Я поражён тем, что почти все Су-35 проданы чайне, которая территорию РФ на картах себе рисует.
    А швои пилоты на су-30 полетают.. и су-27.
    Потому и бегут в Гражданскую авиацию. Массово.

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