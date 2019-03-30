Эра клоунов. Константин Семин. Агитпроп 30.03.2019

В фильме Федерико Феллини “Репетиция Оркестра” показано, как оркестр, в котором каждый тянет одеяло на себя, превращается сначала в театр абсурда, а потом — когда стену проламывает строительный шар — в диктатуру под управлением дирижера-фюрера.



Аналогия, пришедшая в голову американскому обозревателю газеты КиевПост, вполне подходит для описания президентских выборов на Украине. Все против всех, во главе рейтинга комедийный актер, общая усталость от беспорядка и вялые призывы националистов к железному орднунгу. Призывы, которые уже мало кто воспринимает всерьез.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Ue5LV_chdko