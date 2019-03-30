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Эра клоунов. Константин Семин. Агитпроп 30.03.2019

11:05. 30 марта 2019 Просмотров - 166 2 коммент. Опубликовал:

В фильме Федерико Феллини “Репетиция Оркестра” показано, как оркестр, в котором каждый тянет одеяло на себя, превращается сначала в театр абсурда, а потом — когда стену проламывает строительный шар — в диктатуру под управлением дирижера-фюрера.

Аналогия, пришедшая в голову американскому обозревателю газеты КиевПост, вполне подходит для описания президентских выборов на Украине. Все против всех, во главе рейтинга комедийный актер, общая усталость от беспорядка и вялые призывы националистов к железному орднунгу. Призывы, которые уже мало кто воспринимает всерьез.

Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
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#КонстантинСемин #АгитПроп

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Ue5LV_chdko

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2 коммент.»

  • 2045 1793
    Лариса Петрова 30 марта 2019 в 12:16 Ссылка
    GD Star Rating
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    Цирк, цирк, цирк. Кругом – цирк. Но зрителям почему-то не до смеха.

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  • 6668 1985
    nikolay 30 марта 2019 в 13:20 Ссылка
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    К сожалению эра клоунов была, есть и будет. В политике используют артистов разных жанров, но только тех, кто имеет наибольшую популярность у населения. Дай такому установку и население последует следом независимо от её цели.

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