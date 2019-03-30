Девицкие Орлята: Расстрелянные фашистами пионеры-герои, о которых нам не рассказывали в школе.

В январе 1943-го в деревне Девица Воронежской области фашистами были расстреляны семь мальчиков. Коля, Ваня, Толя, Митроша, Алеша, и еще один Ваня, и еще один Алеша… Ребят убивали на глазах у односельчан и у родителей. Когда немцы начали стрелять, Митроша успел крикнуть: «Мама!», но тут же упал замертво… Подвиг отважных мальчиков, которых после смерти местные жители стали называть «Девицкие Орлята», не так известен, как истории об «официальных» пионерах-героях, о которых нам рассказывали учебники...

Дети вредили фашистам по мере сил

Летом 1942-го фашисты оккупировали правый берег Дона, в числе занятых ими населенных пунктов оказалось и село Девица Семилукского района. Враги установили там свою комендатуру, отделение гестапо, карательные контрразведывательные органы, почту.На центральной площади в полуразвалившейся православной церкви фашисты устроили лагерь для военнопленных. Раненых советских солдат и офицеров держали за колючей проволокой по 700-800 человек без еды и медицинской помощи.

Местную школу оккупанты взорвали, у жителей села стали регулярно отбирать продукты, некоторых угнали в Германию. Тех, кто остался, сгоняли на общие работы. В общем, Девицу постигла та же участь, что и многие другие оккупированные деревни.

В этих краях работали партизаны, однако вряд ли они могли в тот момент повлиять на жизнь в селе, занятом фашистами. И роль борцов с оккупантами по собственной инициативе взяли на себя восемь мальчиков из соседнего села – юные бесстрашные герои. Ребята твердо решили вредить немцам изо всех сил. Кто как может...

Иван и Михаил Зайцевы, Алексей Жаглин, Митрофан Жерноклеев, Алексей и Иван Кулаковы, Анатолий Застрожнов и Николай Трепалин – имена этих героев, которым было всего-то от 12 до 15 лет, должен запомнить каждый. Дети прокалывали гвоздями колеса немецких автомобилей, воровали у фашистов оружие и затем тайно передавали его партизанам, перерезали провода телефонной связи, тайком подкармливали советских пленных, а также с помощью металлических крючков регулярно стаскивали с фашистских почтовых телег письма и бандероли, предназначенные для немцев. Иногда мальчикам даже удавалось воровать у врагов важные документы и также передавать партизанам.

Несколько месяцев ребята не давали покоя оккупантам, однако вычислить и изловить их немцы никак не могли – уж слишком осторожны были школьники, а деревенские жители их не выдавали. Некоторые местные мальчишки так же помогали товарищам (например, работали в качестве связных, передавая информацию от них партизанам), однако основной костяк этой детской «диверсионной группы» составляли именно восемь вышеназванных ребят.

Ежедневно они совершали свои маленькие (впрочем, если разобраться, то совсем не маленькие, а очень важные) подвиги. Например, известен случай, когда ребята незаметно подобрались к обозу из 30 подвод и распрягли лошадей, которые должны были доставить большую партию снарядов на линию фронта фашистам. Лошади разбежались, боеприпасы доставить вовремя не удалось. И такие «выходки» ребята устраивали постоянно, изрядно попортив фашистам жизнь.

Их расстреляли на глазах у родных

К сожалению, мальчиков, в конце концов, вычислили. Немцы схватили восьмерых школьников и несколько дней держали взаперти, пытаясь выбить из них информацию об их деятельности и местоположении партизан. Ребята героически молчали, терпеливо перенося пытки фашистов. Один из школьников, Миша Зайцев, не выдержал и потерял рассудок. Тогда немцы вышвырнули его на улицу, сказав, что он может идти домой. Остальных же семерых продолжали пытать.

В тот январский день фашисты вывели их в поле, дали в руки лопаты и приказали копать –расширять воронку, оставшуюся от разорвавшейся бомбы. Детям не сказали, что их будут казнить, поэтому ребята думали, что фашисты просто дали им такое задание – расчистить снег и зачем-то сделать большую яму. Была сильная метель, но школьники покорно орудовали лопатами, стараясь как можно быстрее закончить работу. А когда все было готово, немцы неожиданно открыли огонь. Семерных мальчиков расстреляли на глазах у их земляков и близких, ведь фашисты согнали к месту казни всю деревню. Школьники погибали молча. Лишь 13-летний Митроша, как только раздались выстрелы, успел крикнуть: «Мама!».

Трупы ребят покидали в яму. Жителям деревни запретили приближаться к этой братской могиле. Изо дня в день место гибели ребят все сильнее засыпало снегом.

А буквально через пару недель село Девица освободили советские войска...

Весной, когда снег начал таять, местные жители бережно вытащили тела ребят из ямы и перезахоронили на местном кладбище. Через 24 года пионерам-героям установили скромный памятник.

А три года назад силами жителей и местной администрации в деревне установили новый, величественный монумент – такой, каким и должен быть памятник героям войны.

Ну а в сельской школе уже много лет работает музей, посвященный подвигу Девицких Орлят и всех, кто защищал родные края в годы войны. Несколько лет назад, благодаря выигранному учениками гранту в размере 7 тысяч рублей и помощи местного депутата, школьный музей удалось обновить. Появились новые стеллажи, витрины, стенды.

Анна Белова

Источник: https://salik.biz/articles/54158-devickie-orljata-rasstreljannye-fashistami-pionery-geroi-o-kotoryh-nam-ne-rasskazyvali-v-shkol.html