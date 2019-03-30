Девицкие Орлята: Расстрелянные фашистами пионеры-герои, о которых нам не рассказывали в школе.
В январе 1943-го в деревне Девица Воронежской области фашистами были расстреляны семь мальчиков. Коля, Ваня, Толя, Митроша, Алеша, и еще один Ваня, и еще один Алеша… Ребят убивали на глазах у односельчан и у родителей. Когда немцы начали стрелять, Митроша успел крикнуть: «Мама!», но тут же упал замертво… Подвиг отважных мальчиков, которых после смерти местные жители стали называть «Девицкие Орлята», не так известен, как истории об «официальных» пионерах-героях, о которых нам рассказывали учебники...
Дети вредили фашистам по мере сил
Летом 1942-го фашисты оккупировали правый берег Дона, в числе занятых ими населенных пунктов оказалось и село Девица Семилукского района. Враги установили там свою комендатуру, отделение гестапо, карательные контрразведывательные органы, почту.На центральной площади в полуразвалившейся православной церкви фашисты устроили лагерь для военнопленных. Раненых советских солдат и офицеров держали за колючей проволокой по 700-800 человек без еды и медицинской помощи.
Местную школу оккупанты взорвали, у жителей села стали регулярно отбирать продукты, некоторых угнали в Германию. Тех, кто остался, сгоняли на общие работы. В общем, Девицу постигла та же участь, что и многие другие оккупированные деревни.
Бронетехника 2-го разведывательного батальона дивизии «Великая Германия» на марше села Девица.
В этих краях работали партизаны, однако вряд ли они могли в тот момент повлиять на жизнь в селе, занятом фашистами. И роль борцов с оккупантами по собственной инициативе взяли на себя восемь мальчиков из соседнего села – юные бесстрашные герои. Ребята твердо решили вредить немцам изо всех сил. Кто как может...
Иван и Михаил Зайцевы, Алексей Жаглин, Митрофан Жерноклеев, Алексей и Иван Кулаковы, Анатолий Застрожнов и Николай Трепалин – имена этих героев, которым было всего-то от 12 до 15 лет, должен запомнить каждый. Дети прокалывали гвоздями колеса немецких автомобилей, воровали у фашистов оружие и затем тайно передавали его партизанам, перерезали провода телефонной связи, тайком подкармливали советских пленных, а также с помощью металлических крючков регулярно стаскивали с фашистских почтовых телег письма и бандероли, предназначенные для немцев. Иногда мальчикам даже удавалось воровать у врагов важные документы и также передавать партизанам.
Школьники, которым хватило смелости бороться с захватившими деревню фашистами.
Несколько месяцев ребята не давали покоя оккупантам, однако вычислить и изловить их немцы никак не могли – уж слишком осторожны были школьники, а деревенские жители их не выдавали. Некоторые местные мальчишки так же помогали товарищам (например, работали в качестве связных, передавая информацию от них партизанам), однако основной костяк этой детской «диверсионной группы» составляли именно восемь вышеназванных ребят.
Школьники, которым хватило смелости бороться с захватившими деревню фашистами.
Ежедневно они совершали свои маленькие (впрочем, если разобраться, то совсем не маленькие, а очень важные) подвиги. Например, известен случай, когда ребята незаметно подобрались к обозу из 30 подвод и распрягли лошадей, которые должны были доставить большую партию снарядов на линию фронта фашистам. Лошади разбежались, боеприпасы доставить вовремя не удалось. И такие «выходки» ребята устраивали постоянно, изрядно попортив фашистам жизнь.
Школьники, которым хватило смелости бороться с захватившими деревню фашистами.
Их расстреляли на глазах у родных
К сожалению, мальчиков, в конце концов, вычислили. Немцы схватили восьмерых школьников и несколько дней держали взаперти, пытаясь выбить из них информацию об их деятельности и местоположении партизан. Ребята героически молчали, терпеливо перенося пытки фашистов. Один из школьников, Миша Зайцев, не выдержал и потерял рассудок. Тогда немцы вышвырнули его на улицу, сказав, что он может идти домой. Остальных же семерых продолжали пытать.
Похоронить ребят удалось,когда наши войска освободили деревню, но памятник поставили лишь в 1967-м.
В тот январский день фашисты вывели их в поле, дали в руки лопаты и приказали копать –расширять воронку, оставшуюся от разорвавшейся бомбы. Детям не сказали, что их будут казнить, поэтому ребята думали, что фашисты просто дали им такое задание – расчистить снег и зачем-то сделать большую яму. Была сильная метель, но школьники покорно орудовали лопатами, стараясь как можно быстрее закончить работу. А когда все было готово, немцы неожиданно открыли огонь. Семерных мальчиков расстреляли на глазах у их земляков и близких, ведь фашисты согнали к месту казни всю деревню. Школьники погибали молча. Лишь 13-летний Митроша, как только раздались выстрелы, успел крикнуть: «Мама!».
Трупы ребят покидали в яму. Жителям деревни запретили приближаться к этой братской могиле. Изо дня в день место гибели ребят все сильнее засыпало снегом.
А буквально через пару недель село Девица освободили советские войска...
Местные ветераны и дети войны хорошо помнят те времена... Фото: архив девицкого школьного краеведческого музея.
Весной, когда снег начал таять, местные жители бережно вытащили тела ребят из ямы и перезахоронили на местном кладбище. Через 24 года пионерам-героям установили скромный памятник.
Местные жители чтут своих маленьких героев.
А три года назад силами жителей и местной администрации в деревне установили новый, величественный монумент – такой, каким и должен быть памятник героям войны.
Новый памятник Девицким Орлятам.
Ну а в сельской школе уже много лет работает музей, посвященный подвигу Девицких Орлят и всех, кто защищал родные края в годы войны. Несколько лет назад, благодаря выигранному учениками гранту в размере 7 тысяч рублей и помощи местного депутата, школьный музей удалось обновить. Появились новые стеллажи, витрины, стенды.
Жители деревни бережно хранят память о мальчиках-героях.
Анна Белова
Источник: https://salik.biz/articles/54158-devickie-orljata-rasstreljannye-fashistami-pionery-geroi-o-kotoryh-nam-ne-rasskazyvali-v-shkol.html