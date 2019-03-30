Детройт станет вторым американским «городом под полным контролем» по китайскому образцу

Стремление переделать американские города на китайский лад, поставив их население под непрерывное наблюдение, нашло отклик у властей Детройта, который расположен в штате Мичиган.

Напомним, пионером в этом направлении стал Сан-Диего. Единственное отличие между происходящим в Сан-Диего и в Детройте заключается лишь в том, что для повсеместной слежки используются другие «умные» уличные фонари. Детройт предпочитает Intellistreets – компанию, известную своими тесными связями с Министерством национальной безопасности.

То, что началось как «добровольная» программа по установке камер наблюдения в городе Сагино штата Мичиган, переросло в огромную сеть из тысячи подобных устройств, в том числе и в Детройте. Детройтский проект «Зелёный свет» следит за людьми в режиме реального времени на автозаправочных станциях и в магазинах розничной торговли. Карта камер наблюдения показывает истинные масштабы полицейского контроля в городе и очень напоминает карту «умных» уличных фонарей в Сан-Диего.

Происходящее в Детройте становится ещё более тревожным в свете желания городских властей привлечь общественность к финансированию этой программы.

По информации издания «Детройтская свободная пресса», мэр города Майкл Дагган призвал жителей подписать обращение, содержащее настойчивую просьбу к предпринимателям и владельцам домов помочь профинансировать новую программу слежки, которая обойдётся в несколько миллионов долларов: «Чтобы продолжать повышать безопасность жителей Детройта в повседеневной жизни, работе и играх, мы просим вас собрать подписи у ваших соседей в поддержку городской программы наблюдения в реальном времени».

Вызывает сожаление участие компании Motorola в этом превращении американских городов в находящиеся под наблюдением объекты китайского образца. Как стало известно, Motorola Solutions и Департамент полиции Детройта совместно потрудились над созданием городской программы, предназначенной для слежки за жителями на протяжении 24 часов в сутки.

Как сообщается в статье на Neighborhoods.org (сайте, посвящённом происходящим в Детройте событиям), полицейские департаменты создают свои собственные «разведывательные центры, действующие в режиме реального времени».

«Мы не являемся структурой государственного уровня, в отличие от Центров обработки информации, – пояснила лейтенант департамента полиции Детройта Сония Рассел. – Однако инструментарий, которым мы располагаем, вполне соответствует возможностям этих Центров, учитывая имеющиеся статистические данные, информацию о формах и тенденциях преступности, отснятый материал. Это наша уникальная черта – здесь у нас есть всё необходимое, чего не скажешь о многих других центрах по борьбе с преступностью, действующих в режиме реального времени. Мы в состоянии сделать всё то же самое, что и Центр обработки информации».

Надо отметить, реальные масштабы полицейского шпионажа оказываются намного обширнее, чем об этом сообщается, особенно с дверными звонками Ring и камерами Nest, которые превращают целые кварталы в сети мини-наблюдения.

В таких обстоятельствах даже не знаешь, кому отдать «пальму первенства» на этой ниве –Детройту, второму американскому городу под наблюдением в китайском стиле, или Новому Орлеану, который заслужил сомнительную честь называться «крупнейшей шпионской сетью Америки».

Думается, что Детройт тоже заслуживает «призового места» благодаря слежке, проводимой правоохранительными органами в социальных сетях.

Местная полиция подражает китайским коллегам, устраивая повсеместную слежку в социальных сетях

В размещённой на сайте Neighborhoods.org статье также показано, что детройтская полиция шпионит во всех социальных сетях и получает секретную оперативную информацию от проекта «Зелёный свет»:

«Проект «Зелёный свет» в значительной степени обеспечивает отслеживание преступлений, происходящих в городе. При этом используется оперативная информация из области вокруг места недавно совершённого преступления, что позволяет провести расстановку приоритетов и определить, где нужно увеличить наблюдение и сконцентрировать свои усилия.

Экраны на стене получают информацию из точек проекта «Зелёный свет». Один из аналитиков просматривает Twitter и другие социальные сети, чтобы проверить наличие угроз или упоминаний о преступлениях».

Оправдание наличия «Большого Брата» для превращения американских городов в зеркальные отображения китайских выводит криминальный аналитик Брианна Линго, выступившая со словами: «Если однажды вы станете жертвой преступления, рядом может оказаться дополнительный свидетель, средство наблюдения, способное реально помочь».

Но ощущают ли американцы себя более защищёнными, зная, что правоохранительные органы используют ту же тактику, что и Китай? Нужен ли им повсеместный полицейский шпионаж в режиме реального времени, чтобы почувствовать себя в большей безопасности?

Источник: http://mixednews.ru/archives/147946