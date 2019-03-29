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Загадки жизни и творчества изобретателя Леонардо да Винчи

16:25. 29 марта 2019 Просмотров - 139 Нет комментариев Опубликовал:

Исследователи считают, что, если бы в распоряжении Леонардо да Винчи имелись современные материалы, человечество на несколько столетий раньше получило бы множество полезных изобретений: дельтопланы, аппараты для нахождения под водой, самодвижущиеся автомобили и многое другое. Сегодня известны более 5000 рукописных страниц великого изобретателя, большинство из них собраны в тетради – кодексы. В нашем обзоре – чертежи фантастических аппаратов Леонардо да Винчи и комментарии автора к некоторым из них.

Вертолет: …Я думаю, что если этот винтовой механизм добротно сделан, т.е. сделан из накрахмаленного полотна (во избежание разрывов) и быстро раскручен, то он найдет себе поддержку в воздухе и взлетит высоко вверх…

Система взлета и приземления: …посмотри на каменного стрижа, который сел на землю и не может взлететь из-за своих коротких ног; а когда он в полете, вытащи лестницу, как показано на втором изображении сверху…так надо взлетать с плоскости; эти лестницы служат ногами…

Вариант летательного аппарата

Парашют: …Если у человека есть тент из плотной ткани, каждая из сторон которого составляет 12 длин руки, и высота – 12, то он может прыгнуть, не разбившись, с любой значительной высоты

Имитируя крыло птицы с перьями, Леонардо разработал крылья с раздвижными дверцами из сетей, тростника или бумаги, которые открываются при взлете.

Тест для крыла Ornitottero: …Если Вы хотите устроить настоящую проверку крыльям, сделайте конструкцию из бумаги и сети с тростником длиной 20 рук и шириной 12 м и прикрепите ее к доске весом 200 фунтов и толкните ее внезапно. И если 200 фунтовая доска поднимется до того как опустится крыло, можете считать испытания успешными…

Экскаватор Леонардо – машина для подъема и транспортировки вырытого материала Экскаватор устанавливался на рельсы и, по мере продвижения работ, передвигался вперед.

Система для хождения по воде и спасательный круг

Аппарат для дыхания под водой с плавучим куполом на поверхности, проекты водолазных костюмов и плавательные перепончатые перчатки

Гидравлические механизмы – архимедовы винты и водяные колеса

Вечный винт – система для передачи движения

2 вида переключателей скоростей и система трансмиссий (передач)

Самодвижущаяся телега – прототип автомобиля. Движение должно происходить с помощью сложного арбалетного механизма.

Велосипед Леонардо да Винчи

Элементы часового механизма

Скорострельный огневой арбалет

Гигантский арбалет

Страшные военные машины – платформы, оснащенные косами, которые существовали еще в Древнем Риме: …Эти косилки были разнообразны и часто причиняли огромные повреждения как союзникам, так и врагам… против этих повозок должны быть выставлены стрелки из луков и арбалетов, метатели пращей и всех видов дротиков, пик, камней, огня. Все это, а также барабанный бой и крики испугает лошадей, и те, скинув узду, понесут…

Прототип танка – тяжелый фургон в форме черепахи, вооруженный со всех сторон пушками и окованный броней. Экипаж должен был состоять из 8 человек.

Варианты скорострельных орудий

Жизнь и творчество Леонардо да Винчи полны загадок.

Источник: https://www.kramola.info/vesti/neobyknovennoe/zagadki-zhizni-i-tvorchestva-izobretatelya-leonardo-da-vinchi

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