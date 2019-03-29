Сводки от ополчения Новороссии 29 марта 2019

Сегодня на Украине целый день «празднуют» взятие Горловки. В течение всего четверга киевские СМИ публикуют сенсационные новости о «невероятной победе» ВСУ.

На сей раз украинская армия героически и без единого выстрела взяла непокорный город ДНР, который уже 5 лет не даёт покоя фашистам.

УкроСМИ наперебой рассказывают об этом историческом событии. Заголовки поражают своей креативностью.

«Как ВСУ вошли в черту города оккупированной Горловки: детали прорыва от ветерана АТО», — делится с читателями «Диалог.UA».

Не менее надежные источники у Replyua.net:

«Слава Украине! Героям Слава!»: информацию об украинских военных в Горловке подтвердили наличием символики армии Украины».

«ВСУ заняли новые позиции: в Горловке началась паника», — заявляют RBC.ua.

Как сообщала «Русская Весна», днём глава администрации города Иван Приходько назвал сообщения киевских СМИ откровенным бредом.

В Управлении Народной милиции ДНР, в свою очередь, подчеркнули, что никакого продвижения со стороны карательных сил ВСУ в сторону города не было.

Жители Горловки ответили

Граждане ДНР в Cети очень бурно отреагировали на очередной фейк о доблестных укровояках. Местные жители в пабликах «ВК» «Donbass Media Group Горловка (Дивизион «Корса»)» и «Самооборона Горловки» откровенно высмеивают нелепые заявления о якобы взятии Горловки.

Кое-кто из пользователей сразу же припомнил свежее скандальное видео с сыном Порошенко, сделав предположение об истинных целях и действиях ВСУ:

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