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Сводки от ополчения Новороссии 29 марта 2019

09:21. 29 марта 2019 Просмотров - 73 Нет комментариев Опубликовал:

Юные бойцы ДНР проходят специальную подготовку (ВИДЕО)

Юные бойцы ДНР проходят специальную подготовку (ВИДЕО) | Русская весна

Дети из военно-патриотических клубов Донецкой Народной Республики начали подготовку к участию в параде на 9 мая.

В ходе военных сборов юные бойцы проходят целый комплекс мастер-классов по различным военным дисциплинам: самообороне и ножевому бою, стрельбе из страйкбольного оружия и тактике.

Главная задача сборов — провести ряд занятий по строевой подготовке, чтобы дети могли торжественным маршем в составе парадного расчета пройти по центральной улице Донецка.

Видео предоставлено «Русской Весне» Народной милицией ДНР. 

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Воспитанники военно-патриотических клубов ДНР примут участие в Параде Победы

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

«ВСУ взяли Горловку, чтобы спасти сына Порошенко» — в ДНР отреагировали на «сенсационный прорыв» армии Украины

«ВСУ взяли Горловку, чтобы спасти сына Порошенко» — в ДНР отреагировали на «сенсационный прорыв» армии Украины | Русская весна

Сегодня на Украине целый день «празднуют» взятие Горловки. В течение всего четверга киевские СМИ публикуют сенсационные новости о «невероятной победе» ВСУ.  

На сей раз украинская армия героически и без единого выстрела взяла непокорный город ДНР, который уже 5 лет не даёт покоя фашистам.

УкроСМИ наперебой рассказывают об этом историческом событии. Заголовки поражают своей креативностью.

«Как ВСУ вошли в черту города оккупированной Горловки: детали прорыва от ветерана АТО», — делится с читателями «Диалог.UA».

Не менее надежные источники у Replyua.net:

«Слава Украине! Героям Слава!»: информацию об украинских военных в Горловке подтвердили наличием символики армии Украины».

«ВСУ заняли новые позиции: в Горловке началась паника», — заявляют RBC.ua.

 

 

Как сообщала «Русская Весна», днём глава администрации города Иван Приходько назвал сообщения киевских СМИ откровенным бредом. 

В Управлении Народной милиции ДНР, в свою очередь, подчеркнули, что никакого продвижения со стороны карательных сил ВСУ в сторону города не было.

Жители Горловки ответили

Граждане ДНР в Cети очень бурно отреагировали на очередной фейк о доблестных укровояках. Местные жители в пабликах «ВК» «Donbass Media Group Горловка (Дивизион «Корса»)» и «Самооборона Горловки» откровенно высмеивают нелепые заявления о якобы взятии Горловки.

 

 

 

Кое-кто из пользователей сразу же  припомнил свежее скандальное видео с сыном Порошенко, сделав предположение об истинных целях и действиях ВСУ:

 

 

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

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