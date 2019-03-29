Сводки от ополчения Новороссии 29 марта 2019
- 03:25 Юные бойцы ДНР проходят специальную подготовку (ВИДЕО).
- 00:11 Воспитанники военно-патриотических клубов ДНР примут участие в Параде Победы.
- Вчера 23:46 «ВСУ взяли Горловку, чтобы спасти сына Порошенко» — в ДНР отреагировали на «сенсационный прорыв» армии Украины.
Юные бойцы ДНР проходят специальную подготовку (ВИДЕО)
Дети из военно-патриотических клубов Донецкой Народной Республики начали подготовку к участию в параде на 9 мая.
В ходе военных сборов юные бойцы проходят целый комплекс мастер-классов по различным военным дисциплинам: самообороне и ножевому бою, стрельбе из страйкбольного оружия и тактике.
Главная задача сборов — провести ряд занятий по строевой подготовке, чтобы дети могли торжественным маршем в составе парадного расчета пройти по центральной улице Донецка.
Видео предоставлено «Русской Весне» Народной милицией ДНР.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Воспитанники военно-патриотических клубов ДНР примут участие в Параде Победы
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
«ВСУ взяли Горловку, чтобы спасти сына Порошенко» — в ДНР отреагировали на «сенсационный прорыв» армии Украины
Сегодня на Украине целый день «празднуют» взятие Горловки. В течение всего четверга киевские СМИ публикуют сенсационные новости о «невероятной победе» ВСУ.
На сей раз украинская армия героически и без единого выстрела взяла непокорный город ДНР, который уже 5 лет не даёт покоя фашистам.
УкроСМИ наперебой рассказывают об этом историческом событии. Заголовки поражают своей креативностью.
«Как ВСУ вошли в черту города оккупированной Горловки: детали прорыва от ветерана АТО», — делится с читателями «Диалог.UA».
Не менее надежные источники у Replyua.net:
«Слава Украине! Героям Слава!»: информацию об украинских военных в Горловке подтвердили наличием символики армии Украины».
«ВСУ заняли новые позиции: в Горловке началась паника», — заявляют RBC.ua.
Как сообщала «Русская Весна», днём глава администрации города Иван Приходько назвал сообщения киевских СМИ откровенным бредом.
В Управлении Народной милиции ДНР, в свою очередь, подчеркнули, что никакого продвижения со стороны карательных сил ВСУ в сторону города не было.
Жители Горловки ответили
Граждане ДНР в Cети очень бурно отреагировали на очередной фейк о доблестных укровояках. Местные жители в пабликах «ВК» «Donbass Media Group Горловка (Дивизион «Корса»)» и «Самооборона Горловки» откровенно высмеивают нелепые заявления о якобы взятии Горловки.
Кое-кто из пользователей сразу же припомнил свежее скандальное видео с сыном Порошенко, сделав предположение об истинных целях и действиях ВСУ:
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su