«Страшная древняя тайна» с простой разгадкой. История терракотовой армии

45 лет назад, 29 марта 1974 г. было совершено одно из самых масштабных археологических открытий в XX столетии. Китайский крестьянин Ян Джи Ван решил пробурить на своём участке артезианскую скважину. Но вместо воды обнаружил глиняную статую воина в полный рост с копьём в руке. Так была найдена знаменитая Терракотовая армия императора Цинь Шихуанди.Дело было к востоку от горы Лишань, примерно в 40 км. от древней столицы Китая, города Сиань, который выбирали своей резиденцией 13 династий этой древней страны.Так что поначалу было не вполне ясно, к какому периоду надо отнести этот глиняного мужика, а также его компанию числом 6000 пехотинцев, выстроенных в 11 коридорах подземной галереи. Впрочем, довольно скоро выяснилось, что под первой галереей находится вторая, где расположен глиняный комсостав среднего звена. Спустя 20 лет уже в совсем другой галерее нашли высшее начальство – генералитет глиняных болванов, включая главнокомандующего в чешуйчатых латах, усыпанных драгоценными камнями. А ещё 7 лет спустя пошли имперские тылы – в 2001 г. были найдены первые терракотовые статуи чиновников. Сейчас общее количество глиняных болванов превышает восемь тысяч.В процессе открытий стало совершенно ясно, что вся эта компания сопровождала в последний путь именно императора Цинь Шихуанди, а не кого-нибудь другого. Впрочем, настоящее имя покойного было всё-таки Ин Чжэн, а Цинь Шихуанди – что-то вроде почётного прозвища, к которым так неравнодушен Китай – вспомним хотя бы «Великого кормчего» Мао Цзэдуна. Цинь Шихуанди и переводится-то довольно похоже: «Великий Вождь Основатель Цинь». Жил он в III веке до нашей эры и сумел вывести страну из двухсотлетнего периода «Воюющих Царств», став первым в истории властителем объединённого Китая.Отечественному читателю, знакомому со сказками Александра Волкова про приключения в окрестностях Изумрудного города, вся эта китайская археология не могла не напомнить второе произведение знаменитого цикла о Волшебной стране – «Урфин Джюс и его деревянные солдаты». Там одержимый мегаломанией столяр делает серию взводов деревянных воинов-дуболомов, оживляет их при помощи волшебного порошка и отправляется на завоевание мира, поначалу очень даже успешно.Судя по всему, детские впечатления от приключений Элли, Тотошки, Страшилы Мудрого и Железного Дровосека, спасающих мир от боевых деревянных роботов столяра-маньяка, оказались весьма сильными. Настолько, что уже несколько поколений любителей везде и всюду искать «тайное и непознанное», поёт одну и ту же песню, делая из древнего императора какого-то загробного Урфина Джюса. Их хор так силён, что песня приобрела статус респектабельной гипотезы и проникла в сетевые энциклопедии: «По замыслу императора, статуи должны были сопровождать его после смерти, и, вероятно, предоставить ему возможность удовлетворять свои властные амбиции в потустороннем мире так же, как он делал это при жизни».В принципе, всё это выглядело бы довольно стройно. В это можно было бы если не поверить, то хотя бы принять, как рабочую гипотезу, если бы погребальный комплекс императора ограничивался бы только и исключительно глиняными болванами.Но фокус в том, что эта восьмитысячная армия – лишь малый, можно сказать, незначительный элемент того грандиозного некрополя, который Цинь Шихуанди начал строить для себя в возрасте 13 лет и продолжал до самой смерти. Постоянные археологические изыскания, длящиеся уже почти полвека, позволяют предположить, что древний китайский историк Сыма Цянь, описывавший погребение императора, не так уж приукрасил действительность, как полагали до сих пор.Вот что писал Сыма Цянь: «В девятой луне прах Шихуана погребли у горы Лишань. Шихуан, впервые придя к власти, тогда же стал устраивать свой склеп. Объединив Поднебесную, он послал туда со всей Поднебесной свыше семисот тысяч преступников. Они углубились до третьих вод, залили стены бронзой и спустили вниз саркофаг. Склеп наполнили перевезенные и опущенные туда копии дворцов, фигуры чиновников всех рангов и воинов всех званий и должностей, редкие вещи и необыкновенные драгоценности. Мастерам приказали сделать луки-самострелы, чтобы, установленные там, они стреляли в тех, кто попытается прорыть ход и пробраться в усыпальницу. Из ртути сделали большие и малые реки и моря, причем ртуть самопроизвольно переливалась в них. На потолке изобразили картину неба, на полу – очертания земли, пересеченной сотней рек, в том числе полноводными Янцзы и Хуанхэ, русла которых вместо воды заполнены ртутью, как и море-океан, обрамляющий империю с востока».Повторим – всё это великолепие считали байкой, легендой, не стоящей внимания. До тех самых пор, пока лет тридцать назад не были взяты пробы грунта с участка холма – примерно над предполагаемым Подземным дворцом Шихуанди. Пробы показали, что в центре холма находится относительно компактная зона с аномально высоким содержанием ртути, пары которой дошли до поверхности.Словом, огромная карта объединённого Китая с ртутными реками и морями, похоже, действительно существует. Вполне возможно, что существует и остальное великолепие, столь красочно описанное Сыма Цянем. А это значит, что вариант «глиняная армия нужна для удовлетворения властных амбиций» рассыпается в прах. Потому что вместе с моделью армии император взял с собой в могилу и модель того Китая, который она завоевала.Следовательно, снова возникает вопрос – зачем всё это в загробном мире?На ответ могут навести сравнительно недавние исследования материала, из которого сделаны статуи. В глине, даже хорошо обожжённой, обязательно есть участки, где пыльца растений не успела или не смогла перегореть. Анализ этой самой пыльцы показал, что статуи делали в разных концах огромной объединённой империи Цинь Шихуанди, а потом свозили к горе Лишань по дорогам, которые проложили, согласно непреклонной воле Цинь Шихуанди.Словом, разгадка довольно проста. И терракотовая армия, и весь грандиозный погребальный комплекс нужны были императору как своего рода доказательство – документ, подтверждающий земное величие «Сына Неба», как называли императоров в Китае. Небо – оно всё видит, и потому главный документ всей жизни должен был по-честному доказывать, что Империя создана, имеет внушительную транспортную связность, а подданные исполняют волю императора как священную. Так сказать, «весомый, зримый, грубый» аргумент перед Небом: «Я, Цинь Шихуанди, прожил жизнь не напрасно и сумел из разрозненных племён создать Великий Китай».

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8570770.html