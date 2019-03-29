Сначала — непризнание украинских выборов, потом — выдача паспортов РФ

Непризнание украинских выборов Российской Федерацией является «правильным диагнозом», заявил российский писатель, историк, политолог и общественный деятель Николай Стариков в комментарии «Донбасс Сегодня».

Отвечая на вопрос, какие последствия ожидают Украину, если Российская Федерация не признает результаты президентских выборов, Стариков подчеркнул следующее:

«Это начало выздоровления. Чтобы вылечить больного, надо правильно поставить диагноз. Непризнание выборов и есть этот правильный диагноз. Лекарство может быть горьким, но после его принятия организм идёт на поправку».

Эксперт отметил, что Россия готова предоставить гражданство РФ всем гражданам Украины.

«Сначала — непризнание, потом — выдача паспортов РФ жителям Донбасса, — сказал Стариков. — Потом прекращение транзита газа через территорию Украины. Наконец — заявление о том, что Россия готова дать своё гражданство всем гражданам Украины, кроме нацистов и воров. Всем! А вопрос Крыма, которым Вашингтон хочет разорвать на части и стравить в войне славян, решается путём создания общего надгосударственного образования. Как Евросоюз. Там ведь нет споров, чей Эльзас — немецкий или французский».

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/102229