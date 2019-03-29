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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 29 марта 2019

21:58. 29 марта 2019 Просмотров - 123 Нет комментариев Опубликовал:

Район Богуза после завершения боев



Спутниковые фотографии района Богуза после завершения основных боев с остатками банд ИГИЛ.



 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

В Сирии найден схрон боевиков с оружием из США, Израиля и России

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Район сирийского Багуза Фукани после окончания боев

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Метки: главное, компиляция

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