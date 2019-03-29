Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 29 марта 2019
21:58. 29 марта 2019 Просмотров - 123 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
- 20:04 Район Богуза после завершения боев.
- 12:35 В Сирии найден схрон боевиков с оружием из США, Израиля и России.
- 12:35 Район сирийского Багуза Фукани после окончания боев.
Район Богуза после завершения боев
Спутниковые фотографии района Богуза после завершения основных боев с остатками банд ИГИЛ.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
В Сирии найден схрон боевиков с оружием из США, Израиля и России
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Район сирийского Багуза Фукани после окончания боев
К оглавлению | Источник: www.youtube.com