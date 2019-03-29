Шанс на будущее

Мир стоит на перепутье. На фоне усугубления различных кризисов растёт непонимание того, куда же всё-таки движется наше человечество. Мы видим, что Запад, который провозгласил себя двигателем мирового прогресса, очень старательно выдаёт нам картину будущего в исключительно негативных тонах: глобальные войны и катаклизмы, жизнь после апокалипсиса, люди, лишённые человеческого достоинства и больше походившие на животных или зомби. Многим уже кажется, что всё это закономерно и другого выхода нет. Однако, у России – цивилизации с уникальным историческим опытом и богатейшей культурой, цивилизации, которая первая пробилась через тернии к звёздам, есть альтернатива, которую можно предложить миру.



В конце XIX столетия скромный московский библиотекарь и по совместительству – великий мыслитель Николай Фёдорович Фёдоров (1829-1903, внебрачный сын князя Павла Ивановича Гагарина (1798-1872)), выдвинул тезис о необходимости освоения космического пространства и предрёк лидерство России в этом направлении.

«…Тот материал, из коего образовались богатырство, аскеты, прокладывавшие пути в северных лесах, казачество, беглые и т.п., это те силы, которые проявятся ещё более в крейсерстве и воспитанные широкими просторами суши и океана, потребуют себе необходимого выхода, иначе неизбежны перевороты и всякого рода настроения, потрясения.



Ширь Русской земли способствует образованию подобных характеров; наш простор служит переходом к простору небесного пространства, этого нового поприща для великого подвига»

Эта идея стала серьёзным вызовом для мальтузианства – демографической теории, которой по факту руководствуется в глобальной политике элита Западной цивилизации. Её огласил учёный (как ни странно, британский) и по совместительству – священник Томас Мальтус.

Теория базируется на идее того, что человечество, удовлетворяя свою естественную потребность в размножении, неизбежно придёт к голоду, так как ресурсов на всех не хватит. Соответственно темпы размножения необходимо значительно затормозить и в дальнейшем строго контролировать.

Так получается отличное оправдание для другой теории – «золотого миллиарда»: чтобы с голоду не умерли все, но при этом элита Запада была всегда предельно сытой, народонаселению Земли следует как можно меньше думать о продолжении рода и постепенно сократить свою популяцию до 1 миллиарда, а в идеале – до 500 млн. человек.

И здесь уместно будет обратить внимание на современную массовую культуру. Какие идеи и идеалы она продвигает? – "Чайлдфри", "свободная любовь" и т. д. А образ будущего, рисуемый в голливудских фильмах чаще всего можно свести к формуле: "в космосе – кровожадные чужие, на земле – безумный Макс". Посмотрите некоторые такие фильмы и спросите себя: нужно ли вам и вашим детям такое будущее?

В целом, можно констатировать, что современный масскульт и практически все СМИ работают на оскотинивание людей и уход от т.н. "мальтузианской ловушки" – т.е. сокращение популяции большинства простых людей в пользу сохранения ресурсов для меньшинства "непростых" и создания для этого меньшинства строго-контролируемой популяции биороботов. И образ будущего под это всё подгоняется соответствующий.

Но может ли быть адекватная альтернатива такому подходу и такой культуре? – Конечно, может и она у России есть.

На стыке 19-20 столетий богатейшая русская культура в своём историческом развитии начала переход на новую стадию – формируется уникальное явление, получившее впоследствии название «русский космизм».



Это многогранное течение включает в себя и научно-технический, и религиозно-философский и художественно-эстетический аспект.



Идеи, высказанные Николаем Фёдоровым, были развиты впоследствии К.Э. Циолковским и целой плеядой наших великолепных учёных, инженеров и мыслителей-космистов, собственно которые и обеспечили будущий прорыв в космос, создав условия для развития планетарной космической культуры, альтернативной западной массовой.

Освоение космоса – невероятно серьёзные и длительный процесс, это проекты колоссальных масштабов, реализация которых требует от общества перехода на качественно иной уровень.

Общество, осваивающее космос должно исключать внутри себя серьёзные конфликты, кризисы и тем более, войны. А всё это возможно, если оно будет устроено на основе идеала справедливости – условий, при которых невозможна эксплуатация человека человеком и паразитирование. Этот идеал лежит в основе русской культуры и, соответственно, русского космизма.

Русский космизм открывает космос для всех, снимает всякие границы для развития, определяет внутренний мир – микрокосмос каждого человека подобным макрокосмосу. Единственные границы, которые имеют место быть – это границы, установленные нашей совестью. Бессовестным людям в космосе делать нечего. Соответственно, огромное внимание должно уделяться вопросам грамотного воспитания подрастающего поколения. У России и в этом плане есть, что предложить миру (напр. методика А.С. Макаренко)

Общественное сознание при активном освоении космоса и развитии космической культуры переориентируется с жизни «здесь и сейчас» на долгосрочную перспективу, горизонт планирования у людей отодвигается на десятилетия вперёд, в связи с этим невероятно актуальными становятся вопросы продления жизни, сохранения молодости – что неизбежно влечёт и качественный скачёк в медицине и повсеместный полный отказ от вредных привычек.

Вопреки тому, что рисует Голливуд, в космосе недопустимы такие явления современного толпо-элитарного капиталистического общества как пиратство (бандитизм), терроризм, любые формы взаимного притеснения, также недопустимо употребления дурманящих веществ (алкоголя, табака, наркотиков), недопустимы сексуальная распущенность и извращения, зависимости от разного рода развлечений, азартных игр и т.д.

В больших проектах – большая ответственность. Коллективы, занимающиеся освоением других планет, бороздящие просторы вселенной должны обладать сплочённостью, а их участники сохранять спокойствие и человечность в любых внештатных ситуациях.

Соответственно, экономика цивилизации должна работать в интересах развития человека, самой что ни на есть сталинской (ведь это сталинская модель экономики после самой кровопролитной войны в истории за 16 лет восстановила хозяйство, обеспечила падение цен на продукты и вывела первого человека в космос).



Она должна быть плановой, но при этом поощрять все общественно-полезные предпринимательские инициативы, развивать артельное движение. При этом, ни о каких ссудных процентах, биржах и тотализаторах и речи быть не может. Космос не приемлет ростовщиков и прочих паразитов.

Вообще, надо понимать, что капитализм со своими кланами-корпорациями и олигархами с мальтузианской логикой не способен осваивать космос в принципе. Космос нужен элите, разве что только для построения «Элизиума» – курорта на орбите, где также можно спрятаться и переждать в случае глобальной катастрофы, которую эта элита сама же и спровоцирует.

Обобщая вышесказанное, можно утверждать, что суть Русского космизма – это в первую

очередь нравственное преображение человечества в контексте формирования планетарной цивилизации нового типа – цивилизации, стремительно осваивающей космос, основанной на справедливости и соборности.



Это преображение возможно при создании такой культуры (включая идеологию, науку, образование, философию и т.д.), которая бы с детства развивала в человеке лучшие качества, создавала бы равные условия для всестороннего развития и раскрытия творческого потенциала каждой личности.



Космонавт должен быть человеком высокой нравственности, носителем русской культуры, идеалов любви, добра справедливости и правды. И именно таким был первый космонавт планеты – Юрий Гагарин.



Поэтому после его полёта, когда советское общество расслабилось и потеряло бдительность, вся западная машина пропаганды вместе с предателями внутри страны сработали на то, чтобы не допустить дальнейшего развития такой культуры. Особую роль в этом процессе сыграли хиппи.



И до сих пор продолжают играть эту роль их «духовные приемники» – «зелёная братия» с множеством сект любителей природы, пляшущих йог и свидетелей плоской земли, которые под прикрытием красивых лозунгов и разговорами о том, как вредно есть мясо, работают на блокировку космических устремлений человечества и его фактическое опускание в каменный век.



Ортодоксальная «научная братия» также не отличается особым рвением в космос. Чтобы понять это, достаточно посмотреть на то, чем занимаются знаменитые «британские учёные».

Западная элита всеми силами стремиться погасить космические устремления нашего народа. Поэтому 12 апреля – не государственный праздник, произведения И.А. Ефремова не выходят стотысячными тиражами, в отличии от «Гарри Поттера» и «Игры престолов».



Поэтому космическая отрасль России переживает не лучшие времена. Поэтому наши школьники знают про хитроумного капиталиста Илона Маска, больше чем про Юрия Гагарина.



И поэтому всем тем, кто любит Россию, как никогда актуально сконцентрировать сейчас свои силы на развитии космической культуры, в инициативном порядке приступить к формированию новой государственной идеологии – русского космизма.

В первую очередь нам нужно перехватить влияние Запада на подрастающее поколение. И сделать это лучше всего именно через космическую тематику.



Если сегодня пойти к подросткам, сознание большинства которых оккупировано западной мерзостью, с нравоучениями на тему "мальчики должны то-то, а девочки должны то-то", потому что это "правильно" или "так когда-то жили наши предки", то подростки могут сказать что всё это "вчерашний день".



А если подойти к этому вопросу с другой стороны: космос – это наше будущее – неограниченный простор для жизни, развития и творчества, кладезь тайн и загадок, множество невиданных миров, которые ждут нашего освоения, но для того, чтобы их осваивать нужно на со временем нужно вот то-то и то-то. И это уже буде выглядеть не как возрождение каких-то старых порядков, а как создание новых.



Таким образом, сначала мы выводим космос в тренде, затем возвращаем позитивный русско-космический образ будущего (и подобные проекты уже имеются, напр. «СССР-2061»), а потом планомерно шаг за шагом показывать несостоятельность западного взгляда на жизнь общества, на его будущее, на организацию хозяйства и т.д.



Объяснять, что для того чтобы осваивать космос, нам нужно уходить от употребления алкоголя и прочих дурманов, приобщаться к здоровому образу жизни космонавта, а это ещё и позволит решать проблемы продления молодости. Это будет лучшая альтернатива западной идеологеме «живи ярко – умри молодым» (в Русском космизме – «живи по совести – не умирай»)

Говорят, русские не умеют строить дороги. Но мы живём для того, чтобы построить нашу единственную и самую грандиозную дорогу – это дорогу в космос. Как только зародился русский космизм – появился СССР – государство победившего социализма, ставшее лидером в космосе.



Но как только произошла пробуксовка в этом направлении (имеется в виду культурный и идеологический аспект) на фоне формирования западной массовой культуры соблазна и потребления, Советский союз был разрушен. Всё это вполне закономерно.

Сегодня, при широком развитии социальных сетей и некоторого ослабления политических позиций США – основного двигателя масскульта, нам даётся исторический шанс. Развитие русского космизма позволит спасти поколение и в дальнейшем обеспечит не только новый космический, но ещё и этический рывок.



И, надо сказать, процесс уже запущен (один из самых ярких примеров тому – возвращение предмета астрономии в школьную программу).





Александр Берестов



***

.